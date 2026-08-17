Συρία: Δολοφονία χριστιανού ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου – Άμεση διερεύνηση ζητά το ΥΠΕΞ

Δεν λένε να κοπάσουν οι επιθέσεις κατά Χριστιανών στην Συρία. Τελευταίο περιστατικό είναι αυτό που συνέβη το Σάββατο, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Ο Ναντέρ Ταννούς, ο οποίος είχε εδώ και λίγο καιρό επιστρέψει από τη Σουηδία στη Συρία, έπεισε νεκρός από πυροβολισμούς στην ιδιαίτερη πατρίδα του την πόλη Χόμς.

Πώς συνέβη η δολοφονία;

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, Hawar (ANHA), o Ναντέρ Ταννούς, σκοτώθηκε ύστερα από πυροβολισμό που δέχτηκε από άγνωστους δράστες στην πόλη του Χομς. Το περιστατικό αυτό συμβαίνει εν μέσω συνεχιζόμενων, σποραδικών περιστατικών ασφαλείας σε διάφορες περιοχές της Συρίας, μεταξύ των οποίων και ένα περιστατικό στην πεδιάδα Αλ – Γκαμπ, όπου ένας νεαρός άνδρας σκοτώθηκε και δύο μέλη της οικογένειάς του τραυματίστηκαν.

Ο Ναντέρ Ταννούς, πυροβολήθηκε το Σάββατο, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στη συνοικία Καράμ αλ – Λοζ της Χομς, ενώ επέστρεφε στο σπίτι του από τη δουλειά, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του πρακτορείου ANHA. Ο Ναντέρ Ταννούς πυροβολήθηκε στο κεφάλι και υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ η ταυτότητα και τα κίνητρα των δραστών παραμένουν άγνωστα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ναντέρ Ταννούς είχε επιστρέψει πρόσφατα στη Συρία από τη Σουηδία και είχε εγκατασταθεί στο Χομς πριν χάσει τη ζωή του. Tοπικές πηγές αναφέρουν ότι καταγόταν από το χωριό Αλ-Καΐμα στην ύπαιθρο του Χομς.

Επιθέσεις και στην πόλη Χάμα

«Το περιστατικό αυτό συμβαίνει εν μέσω σποραδικών περιστατικών ασφαλείας σε άλλες περιοχές της Συρίας. Στο χωριό Αλ – Ρασίφ στην πεδιάδα Αλ – Γκαμπ (εξοχή της Χάμα), ρίχτηκε χειροβομβίδα στο σπίτι του Αζίζ Μοχάμεντ Σαλούμ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ίδιος και να τραυματιστούν η αδελφή και η ανιψιά του», αναφέρει στο ρεπορτάζ του το πρακτορείο ειδήσεων, ANHA. «Προηγουμένως, ο φαρμακοποιός Ιμπραήμ Τουρκάουι πυροβολήθηκε τρεις φορές μέσα στο φαρμακείο του στη συνοικία Τζανούμπ αλ-Μαλάμπ της πόλης Χάμα. Τα κίνητρα πίσω από αυτό το έγκλημα παραμένουν ασαφή», αναφέρει το ίδιο πρακτορείο ειδήσεων.

Πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης ζητά το ΥΠΕΞ

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, καταδίκασε απερίφραστα τη δολοφονία του Νάντερ Τάνους στη Συρία, ζητώντας την ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης και την άμεση προσαγωγή των δραστών στη Δικαιοσύνη.

Το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι ο θάνατός του σημειώθηκε σε μια ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό για τον Χριστιανισμό, την Κοίμηση της Θεοτόκου.

«Οι δράστες αυτής της αποτρόπαιας πράξης πρέπει να οδηγηθούν άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης», αναφέρει, ενώ επαναλαμβάνει την ανάγκη λήψης «στοχευμένων και αποτελεσματικών μέτρων» για τη διασφάλιση της προστασίας όλων των κοινοτήτων στη Συρία.

«Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένεια και τους φίλους του», καταλήγει η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών.