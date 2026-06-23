Αλέξανδρος Δασκαλάκης: Στη φυλακή και ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός που κατηγορείται για ηθική αυτουργία

Ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός από τη Μεσαρά προφυλακίζεται με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην ανθρωποκτονία του 49χρονου προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Για την ίδια υπόθεση, έχουν ήδη προφυλακιστεί ο 32χρονος γιος του και ένας 59χρονος βοσκός ως φυσικοί αυτουργοί, μετά την ανατροπή των αρχικών εκτιμήσεων από την ιατροδικαστική έκθεση που έδειξε εγκληματική ενέργεια.

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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη φυλακή οδηγείται ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός από τη Μεσαρά, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη.
  • Για το καρτέρι θανάτου του 49χρονου κοινοτάρχη, έχουν ήδη προφυλακιστεί ο 32χρονος γιος του πρώην αυτοδιοικητικού και ένας 59χρονος βοσκός της οικογένειας, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί.
  • Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξε η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία τα τραύματα στο κρανίο του 49χρονου δεν παραπέμπουν σε απλή πτώση, αλλά σε βίαιη εγκληματική ενέργεια.

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Στη φυλακή οδηγείται ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός από τη Μεσαρά, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

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Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την προφυλάκιση του 57χρονου, ο οποίος μέχρι σήμερα βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό, σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι για το καρτέρι θανάτου του 49χρονου κοινοτάρχη, έχουν ήδη προφυλακιστεί ο 32χρονος γιος του πρώην αυτοδιοικητικού και ένας 59χρονος βοσκός της οικογένειας, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργού.

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Η υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη Μεσαρά, καθώς ο πρόεδρος της κοινότητας Απεσωκαρίου κατέληξε στις 23 Μαρτίου, έπειτα από νοσηλεία 21 ημερών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου.

Η ιατροδικαστική έκθεση έφερε την ανατροπή

Αρχικά, οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για πιθανό ατύχημα, ωστόσο, η πορεία της έρευνας οδήγησε τις αρχές σε διαφορετική κατεύθυνση. Από τις 17 Απριλίου, όταν η υπόθεση ανατέθηκε στους εξειδικευμένους αστυνομικούς της Ασφάλειας Ηρακλείου, ξεκίνησε εντατική προσπάθεια συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων.

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Οι αρχές υπέβαλαν σειρά αιτημάτων προς τις εισαγγελικές αρχές και τα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα. Στο επίκεντρο των ερευνών τέθηκαν καταθέσεις μαρτύρων, αλλά και το ιστορικό έντονων αντιπαραθέσεων στην περιοχή για αγροζημιές και κτηνοτροφικές διαφορές.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να έπαιξε η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία τα σοβαρά και συντριπτικά τραύματα στο κρανίο του 49χρονου δεν παραπέμπουν σε απλή πτώση, αλλά σε βίαιη εγκληματική ενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι ο 32χορνος γιος, που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός στη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, είχε συνδεθεί στο παρελθόν με την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, η οποία είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη πριν από 11 χρόνια στα Ιωάννινα. Ο 32χρονος φέρεται να ήταν ανάμεσα στους Κρητικούς σπουδαστές, που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης, για το συστηματικό bullying σε βάρος του 20χρονου σπουδαστή.

Η δικαστική εξέλιξη με την προφυλάκιση του 57χρονου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της υπόθεσης, η οποία παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας της Μεσαράς.

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