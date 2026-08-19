Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Με γαλλικό πλοίο ξαναρχίζουν οι έρευνες για τον GSI

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Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται η επανέναρξη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, σύμφωνα με τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανό.

Τις έρευνες θα αναλάβει αυτή τη φορά γαλλικό πλοίο και, όπως ανέφερε ο κ. Δαμιανός οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις το σκάφος είναι έτοιμο. Στο παρελθόν, ιταλικό ερευνητικό είχε επιχειρήσει να πραγματοποιήσει αντίστοιχες έρευνες, όμως παρεμποδίστηκε από την Τουρκία.

Όμως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο Κύπριος υπουργό Ενέργειας συνέδεσε τη νέα εξέλιξη με την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού κολοσσού Meridiam στο έργο, καθώς και με τις απευθείας επικοινωνίες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Η ενεργότερη γαλλική παρουσία, εκτίμησε, αλλάζει τα δεδομένα γύρω από το έργο.

Λετυμπιώτης: «Ο GSΙ εισέρχεται σε «αποφασιστική τροχιά προς την υλοποίησή του»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σήμερα το πρωί και ο Κύπριος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Μιλώντας στο OPEN, δήλωσε ότι ο Great Sea Interconnector εισέρχεται σε «αποφασιστική τροχιά προς την υλοποίησή του», υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή γαλλικής εταιρείας ενισχύει την τεχνική, διπλωματική και γεωπολιτική διάσταση του εγχειρήματος.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέας τουρκικής αντίδρασης, απέφυγε να προκαταλάβει τις εξελίξεις, λέγοντας ότι Αθήνα και Λευκωσία θα δώσουν πρώτα χώρο στη διπλωματία. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρόκειται να ανεχθεί αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της.

Για το οικονομικό σκέλος, αμφότεροι οι Κύπριοι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι αναμένεται η επικαιροποιημένη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ενώ ενδεχόμενη αύξηση του κόστους θα απαιτήσει την αναζήτηση πρόσθετης χρηματοδότησης.