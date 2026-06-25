Γαλλία: 11χρονος στραγγαλίστηκε στη Ρεν – Η αστυνομία αναζητεί μάρτυρες, ενώ συνελήφθησαν δύο έφηβοι

Το άψυχο σώμα του 11χρονου Théo βρέθηκε τον Μάιο του 2026 σε δασώδη περιοχή στις όχθες του ποταμού Vilaine στη Ρεν της Γαλλίας, με μια πετσέτα δεμένη γύρω από το λαιμό του. Έναν μήνα αργότερα, η αστυνομία εξέδωσε έκκληση για μάρτυρες, αναζητώντας μια γυναίκα που βρισκόταν κοντά στο σημείο, ενώ δύο έφηβοι, ηλικίας 16 και 15 ετών, κατηγορούνται για «δολοφονία ανηλίκου κάτω των 15 ετών» και «ληστεία σε ομάδα», έχοντας ομολογήσει ότι ήθελαν να πάρουν εκδίκηση και να ανακτήσουν αλιευτικό εξοπλισμό.

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Φωτογραφία: AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το άψυχο σώμα του 11χρονου Théo βρέθηκε τον Μάιο σε μια δασώδη περιοχή στις όχθες του ποταμού Vilaine, όχι μακριά από το κέντρο της Ρεν στη Γαλλία.
  • Έναν μήνα αργότερα, η αστυνομία εξέδωσε έκκληση για μάρτυρες, αναζητώντας μια γυναίκα που περπατούσε «στο μονοπάτι κατά μήκος του Βιλαίν» την ημέρα των γεγονότων.
  • Δύο έφηβοι, ηλικίας 16 και 15 ετών, κατηγορούνται για «δολοφονία ανηλίκου κάτω των 15 ετών» και παραδέχτηκαν ότι ήθελαν να «πάρουν εκδίκηση» από το θύμα.

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Το άψυχο σώμα του 11χρονου Théo βρέθηκε τον Μάιο σε μια δασώδη περιοχή στις όχθες του ποταμού Vilaine, όχι μακριά από το κέντρο της Ρεν στη Γαλλία. Έναν μήνα αργότερα, η αστυνομία εξέδωσε έκκληση για μάρτυρες. Αναζητούν μια γυναίκα που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

Το σώμα του 11χρονου Théo βρέθηκε στις 24 Μαΐου στις όχθες του ποταμού Vilaine στη Ρεν, με μια πετσέτα δεμένη γύρω από το λαιμό του. Ακριβώς έναν μήνα μετά τον θάνατο του αγοριού, η αστυνομία ξεκίνησε μια έρευνα για να βρει έναν μάρτυρα των γεγονότων που δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί στις αρχές.

Η εν λόγω γυναίκα ντυμένη με φόρεμα, περπατούσε, την ημέρα των γεγονότων, «στο μονοπάτι κατά μήκος του Βιλαίν», αναφέρει η έκκληση για μάρτυρες, που δόθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστυνομία παρακαλεί όποιον γνωρίζει πληροφορίες να επικοινωνήσει σε δύο τηλέφωνα: 02.99.79.87.99 ή 02.90.09.82.82.

Δύο έφηβοι κατηγορούνται

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, το παιδί είχε φτάσει στο σημείο για να ψαρέψει συνοδευόμενο από δύο εφήβους. Ηλικίας 16 και 15 ετών, κατηγορούνται για «δολοφονία ανηλίκου κάτω των 15 ετών» και «ληστεία σε ομάδα». Την ημέρα του περιστατικού, εθεάθησαν «να εγκαταλείπουν τον τόπο του συμβάντος με τα πόδια», δήλωσε ο Frédéric Teillet, προσθέτοντας ότι τα υπάρχοντα του Théo δεν είχαν ανακτηθεί.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής τους κράτησης, παραδέχτηκαν ότι ήθελαν να «πάρουν εκδίκηση» από το θύμα και να «ανακτήσουν» αλιευτικό εξοπλισμό αξίας «μερικών δεκάδων ευρώ», εξήγησε ο εισαγγελέας, Frédéric Teillet. Αντιμετωπίζουν μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών.

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