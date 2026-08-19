Μύκονος: Συνελήφθη 23χρονος έπειτα από καταγγελία 18χρονης για βιασμό σε beach bar

Μία 18χρονη Ιταλίδα κατήγγειλε στις Αρχές ότι 23χρονος προχώρησε σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της σε beach bar της Μυκόνου, ενώ η ίδια, όπως υποστήριξε, βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ και δεν μπορούσε να αντισταθεί. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 23χρονο στον Πλατύ Γιαλό.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

βιασμός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Μύκονο συνελήφθη 23χρονος υπήκοος Κοσόβου, έπειτα από καταγγελία 18χρονης Ιταλίδας τουρίστριας για βιασμό σε γνωστό beach bar του νησιού.
  • Η νεαρή τουρίστρια φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και, όπως υποστήριξε στην κατάθεσή της, είχε περιέλθει σε κατάσταση κατά την οποία δεν μπορούσε να αντισταθεί.
  • Οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν τον 23χρονο και τον συνέλαβαν στον Πλατύ Γιαλό. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη ενός 23χρονου υπηκόου Κοσόβου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, έπειτα από καταγγελία 18χρονης Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία υποστήριξε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε γνωστό beach bar του νησιού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η 18χρονη στους αστυνομικούς, το περιστατικό σημειώθηκε σε ξαπλώστρα του καταστήματος, όπου βρισκόταν μαζί με τον 23χρονο.

Τι κατήγγειλε η 18χρονη

Σύμφωνα με το Cyclades24.gr η νεαρή τουρίστρια φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και, όπως υποστήριξε στην κατάθεσή της, είχε περιέλθει σε κατάσταση κατά την οποία δεν μπορούσε να αντισταθεί.

Κατά την ίδια καταγγελία, ο 23χρονος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την κατάστασή της και να προχώρησε σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν τον άνδρα που υπέδειξε η 18χρονη.

Η σύλληψη στον Πλατύ Γιαλό

Οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν τον 23χρονο και τον εντόπισαν στην περιοχή του Πλατύ Γιαλού, όπου προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ