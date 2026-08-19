Τουρκία: Ετοιμάζει έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη Συρία

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Επεκτείνει τη ζώνη επιρροής της η Τουρκία και δηλώνει έτοιμη να πραγματοποιήσει έρευνες για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Συρία.

Λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία της Μέκκα, η Τουρκία δια του υπουργού Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι «η Άγκυρα είναι έτοιμη να συνεργασθεί με την Δαμασκό για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Συρία».

«Η τουρκική κρατική εταιρεία TPAO και ιδιωτικές εταιρείες είναι έτοιμες να αρχίσουν σεισμολογικές έρευνες και γεωτρήσεις εξερεύνησης τόσο στην ανοικτή θάλασσα όσο και στο έδαφος της Συρίας», δήλωσε ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Δαμασκό με τον Σύρο ομόλογό του Μοχαμάντ αλ Μπασίρ.

Να σημειωθεί ότι η Τουρκία πραγματοποιεί και γεωτρήσεις εξερεύνησης στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. Επίσης, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία απέκτησε άδεια για την αναζήτηση πετρελαίου στα υπεράκτια κοιτάσματα της Λιβύης.

«Η Τουρκία και η Συρία θα θέσουν σε λειτουργία νέες υποδομές τις επόμενες εβδομάδες, τριπλασιάζοντας τη χωρητικότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε πάνω από 800 μεγαβάτ», δήλωσε ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Τέλος, η τουρκική κρατική εταιρεία εξόρυξης MTA IC και η Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων της Συρίας υπέγραψαν επίσης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, μια μη δεσμευτική συμφωνία σχετικά με τους πόρους φωσφορικών αλάτων, ανοίγοντας το δρόμο για μια ενδεχόμενη κοινοπραξία.