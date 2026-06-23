Δημήτρης Αβραμόπουλος: Στη Βουλή η δικογραφία – Τρία τα αδικήματα

Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί ένταλμα σύλληψης της βελγικής Δικαιοσύνης. Η δικογραφία αφορά τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate, και του αποδίδονται κακουργήματα τόσο κατά το βελγικό όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.

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Δημήτρης Αβραμόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου.
  • Το αίτημα αφορά την ενεργοποίηση εντάλματος σύλληψης της βελγικής Δικαιοσύνης, για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate.
  • Η βελγική Δικαιοσύνη αποδίδει τρία κακουργήματα στον κ. Αβραμόπουλο, μεταξύ των οποίων ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

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Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014–2019) Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής Δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate.

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Το σχετικό αίτημα διαβίβασε αμελλητί στη Βουλή ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας. Αναμένεται να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία συζήτησης από τη διάσκεψη των προέδρων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η βελγική Δικαιοσύνη αποδίδει τρία κακουργήματα σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου.

Η δικογραφία κατά το βελγικό δίκαιο περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα:

  • Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
  • Δημόσια Διαφθορά
  • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Κατά το ελληνικό δίκαιο τα αδικήματα αφορούν:

  • Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
  • Δωροληψία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση
  • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση

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