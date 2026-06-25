Ισπανία: 212 θάνατοι σε μόλις τέσσερις ημέρες καύσωνα – Οι πιο καυτές ημέρες Ιουνίου από το 1950

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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ισπανία, καθώς το πρόσφατο σφοδρό κύμα καύσωνα άφησε πίσω του βαρύ φόρο αίματος μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες.

Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, που κατέρριψαν ιστορικά ρεκόρ δεκαετιών για τον μήνα Ιούνιο, οδήγησαν σε κατακόρυφη αύξηση της θνησιμότητας, επιβεβαιώνοντας ότι η Ιβηρική χερσόνησος αποτελεί μία από τις πλέον ευάλωτες περιοχές της Ευρώπης απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Εκατοντάδες θάνατοι μέσα σε τέσσερις ημέρες

Τουλάχιστον 212 θάνατοι που καταγράφηκαν μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης στην Ισπανία μπορούν να αποδοθούν στο κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα εκείνες τις ημέρες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Υγείας Κάρλος ΙΙΙ στη Μαδρίτη.

Συγκριτικά, με βάση τα ίδια στοιχεία, κατά το αντίστοιχο τετραήμερο του 2025 είχαν χάσει τη ζωή τους 98 άνθρωποι, γεγονός που δείχνει τη φετινή ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης.

Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις βασίζονται σε ένα εξειδικευμένο σύστημα που ονομάζεται «MoMo» (Παρακολούθηση Θνησιμότητας – Mortality Monitoring).

Το σύστημα αυτό συλλέγει καθημερινά τον αριθμό των θανάτων στην Ισπανία και υπολογίζει την απόκλιση της θνησιμότητας από την αναμενόμενη, με βάση καταγεγραμμένες ιστορικές σειρές ετών.



Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως οι θερμοκρασίες που παρέχονται από την Κρατική Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας (Aemet).

Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασιών από το 1950

Η μετεωρολογική υπηρεσία Aemet ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Δευτέρα, με μέσο όρο 28,17°C, και η Τρίτη, με μέσο όρο 28,08°C, ήταν οι θερμότερες ημέρες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία κατά τον μήνα Ιούνιο από το 1950.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, ο Ιούνιος του περασμένου έτους (2025) είχε ανακηρυχθεί ως ο θερμότερος μήνας που είχε καταγραφεί ποτέ μέχρι τότε.

🌡 Histórica ola de calor en el mes de junio de 2026. ¿Fue el 23 de junio de 2026 el día más cálido en España? ¿Había alcanzado alguna vez Bilbao 40 grados tres días consecutivos? Las respuestas, en #AEMETBlog 👉https://t.co/aYFdvYqUN3 — AEMET (@AEMET_Esp) June 25, 2026



Επιπλέον, τα επίσημα στοιχεία του ισπανικού υπουργείου Υγείας δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος κατά τη διάρκεια της περσινής θερινής περιόδου, καθώς μεταξύ 16 Μαΐου και 30 Σεπτεμβρίου 2025, συνολικά 3.832 θάνατοι στη χώρα αποδόθηκαν επισήμως στις υψηλές θερμοκρασίες.

Αλλεπάλληλοι καύσωνες χωρίς «ανάσα»

Η Ισπανία θεωρείται δικαίως μία από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη.

Αν και ο πληθυσμός της είναι συνηθισμένος στις ακραίες θερμοκρασίες, τα τελευταία χρόνια έρχεται αντιμέτωπος με έναν πολλαπλασιασμό και μια ένταση των κυμάτων καύσωνα, με ελάχιστα διαλείμματα δροσιάς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Πάντως, για την Πέμπτη, η μετεωρολογική υπηρεσία Aemet έδωσε μια μικρή ανάσα στις προβλέψεις της, καθώς καμία περιοχή της Ισπανίας δεν βρίσκεται πλέον σε κατάσταση πορτοκαλί ή κόκκινου συναγερμού.