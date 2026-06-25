Παυλίνα Βουλγαράκη: «Στην εγκυμοσύνη είχα φτάσει 90 κιλά – Δεν ένιωθα καλά, δεν με αναγνώριζα στον καθρέφτη»

Για τα κιλά που πήρε στην εγκυμοσύνη μίλησε μεταξύ άλλων στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Action24, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Μάλιστα η ίδια αποκάλυψε ότι δεν έχουν παντρευτεί με τον σύντροφό της, Στέφανο.

«Στην εγκυμοσύνη είχα φτάσει τα 90 κιλά, πήρα 30 κιλά. Αρχικά εγώ να σου πω ότι όταν με έβλεπα με αυτά τα κιλά, δεν μπορούσα… ήμουν χάλια συναισθηματικά. Να στο πω… μην στο παίξω cool και τέτοια. Δεν ήμουν καλά, δεν με αναγνώριζα στον καθρέφτη και στεναχωριόμουν πολύ. Θα μου πεις “Γιατί; Για τα κιλά; Υπάρχουν χίλια προβλήματα σε μια εγκυμοσύνη.” Ναι, και για τα κιλά, δεν ένιωθα καλά» είπε αρχικά η Παυλίνα Βουλγαράκη και πρόσθεσε:

«Συνειδητοποίησα ότι ο κάθε οργανισμός έχει τη δική του πορεία. Δηλαδή, εγώ τα πήρα και πίστευα ότι δεν θα τα χάσω ποτέ. Για κάποιο λόγο, φύγανε αμέσως. Εντάξει, δεν τα έχασα σε τρεις μήνες, αλλά στο εξάμηνο τα είχα χάσει, αλήθεια είναι».

«Δεν έχουμε παντρευτεί με τον Στέφανο»

Η γνωστή ερμηνεύτρια αποκάλυψε ότι δεν έχει παντρευτεί με τον σύντροφό της, Στέφανο ούτε αποτελεί άμεση προτεραιότητά τους, αν και δεν το αποκλείουν ως ενδεχόμενο στο μέλλον.

«Βλέπω κάποιες φίλες που τα καταφέρνουν όλα. Εγώ δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Δεν έχουμε παντρευτεί. Ο γάμος δεν είναι κάτι που το σκεφτόμαστε. Αλλά δεν είναι ότι και αν συνέβαινε θα ήταν κάτι αφύσικο. Απλώς θα έπρεπε οργανικά με κάποιο τρόπο να μας έρθει να το κάνουμε, αλλά δεν το έχουμε σκεφτεί. Δεν μας έχει λείψει. Η κόρη μου μοιάζει στον μπαμπά της και είναι σκληρό. Το έβλεπα από τον υπέρηχο και φαινόταν» ανέφερε η Παυλίνα Βουλγαράκη.