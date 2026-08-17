ΠΟΓΕΔΥ: «Η συμβολή του Antinero αναγνωρίστηκε καθολικά – Συνέβαλε ουσιαστικά στον περιορισμό της φωτιάς στη Χαλκιδική»

Στη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, «κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες και θυελλώδεις ανέμους, τα έργα του Antinero συνέβαλαν ουσιαστικά στον περιορισμό της επέκτασης της πυρκαγιάς και στην υποστήριξη του έργου των δυνάμεων καταστολής» σημειώνει μεταξύ άλλων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ).

«Η Δυτική Αττική και η Χαλκιδική δεν αποτελούν δύο μεμονωμένες περιπτώσεις. Είναι τα πλέον πρόσφατα παραδείγματα μιας ευρύτερης και επανειλημμένα καταγεγραμμένης συμβολής των έργων πρόληψης. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουν διαπιστωθεί κατά το παρελθόν στη Φολόη, στην Πάρνηθα, στην Πεντέλη και στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, όπου οι παρεμβάσεις στη βλάστηση, στο δασικό οδικό δίκτυο και στις αντιπυρικές ζώνες συνέβαλαν στον περιορισμό της έντασης ή της επέκτασης της φωτιάς και διευκόλυναν την επέμβαση των δυνάμεων καταστολής.

Δεν μιλάμε, επομένως, για συμπτώσεις ούτε για μεμονωμένες επιτυχίες. Μιλάμε για τη συνολική λειτουργία ενός εθνικού προγράμματος πρόληψης, τα αποτελέσματα του οποίου επιβεβαιώνονται σε διαφορετικές περιοχές, διαφορετικά δασικά οικοσυστήματα και διαφορετικές συνθήκες πυρκαγιάς» τονίζει η ΠΟΓΕΔΥ.

Οι γεωτεχνικοί του Δημοσίου, επισημαίνουν ακόμη ότι το «Antinero που υλοποιούν οι δασικές υπηρεσίες δεν είναι ένα τοπικό ή αποσπασματικό έργο. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα πρόληψης δασικών πυρκαγιών που έχει εφαρμοστεί ποτέ σε εθνική κλίμακα. Κατά την τελευταία πενταετία έχουν αναβαθμιστεί περισσότερα από 920.000 στρέμματα δασικών οικοσυστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα, μέσα από καθαρισμούς και διαχείριση της καύσιμης ύλης, συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών, καθώς και κατασκευή και αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών δασοπροστασίας».

Η ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ συνεχίζει ως εξής:

«Δεν θα σταματήσουμε να λέμε ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν καταργούν τον κίνδυνο και δεν υποκαθιστούν τις δυνάμεις καταστολής. Διαμορφώνουν, όμως, ένα εντελώς διαφορετικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Διασπούν την οριζόντια και κατακόρυφη συνέχεια της καύσιμης ύλης, μειώνουν τις δυνατότητες μετάδοσης της φωτιάς στις κόμες των δέντρων, περιορίζουν, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, την ταχύτητα και την έντασή της και διευκολύνουν την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων, μηχανημάτων έργου και πεζοπόρων τμημάτων.

Αυτό είναι το πραγματικό και καθολικό όφελος του Antinero: δεν λειτουργεί μόνο τη στιγμή εκδήλωσης μιας μεγάλης πυρκαγιάς. Δημιουργεί σε ολόκληρη τη χώρα ένα δίκτυο προληπτικών παρεμβάσεων που ενισχύει καθημερινά την ανθεκτικότητα των δασών και την επιχειρησιακή δυνατότητα αντιμετώπισης των συμβάντων. Δεν πρόκειται για ένα έργο που «φαίνεται» μόνο όταν καίγεται μια περιοχή. Πρόκειται για μια εθνική υποδομή προστασίας που λειτουργεί διαρκώς, πριν ακόμη εμφανιστεί η πρώτη φλόγα.

Η αποτελεσματικότητα των έργων πρόληψης δεν αποτιμάται από το αν εκδηλώθηκε μία πυρκαγιά. Αποτιμάται από το πώς συμπεριφέρθηκε η φωτιά, ποια ένταση ανέπτυξε, πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε, ποια τμήματα του δάσους διασώθηκαν, πόσο άμεσα απέκτησαν πρόσβαση οι επίγειες δυνάμεις και πόσοι οικισμοί και κρίσιμες υποδομές προστατεύθηκαν. Αυτά είναι τα πραγματικά και επιστημονικά κριτήρια αξιολόγησης. Όλα τα υπόλοιπα αποτελούν μικροπολιτική ή συνδικαλιστική προπαγάνδα».

Οι γεωτεχνικοί της ΠΟΓΕΔΥ κάνουν λόγο για γνωστά παπαγαλάκια επιμένουν να αποκρύπτουν. «Εμφανίζονται μετά από κάθε καταστροφή, επαναλαμβάνουν τα ίδια στερεότυπα, μηδενίζουν συλλήβδην κάθε έργο πρόληψης και επιχειρούν να παρουσιάσουν ως απόδειξη αποτυχίας το ίδιο το γεγονός ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Δεν τους ενδιαφέρει τι διασώθηκε, πώς μεταβλήθηκε η συμπεριφορά της φωτιάς, ποια έργα λειτούργησαν και ποιοι άνθρωποι εργάστηκαν στο πεδίο. Τους ενδιαφέρει μόνο η εικόνα της καταστροφής, επειδή αυτή εξυπηρετεί το αφήγημά τους».

Και επειδή κάποιοι θυμούνται τη Δασική Υπηρεσία μόνο όταν θέλουν να της αποδώσουν ευθύνες, ψάχνοντας για οσμές σκανδάλων, συνεχίζει η ΠΟΓΕΔΥ, «ας γίνει απολύτως σαφές: οι δασικοί υπάλληλοι δεν εμφανίζονται μετά την καταστροφή για μία δήλωση ή μία φωτογραφία. Βρίσκονται συνεχώς στο πεδίο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πυρκαγιά. Είναι εκείνοι που συντάσσουν και εγκρίνουν τις μελέτες, υποδεικνύουν τις κρίσιμες θέσεις παρέμβασης, επιβλέπουν την άρτια υλοποίηση των έργων και γνωρίζουν τη μορφολογία, τη βλάστηση, το δασικό οδικό δίκτυο και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Κατά τη διάρκεια των συμβάντων βρίσκονται δίπλα στις επιχειρησιακές δυνάμεις, συνδράμοντας με τη γνώση του πεδίου, κατευθύνοντας μηχανήματα έργου, υποδεικνύοντας προσβάσεις και κρίσιμες θέσεις ανάσχεσης και συμβάλλοντας αποτελεσματικά στις εργασίες που απαιτούνται για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Και την επόμενη ημέρα παραμένουν εκεί για την αποτίμηση των επιπτώσεων, την προστασία του εδάφους, την αποκατάσταση του δάσους και την αντιμετώπιση των πλημμυρικών κινδύνων».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ