Νέο παραλήρημα Μπαχτσελί: «Η Τουρκία δεν είναι θεατής στις δικές της θάλασσες» – Επίθεση και στην Ευρώπη

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος (MHP), μίλησε στη συνεδρίαση της ομάδας του κόμματός του στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας (TBMM). Ο Μπαχτσελί επιτέθηκε στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα.

«Η Ευρώπη έχει δει τη ρωγμή στον τοίχο του ίδιου της του σπιτιού, ωστόσο, δεν έχει εγκαταλείψει την προθυμία της να καρφώνει αναφορές στην πόρτα της Τουρκίας. Για να καλύψει τις δικές της αδυναμίες και την έλλειψη διορατικότητας, προσπαθεί να υφάνει μια κουρτίνα των λαθών της από το ύφασμα των αναφορών, να κεντήσει την πίεση με το νήμα των κατηγοριών και να καλύψει το σχίσιμο στα διπλά της μέτρα και σταθμά με τραγούδια ανθρωπίνων δικαιωμάτων» είπε αρχικά αναφερόμενος στην Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Η αξιοσέβαστη τουρκική δικαστική εξουσία δεν θα λάβει αποφάσεις υπό την αιγίδα εκθέσεων που γράφονται στις αίθουσες των Βρυξελλών» σημείωσε.

«Ο ράφτης που θα διαμορφώσει το τουρκικό έθνος δεν έχει γεννηθεί ακόμη από την κοιλιά της μητέρας του. Όσοι για χρόνια εμπιστεύτηκαν την ασφάλεια και τη διοίκησή τους στο άλογο άλλων αρχίζουν τώρα να καταλαβαίνουν ότι τα ηνία αυτού του αλόγου δεν είναι στα δικά τους χέρια. Με τι πρόσωπο θα προσπαθήσει μια τέτοια Ευρώπη να κάνει κήρυγμα στην Τουρκία; Με ποια λογική θα προσπαθήσουν να προσαρμόσουν το τουρκικό κράτος; Με ποια λογική;» αναρωτήθηκε και ανέβασε τους τόνους λέγοντας «τολμούν να προσβάλλουν τις αξίες του σεβαστού έθνους μας και τους θεσμούς του κράτους μας. Πώς μπορούν εκείνοι που αγωνίζονται να κλείσουν τα δικά τους κενά ασφαλείας, ενώ περιμένουν σε τραπέζια συμμαχιών, να τολμούν να αμφισβητήσουν τις πολιτικές ασφαλείας του τουρκικού κράτους;».

«Θα αντιμετωπίσουμε όποιον τολμά να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Τουρκίας»

«Έχουν άραγε το δικαίωμα όσοι έχουν συνδέσει την ασφάλειά τους με τις αποφάσεις των ΗΠΑ να αντιτίθενται στο ιδανικό της Γαλάζιας Πατρίδας μας και στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες είναι ξεκάθαρες σαν την ημέρα; Αυτή η άθλια εικόνα μπροστά μας είναι τώρα αναμφισβήτητα ξεκάθαρη» είπε.

Υπογραμμίζοντας ότι η ιστορία των σχέσεων Τουρκίας-Ευρώπης είναι γεμάτη αντιφάσεις, ο Μπαχτσελί δήλωσε: «Υπάρχει μια Ευρώπη που στοχοποιεί την τουρκική δικαιοσύνη, δυσφημεί την αγαπημένη μας Ülkü Ocakları (Οργάνωση Εθνικιστικής Νεολαίας), περιφρονεί την υπόθεση της Γαλάζιας Πατρίδας μας και αγνοεί την κυρίαρχη ισότητα της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και την ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων”. Θα αντιμετωπίσουμε όποιον τολμά να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Τουρκίας. Θα διδάξουμε σε όσους προσπαθούν να αψηφήσουν το τουρκικό έθνος ποιοι είμαστε χτυπώντας τους στο κεφάλι. Αντί να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της προς την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραδώσει τη διαδικασία στους στενούς υπολογισμούς ορισμένων μελών, στα βέτο των Ελληνοκυπρίων, στις πολιτικές προκαταλήψεις και στα σκουριασμένα ιδεολογικά πρότυπα. Η απελευθέρωση των θεωρήσεων έχει καθυστερήσει εδώ και χρόνια. Η ενημέρωση της Τελωνειακής Ένωσης προχωρά με ρυθμούς χελώνας. Τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων έχουν μπλοκαριστεί για πολιτικούς λόγους. Το καθεστώς υποψήφιας χώρας της Τουρκίας συχνά παρέμεινε στα χαρτιά. Από το 2018, οι διαπραγματεύσεις έχουν ουσιαστικά σταματήσει. Τώρα, το ίδιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει κήρυγμα στην Τουρκία για μεταρρύθμιση, δίκαιο και καλή γειτονία».

Τι είπε για την έκθεση

«Αυτή η έκθεση μπορεί να μην είναι δεσμευτική, αλλά είναι ένα έγγραφο που αξίζει προσεκτικής εξέτασης λόγω των πολιτικών της προθέσεων. Ένα από τα πιο σοβαρά μέρη της έκθεσης είναι η προσπάθεια αποκλεισμού της δικαστικής μας εξουσίας. Η αυθάδης, διεστραμμένη και απερίσκεπτη γλώσσα παραπλάνησης που απευθύνεται στη δικαστική εξουσία της Τουρκίας δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως απλή κριτική. Η ερμηνεία των τρεχουσών δικαστικών διαδικασιών με πολιτικά κίνητρα, η προσπάθεια καθοδήγησης ανεξάρτητων τουρκικών δικαστηρίων, αποτελεί φιλοδοξία για κηδεμονία, επιθυμία για κυριαρχία. Η αξιοσέβαστη τουρκική δικαστική εξουσία δεν λαμβάνει αποφάσεις υπό την προστασία εκθέσεων που συντάσσονται στις αίθουσες των Βρυξελλών» επεσήμανε συνεχίζοντας την επιθετική του ρητορική.

«Η Δημοκρατία της Τουρκίας δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να συμμορφωθεί από εξωτερικούς παράγοντες μέσω απειλών, υποδείξεων και υπαινιγμών πειθαρχίας, στρέφοντας το πρόσωπό της προς τη Δύση. Όλοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να γνωρίζουν τα όριά τους και να θυμούνται τη θέση τους. Όποιος προσπαθεί να μας υπαγορεύσει όρους πέρα ​​από τα σύνορά μας θα μάθει, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να μην ρίχνει μια πλάγια ματιά στην ελευθερία και την κυριαρχία της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Οι δηλώσεις στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απευθύνονται στο Ülkü Ocakları μας, το ιερό ίδρυμα όπου όλοι μεγαλώσαμε, την πηγή της υπερηφάνειας και της χαράς μας, αποτελούν μια νέα εκδήλωση μιας παλιάς εχθρότητας. Αυτό το ζήτημα δεν είναι καινούργιο. Χθες, υπήρχαν κάποιοι στην Ουάσιγκτον που προσπάθησαν να ανοίξουν έναν φάκελο κατά του Ülkü Ocakları. Σήμερα, υπάρχουν κάποιοι στις Βρυξέλλες που συνδέουν την ίδια εκστρατεία δυσφήμισης με τις γραμμές μιας έκθεσης. Χθες, στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, επιχειρήθηκε να εισαχθεί μια παράλογη ρήτρα στον Νόμο περί Εθνικής Άμυνας του 2022, η οποία να ορίζει έρευνα για το εάν το Ülkü Ocakları είναι τρομοκρατική οργάνωση. Εκείνη την ημέρα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας εξέφρασε επίσης τη λύπη του για αυτήν την απόπειρα».

“Η Τουρκία δεν είναι ένα κράτος που θα περιορίζεται σε ένα φυλάκιο στις δικές του ακτές”

«Η Τουρκία δεν είναι θεατής στις δικές της θάλασσες. Η Τουρκία δεν είναι ένα κράτος που θα περιορίζεται σε ένα φυλάκιο στις δικές του ακτές. Το Αιγαίο Πέλαγος είναι μια σφαίρα κυριαρχίας, ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι η γαλάζια πύλη της Ανατολίας, ο ζωτικός χώρος των Τουρκοκυπρίων, το επίκεντρο των ενεργειακών εξισώσεων και το κεντρικό σημείο των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας. Η Γαλάζια Πατρίδα είναι η συνείδηση ​​του Εθνικού Συμφώνου στις θάλασσες. Το αμετάβλητο λάθος του ελληνοκυπριακού διδύμου σε όλη την ιστορία ήταν να παρερμηνεύει την τουρκική υπομονή. Έχουν μπερδέψει την τουρκική σιωπή με δειλία, την επιδίωξη της διπλωματίας με αδυναμία και την επιθυμία για ειρήνη με υποχώρηση. Έχουν κάνει λάθος μία φορά. Κάνουν λάθος ξανά σήμερα» ανέφερε.