Δημήτρης Αβραμόπουλος: «Δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς» – Διευκρινίσεις για τη φράση «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά»

Διευκρινίσεις έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για τη φράση «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά» που χρησιμοποίησε σε συνέντευξή του, κάνοντας τηλεφωνική παρέμβαση σε εκπομπή του Action24, όπου και μιλούσαν για την υπόθεση του Qatargate.

«Σαφώς και δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς, τους οποίους και σέβομαι και εκτιμώ» είπε αρχικά ο πρώην Επίτροπος της Ε.Ε. και συνέχισε:

«Μιλάω γι’ αυτούς τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς για τους οποίους γίνονται και έρευνες στο Βέλγιο, οι οποίοι χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται, έφτιαξαν το ένταλμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι και άκυρο. Αυτό όμως, δεν έχει σημασία».

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ξεκαθάρισε ότι «δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς. Γι’ αυτό και όταν έκανα τη δήλωση είπα ότι εμπιστεύομαι την ελληνική Δικαιοσύνη και ότι δεν έχω καμία δυσκολία να δεχτώ την άρση της ασυλίας μου. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Κάνω τη διευκρίνιση για να μην υπάρξουν και παρανοήσεις».

Δείτε το βίντεο του Action24: