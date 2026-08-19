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Δίκη Meta: Συγκλονιστικές εικόνες με εξοργισμένους γονείς έξω από το δικαστήριο της Καλιφόρνιας – «Ο γιος μου δεν αυτοκτόνησε»

Γονείς συγκεντρώθηκαν έξω από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας, καθώς η Meta αντιμετωπίζει μια ιστορική δίκη με την κατηγορία ότι εσκεμμένα εθίζει τα παιδιά στα κοινωνικά δίκτυα, παραπλανώντας το κοινό για τους κινδύνους των πλατφορμών της. Η αγωγή, που υποστηρίζεται από 29 πολιτείες, ισχυρίζεται ότι η Meta σχεδίασε το Facebook και το Instagram για να κρατά εθισμένους τους νεαρούς χρήστες, με πιθανά πρόστιμα έως και 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

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ΔΙΚΗ ΚΑΤΑ FACEBOOK – ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS/ MANUEL ORBEGOZO
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS/ MANUEL ORBEGOZO
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με δακρυσμένα μάτια και κρατώντας τις φωτογραφίες των παιδιών τους γονείς συγκεντρώθηκαν έξω από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ, καθώς η Meta αντιμετωπίζει μια ιστορική δίκη λόγω των κατηγοριών ότι εσκεμμένα έκανε τα παιδιά να εθιστούν στα κοινωνικά δίκτυα.
  • Πάνω από 600 παιδιά έπεσαν θύματα εθισμού σε βαθμό αυτοκτονίας, με γονείς να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστήριο κρατώντας φωτογραφίες των παιδιών τους και να καταγγέλλουν την εταιρεία.
  • Η Meta αντέδραξε σθεναρά, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι η χρήση των κοινωνικών μέσων προκαλεί προβλήματα ευεξίας στους εφήβους, ενώ αντιμετωπίζει πρόστιμα έως και 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με δακρυσμένα μάτια και κρατώντας τις φωτογραφίες των παιδιών τους γονείς συγκεντρώθηκαν έξω από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ, καθώς η Meta αντιμετωπίζει μια ιστορική δίκη λόγω των κατηγοριών ότι εσκεμμένα έκανε τα παιδιά να εθιστούν στα κοινωνικά δίκτυα.

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Η συγκινητική σκηνή, που περιελάμβανε έναν τεράστιο κατάλογο νεαρών θυμάτων, εκτυλίχθηκε καθώς ξεκινούσαν οι εναρκτήριες αγορεύσεις μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, όπου μια ομάδα 29 πολιτειών — συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνιας — κατηγόρησε τη Meta ότι σχεδίασε το Facebook και το Instagram με σκοπό να κρατήσει τους νεαρούς χρήστες εθισμένους, ενώ παράλληλα παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τους κινδύνους των πλατφορμών.

Πώς οδηγούνταν στην αυτοκτονία

Μητέρες στάθηκαν πίσω από μια γιγαντιαία λευκή πινακίδα με τα ονόματα σχεδόν 600 παιδιών που, σύμφωνα με τους υποστηρικτές, υπέστησαν βλάβη από τα κοινωνικά δίκτυα, μεταξύ των οποίων ο 11χρονος Giovanni και ο 13χρονος Bubba, σύμφωνα με το AP.

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Μεταξύ των γονέων που βρίσκονταν έξω από το δικαστήριο ήταν και η Μέρι Ρόντι, ο 15χρονος γιος της οποίας, ο Ράιλι Μπάσφορντ, αυτοκτόνησε το 2021, αφού έπεσε θύμα ενός σεξουαλικού αρπακτικού στο Facebook.

«Το αποκαλούν αυθόρμητη αυτοκτονία», δήλωσε η Ρόντι στο Reuters. «Εγώ το αποκαλώ αυτό που ήταν, το αναμενόμενο αποτέλεσμα ενός συστήματος που προστατεύει τις εταιρείες αντί για τα παιδιά».

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ΔΙΚΗ ΚΑΤΑ FACEBOOK – ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS/ MANUEL ORBEGOZO
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS/ MANUEL ORBEGOZO

Στο δικαστήριο βρισκόταν επίσης η μητέρα του 14χρονου Αλεξάντερ Νέβιλ. Ο γιος της πέθανε από φαιντανύλη, αφού, όπως είπε, εξαπατήθηκε από έναν έμπορο ναρκωτικών στο Snapchat. Η φαιντανύλη είναι ένα ισχυρό οπιούχο ναρκωτικό, το οποίο είναι πιο ισχυρό από τη μορφίνη και την ηρωίνη.

Στη διαδήλωση συμμετείχε και η Σάνον Χίκοκ, μια μητέρα από το Κεντάκι, ο 17χρονος γιος της οποίας, ο Ελάιτζα, αυτοκτόνησε αφού έπεσε θύμα απάτης σεξουαλικής εκβίασης. Η Χίκοκ είπε ότι οι δράστες παρακολουθούσαν τον γιο της από το TikTok στο Instagram και χρησιμοποιούσαν τους ακόλουθους του στα κοινωνικά δίκτυα για να μάθουν για τη ζωή του.

«Δεν ήταν ατύχημα», δήλωσε η Χίκοκ αναφερόμενη στον θάνατο του γιου της. «Ο γιος μου δεν αυτοκτόνησε. Ο γιος μου δολοφονήθηκε», υπογράμμισε η Χίκοκ.

Τι είπε ο Γενικός Εισαγγελέας;

«Θέλουμε, εν συντομία, η Meta να σταματήσει να βλάπτει τα παιδιά μας, να σταματήσει να τα βλάπτει εν γνώσει της, να σταματήσει να χρησιμοποιεί λειτουργίες που γνωρίζει ότι προκαλούν βλάβες στην ψυχική υγεία των παιδιών», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας Rob Bonta στο NPR.

Μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, η αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Μέγκαν Ο’Νιλ, είπε στην οκταμελή επιτροπή ενόρκων ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της Meta συνίσταται στο να «εθίζει τους χρήστες, να τους κρατάει όσο το δυνατόν περισσότερο, να συλλέγει τα δεδομένα τους και, στη συνέχεια, να κρύβει την αλήθεια από το κοινό».

Η Meta αντέδρασε σθεναρά, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι η χρήση των κοινωνικών μέσων προκαλεί προβλήματα ευεξίας στους εφήβους.

Ο δικηγόρος της Meta, Πολ Σμιτ, δήλωσε ότι «δεν αμφισβητείται» το γεγονός ότι ορισμένοι χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα κοινωνικά μέσα, αλλά υποστήριξε ότι η εταιρεία δεν πιστεύει ότι τα προϊόντα της είναι επικίνδυνα. «Δεν πιστεύουν ότι θα τα πάνε καλά αν ο κόσμος δεν εκτιμά τις υπηρεσίες τους», δήλωσε ο Πολ Σμιντ.

ΔΙΚΗ ΚΑΤΑ FACEBOOK – ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS/ MANUEL ORBEGOZO
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS/ MANUEL ORBEGOZO

Αξιώσεις για πρόστιμο έως και 1,4 τρισ. ευρώ

Η υπόθεση ενδέχεται να έχει τεράστιες συνέπειες για τη Meta, με την εταιρεία να προειδοποιεί ότι τα πρόστιμα θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περίπτωση που χάσει.

Οι Πολιτείες επιδιώκουν επίσης ριζικές αλλαγές στο Facebook και το Instagram, όπως την κατάργηση των «likes» και της ατελείωτης κύλισης, την επιβολή χρονικών ορίων στους νεότερους χρήστες και την εφαρμογή περιορισμών που αποσκοπούν στο να κρατήσουν τα παιδιά κάτω των 13 ετών μακριά από τις πλατφόρμες.

Σε δεύτερη μοίρα η ασφάλεια των χρηστών

Ο πρώην μηχανικός ασφάλειας της Meta, Αρτούρο Μπεζάρ, ο πρώτος μάρτυρας των πολιτειών, κατέθεσε ότι το «move fast and break things» (κινήσου γρήγορα και σπάσε τα πάντα) ήταν το σύνθημα της εταιρείας και ότι η ασφάλεια ήταν μερικές φορές δευτερεύουσα προτεραιότητα.

«Λειτούργησε ιδιαίτερα καλά για τα παιδιά», υπογράμμισε ο Αρτούρο Μπεζάρ. «Η Meta χρειαζόταν τα παιδιά και έπρεπε να καθησυχάσει τους ανθρώπους που νοιάζονταν για αυτά τα παιδιά, ότι τα παιδιά είναι ασφαλή», πρόσθεσε. «Πολλά προϊόντα κυκλοφόρησαν στην αγορά», συμπεριλαμβανομένου των Reels, «και η ασφάλεια δεν αποτέλεσε παράγοντα που ελήφθη υπόψη κατά την αρχική τους εφαρμογή», είπε ο Αρτούρο Μπεζάρ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκεμπεργκ , και ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι, αναμένεται να καταθέσουν κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έξι εβδομάδες.

Πηγή: New York Post

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