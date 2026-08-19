Μύκονος: Συνελήφθη 23χρονος έπειτα από καταγγελία 18χρονης για βιασμό σε beach bar

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Στη σύλληψη ενός 23χρονου υπηκόου Κοσόβου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, έπειτα από καταγγελία 18χρονης Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία υποστήριξε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε γνωστό beach bar του νησιού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η 18χρονη στους αστυνομικούς, το περιστατικό σημειώθηκε σε ξαπλώστρα του καταστήματος, όπου βρισκόταν μαζί με τον 23χρονο.

Τι κατήγγειλε η 18χρονη

Σύμφωνα με το Cyclades24.gr η νεαρή τουρίστρια φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και, όπως υποστήριξε στην κατάθεσή της, είχε περιέλθει σε κατάσταση κατά την οποία δεν μπορούσε να αντισταθεί.

Κατά την ίδια καταγγελία, ο 23χρονος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την κατάστασή της και να προχώρησε σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν τον άνδρα που υπέδειξε η 18χρονη.

Η σύλληψη στον Πλατύ Γιαλό

Οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν τον 23χρονο και τον εντόπισαν στην περιοχή του Πλατύ Γιαλού, όπου προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.