Γαλλία: Πέθανε ο 21χρονος ποδοσφαιριστής Κένζο Κιές – Πνίγηκε προσπαθώντας να δροσιστεί από τον καύσωνα

Ο 21χρονος Γάλλος ποδοσφαιριστής Κένζο Κιές, μέσος της Γκινγκάμπ, πέθανε έπειτα από ένα τραγικό ατύχημα σε ποταμό κοντά στη Λυών. Ο Κιές παρασύρθηκε από τα ορμητικά ρεύματα ενώ προσπαθούσε να δροσιστεί εν μέσω σφοδρού καύσωνα, διαγνώστηκε εγκεφαλικά νεκρός τη Δευτέρα και άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη. Η Γκινγκάμπ και η Σεντ Ετιέν, στις ακαδημίες της οποίας είχε περάσει επτά χρόνια, εξέδωσαν συλλυπητήριες ανακοινώσεις.

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Αθλητισμός

Κένζο Κιές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής της Γκινγκάμπ, Κένζο Κιές, πέθανε έπειτα από κολύμπι σε ποταμό κοντά στη Λυών, προσπαθώντας να δροσιστεί εν μέσω του σφοδρού καύσωνα που έπληττε την Ευρώπη.
  • Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στους καταρράκτες Φεϊσίν κοντά στη Λυών, όπου ο Κιές παρασύρθηκε από τα νερά, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να τον εντοπίζουν τη Δευτέρα.
  • Η Γκινγκάμπ και η Σεντ Ετιέν εξέδωσαν συγκινητικές ανακοινώσεις, αποχαιρετώντας τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή που είχε περάσει από τις ακαδημίες τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το γαλλικό ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια ενός αθλητή, καθώς ο 21χρονος μέσος της Γκινγκάμπ, Κένζο Κιές, πέθανε έπειτα κολύμπι σε ποταμό κοντά στη Λυών.

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Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά ρεύματα ενώ προσπαθούσε να δροσιστεί εν μέσω του σφοδρού καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, είχε διαγνωστεί εγκεφαλικά νεκρός τη Δευτέρα και την Τετάρτη άφησε την τελευταία του πνοή.

Το ατύχημα στους καταρράκτες Φεϊσίν

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στους καταρράκτες Φεϊσίν κοντά στη Λυών, όπου ο Κιές και άλλα τρία άτομα παρασύρθηκαν από τα νερά.

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Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σημείο γύρω στις 5:30 μ.μ. τοπική ώρα.

Δύο από τα άτομα ανασύρθηκαν από το ποτάμι χωρίς να χρειαστούν ιατρική περίθαλψη, ένα τρίτο άτομο επανήλθε έπειτα από ΚΑΡΠΑ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, ενώ ο Κιές ήταν ο τελευταίος που εντοπίστηκε από τους δύτες τη Δευτέρα.


Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο 21χρονος δεν κατάφερε ποτέ να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Το «αντίο» της Γκινγκάμπ

Ο 21χρονος άσος είχε ενταχθεί πέρυσι στο δυναμικό της Γκινγκάμπ, ομάδα της Ligue 2, και αγωνιζόταν κυρίως με τη δεύτερη ομάδα.

Ο σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση στο X εκφράζοντας την οδύνη του: «Η EAG πενθεί για την απώλεια του Κένζο Κιές. Η En Avant Guingamp με θλίψη πληροφορήθηκε τον θάνατο του Κένζο Κιές, ενός νεαρού παίκτη του Συλλόγου. Κάτοικος Γκινγκάμπ από το περασμένο καλοκαίρι, αγωνιζόταν φέτος με τη δεύτερη ομάδα».


«Η En Avant Guingamp εκφράζει τα πιο ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Κένζο Κιές καθώς και σε όλους τους αγαπημένους του, και τους προσφέρει την πλήρη υποστήριξή της σε αυτή την επώδυνη δοκιμασία».

Το συγκινητικό μήνυμα της Σεντ Ετιέν

Ο Κιές θεωρούνταν σπουδαίο ποδοσφαιρικό ταλέντο, έχοντας περάσει έξι χρόνια στις ακαδημίες της Λυών και στη συνέχεια άλλα επτά χρόνια στα τμήματα υποδομής της Σεντ Ετιέν.

Η Σεντ Ετιέν αποχαιρέτησε τον πρώην παίκτη της με μια συγκινητική ανάρτηση.


«Η Πράσινη Γενιά πενθεί. Ένας ένοικος του Αθλητικού Κέντρου Robert-Herbin για επτά χρόνια, ένας ταλαντούχος παίκτης και ένας διακριτικός νεαρός άνδρας εκτιμώμενος από όλους, ο Κένζο Κιές έχασε τη ζωή του κάτω από δραματικές συνθήκες», ανέφερε η γαλλική ομάδα.

«Η AS Saint-Etienne εκφράζει τα πιο ειλικρινή της συλλυπητήρια στους αγαπημένους του καθώς και σε εκείνους –συμπαίκτες και προπονητές– που μοιράστηκαν ένα κομμάτι του ταξιδιού του στο Σεντ Ετιέν. Κένζο, στους διαδρόμους του L’Etrat, κανείς δεν θα σε ξεχάσει ποτέ».

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