Δημήτρης Αβραμόπουλος: Στη Βουλή η δικογραφία – Τρία τα αδικήματα

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Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014–2019) Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής Δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate.

Το σχετικό αίτημα διαβίβασε αμελλητί στη Βουλή ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας. Αναμένεται να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία συζήτησης από τη διάσκεψη των προέδρων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η βελγική Δικαιοσύνη αποδίδει τρία κακουργήματα σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου.

Η δικογραφία κατά το βελγικό δίκαιο περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα:

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Δημόσια Διαφθορά

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Κατά το ελληνικό δίκαιο τα αδικήματα αφορούν: