Ολική ανανέωση στη μυθοπλασία

Αλλαγή σελίδας επιδιώκουν τα κανάλια στην prime time, λανσάροντας 22 σειρές, από τις οποίες οι 17 είναι καινούργιες, σύμφωνα με τη Reallife.

ΑΝΤ1: Έμφαση σε δράματα εποχής με… ντέρτι και αγκάθι

Με τέσσερις σειρές, μπόλικο… ντέρτι και έρωτες με… αγκάθια μπαίνει ο ΑΝΤ1 στη μάχη της μυθοπλασίας, ποντάροντας σε δράματα εποχής. Στο κανάλι επιστρέφουν με καθημερινή σειρά οι σεναριογράφοι των «Άγριων μελισσών», Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης που υπογράφουν το «Ντέρτι», μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι.

Πάτρα, 1987: Η Στέλλα, μια δασκάλα μουσικής (Ευγενία Ξυγκόρου), κατηγορείται από την Αστυνομία για κάτι που δεν έκανε. Για να γλιτώσει τη φυλακή, δέχεται να μπει ως πληροφοριοδότρια στο «Ντέρτι», το νυχτερινό κέντρο του Αλέκου (Τάσος Νούσιας) και της θρυλικής τραγουδίστριας Ξένιας (Κλέλια Ρένεση) – της μητέρας που εγκατέλειψε τη Στέλλα όταν ήταν μικρή. Στο πλευρό της, ο μυστικός αστυνομικός Άρης (Νικόλας Χαλκιαδάκης). Για να σωθεί η ίδια, πρέπει να «καταδώσει» τη μητέρα της. Θα επιλέξει την αλήθεια ή τη σιωπή, που μπορεί να καταστρέψει την ίδια;

Το καστ συμπληρώνουν οι Λεωνίδας Κακούρης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα Σιάρκου, Νατάσα Ασίκη, Αντώνης Αντωνίου, σε σκηνοθεσία του Σπύρου Ρασιδάκη και παραγωγή της JK Productions.

Μια γυναίκα που ζητά εκδίκηση και ένας άνδρας που κουβαλά ένα βαρύ μυστικό είναι τα κεντρικά πρόσωπα στο «Κρίνο και αγκάθι» που μας μεταφέρει στην Αρκαδία το 1959. Ο Μάρκος (Γιώργος Γεροντιδάκης) επιστρέφει σπίτι του ύστερα από 15 χρόνια στη φυλακή για έναν φόνο που σημάδεψε δύο οικογένειες. Μόνη παρηγοριά του ήταν τα γράμματα της Λευκής (Αναστασία Παντούση), που του γράφει χωρίς να τον γνωρίζει. Όταν οι δύο συναντιούνται για πρώτη φορά, ο Μάρκος τής ζητά να τον παντρευτεί και εκείνη δέχεται. Τίποτα, όμως, δεν είναι όπως φαίνεται.

Σκοπός της Λευκής είναι να πλησιάσει τον άνθρωπο που θεωρεί υπεύθυνο για τη μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής της και να τον εκδικηθεί. Δύο οικογένειες (Κατερίνα Διδασκάλου – Γιάννης Τσορτέκης και Στέλιος Μάινας – Μαρία Ζορμπά) που τις ενώνουν το αίμα και η σιωπή και μία σύγκρουση που αλλάζει τα πάντα. Πρωταγωνιστούν, επίσης, οι Τάσος Ιορδανίδης, Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Χρύσα Μιχαλοπούλου, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Μορφονιού, σενάριο της Γιάννας Κανελλοπούλου και παραγωγή της Primavisione.

Και τρίτη σειρά εποχής περιλαμβάνει το μενού μυθοπλασίας του ΑΝΤ1 που φέρνει ισχυρό… άνεμο. Μια νύχτα με «Σπιλιάδες» και καταιγίδα, στα ανοιχτά της Σύρου το 1962, η Νίκη χάνεται στη θάλασσα. Ενώ θεωρείται από τους δικούς της νεκρή, «ξαναγεννιέται» σε έναν άλλον τόπο χωρίς μνήμη, ταυτότητα και παρελθόν την ώρα που η καλύτερή της φίλη προσπαθεί να κλέψει

τη ζωή της.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Γιάννης Κουκουράκης, Ντένια Ψύλλια, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Γιάννης Καράμπαμπας μαζί με τους Λάζαρο Γεωργακόπουλο, Στεφανί Καπετανίδη, Ρένο Χαραλαμπίδη, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου κ.ά. Το σενάριο υπογράφει η Μαρία Γεωργιάδου, τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου και την παραγωγή η Pedio Productions.

Την prime time του ΑΝΤ1 «αποσυμπιέζουν» με γέλιο και παρεξηγήσεις οι «Σούπερ ήρωες». Η καθημερινή κωμική σειρά με τον Γιάννη Μπέζο επιστρέφει με νέα επεισόδια από την καθημερινότητα του σούπερ μάρκετ.

ΣΚΑΪ: Επιστροφή στη μυθοπλασία σε… μπλε φόντο με υπογραφή Ανδρέα Γεωργίου

Δυναμικό comeback στους δρόμους της μυθοπλασίας επιδιώκει φέτος ο ΣΚΑΪ με δύο καθημερινές σειρές. Ο Ανδρέας Γεωργίου, ο Κούλης Νικολάου και η Βάνα Δημητρίου έπειτα από πέντε χρόνια στο Mega με τη «Γη της ελιάς» μετακομίζουν στο Φάληρο και γυρίζουν τα ρολόγια τη στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στο πρώτο φως, τις λεγόμενες «Μπλε ώρες».

Η δραματική σειρά μάς μεταφέρει στο Πήλιο όπου οι δύο ισχυρές οικογένειες Αντωνιάδη και Καραΐσκου διατηρούν συνεταιρικά γαλακτοκομική μονάδα και ενώνονται συγγενικά με τον γάμο των παιδιών τους. Εγκλωβισμένοι σε συμβατικούς γάμους, η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) και ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον, ενώ μια στυγερή δολοφονία ανατρέπει όλες τις ισορροπίες.

Πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Παρτσαλάκης και ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης και μαζί τους οι Βάνα Μπάρμπα, Πασχάλης Τσαρούχας, Βάσια Παναγοπούλου, Αντώνης Φραγκάκης, Νόνη Ιωαννίδου, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Γιάννης Ποιμενίδης, Κατερίνα Στικούδη κ.ά.

Σε πιο ανάλαφρους τόνους κινείται η κοινωνική – αισθηματική σειρά του ΣΚΑΪ «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» με τη σφραγίδα και πάλι των Γεωργίου – Νικολάου – Δημητρίου, με επίκεντρο την κόντρα δύο δικηγόρων που βρίσκονται συνεχώς αντίδικοι σε υποθέσεις διαζυγίων.

Με γραφεία στο ίδιο κτίριο, ο Αντώνιος (Μάριος Μαριόλος) και η Κλεοπάτρα (Ειρήνη Τάσσου) συγκρούονται για τα πάντα και ορκίζονται -παρουσία… προέδρου- ότι δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον. Κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται σε πέντε επεισόδια με γνωστούς ηθοποιούς σε γκεστ εμφανίσεις, ενώ μόνιμο ρόλο έχει ο Κώστας Κόκλας.

ΕΡΤ: Με τρεις σειρές και έμφαση στην κωμωδία

Με μικρότερη σοδειά σειρών μπαίνει η ΕΡΤ στον χορό της μυθοπλασίας. Από συνολικά 11 σειρές την περυσινή σεζόν, η δημόσια τηλεόραση λανσάρει τρεις νέες σειρές. Στη θέση της «Ηλέκτρας»

έρχονται οι «Κουτσουπιές», ένα μικρό ορεινό χωριό που γίνεται το σκηνικό της νέας καθημερινής κωμικής σειράς.

Όταν το χωριό κινδυνεύει να ερημώσει, μια αγγελία καλεί κατοίκους από την Αθήνα να εγκατασταθούν στις Κουτσουπιές με αντάλλαγμα δωρεάν στέγη. Η άφιξη των νεοφερμένων πυροδοτεί συγκρούσεις, απρόβλεπτες συμμαχίες, έρωτες και κωμικές καταστάσεις. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Θανάσης Κουρλαμπάς, Αντώνης Καρυστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Μαρία Κατσανδρή, Θανάσης Πατριαρχέας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Στάθης Κόικας, Μελίνα Λεφαντζή.

Σε κωμικό mood αλλά σε άλλη… χώρα μάς ταξιδεύει το «TV Land». Σε ιδέα της Φρόσως Ράλλη και σενάριο του Γιώργου Φειδά, η σειρά ρίχνει φως στο τι γίνεται πίσω από τις κάμερες πριν ακουστεί το 3, 2, 1…

Μια τρελή εταιρεία παραγωγής προσπαθεί να κρατήσει στον αέρα την «Απαγορευμένη Εδέμ», τη σαπουνόπερα που κρατά την εταιρεία ανοιχτή. Πρωταγωνιστούν οι Κώστας Αποστολάκης, Αμαλία Καβάλη, Σάννυ Χατζηαργύρη, Φωτεινή Αθερίδου, Ιωάννης Παπαζήσης, Σύλβια Δεληκούρα κ.ά.

Μια σειρά εποχής που μας ταξιδεύει από τη Σύμη στην Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια, είναι η τρίτη πρόταση μυθοπλασίας της ΕΡΤ. Η σειρά «Θάλασσες μας χώρισαν» θα μεταδοθεί αρχικά από το ERTflix και μετά από την ΕΡΤ1. Μια ιστορία απώλειας και ξεριζωμού ξεκινά το 1937 στην ιταλοκρατούμενη Σύμη με τον θάνατο του μικρού γιου της οικογένειας Γεωργά, που την αναγκάζει να φύγει στην Κωνσταντινούπολη.

Εκεί, οι δύο αδελφές Παρασκευούλα και Ελπίδα θα βρεθούν αντιμέτωπες με έναν έρωτα που θα αλλάξει τη μοίρα τους. Πρωταγωνιστούν οι Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Δήμητρα Ματσούκα, Νεφέλη Κουρή, Σμαράγδα Σμυρναίου, Αθηνά Λιμπάντση, Βαγγέλης Στρατηγάκος κ.ά.

Mega: Φουλ ανανέωση με αέρα Κρήτης και Καρπάθου

Με ολική ανανέωση και πέντε νέες ιστορίες έρχεται το Mega τον Σεπτέμβριο. Αιχμή του δόρατος αποτελεί η νέα καθημερινή σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» (βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μένιου Σακελλαρόπουλου) που μας ταξιδεύει στα ορεινά χωριά των Χανίων.

Δυο άνδρες δεμένοι σαν αδέλφια (Βασίλης Μπισμπίκης και Αντώνης Μυριαγκός), μια γυναίκα (Μαριάννα Κιμούλη) που μπαίνει ανάμεσά τους και ένα ένοχο παρελθόν που επιστρέφει και ζητά δικαίωση. Την τριπλέτα των πρωταγωνιστών πλαισιώνουν οι Μιχάλης Αεράκης, Ελένη Γερασιμίδου, Νίκος Βερλέκης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Μαρίνα Ψάλτη, Αιμιλιανός Σταματάκης, Θάνος Καληώρας. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Μάριος Καραμάνης και Κώστας Κιμούλης, το σενάριο η Εμμανουέλα Αλεξίου και την παραγωγή οι «Αργοναύτες».

Στον επόμενο τόνο, το Mega στήνει «Κάμπινγκ» και μας συστήνει μια ιδιότυπη κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται την καθημερινότητα, τα μυστικά και τις αντιφάσεις τους. Στο κάμπινγκ «Ένας άλλος κόσμος» συναντιούνται ο φιλήσυχος λογιστής Ιορδάνης (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος) και ο ιδιόρρυθμος Σοφοκλής (Γιώργος Χρυσοστόμου) σε μια ιστορία με χιούμορ και μυστήριο.

Στις δίπλα… σκηνές οι Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Γιάννης Νταλιάνης, Μπέσυ Μάλφα, Νάντια Κοντογεώργη, Στρατής Χατζησταματίου ενσαρκώνουν ενοίκους

του κάμπινγκ με διαφορετικές διαδρομές, ισορροπώντας ανάμεσα στην κωμωδία και τη συγκίνηση. Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο σίριαλ του Alpha Κύπρου, σε διασκευή σεναρίου των Έλενας Σολωμού και Κωστή Παπαδόπουλου, σκηνοθεσία του Σέργιου Κωνσταντινίδη και παραγωγή της Prima visione.

Μία ακόμα κωμωδία έρχεται στο Mega με πρωταγωνιστή τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση σε κόντρα ρόλο. Ο εξαιρετικός ηθοποιός επιστρέφει στην κωμωδία και υποδύεται έναν άνδρα που γίνεται νταντά που κρατάει δύο παιδιά. Η σειρά βασίζεται σε ιδέα του Διονύση Φερεντίνου, που υπογράφει και τη σκηνοθεσία, ενώ ο τίτλος εργασίας είναι «Νταντάδες».

Το μυθοπλαστικό μενού του Mega εμπλουτίζει το ερωτικό δικαστικό θρίλερ «Σύγκρουση». Μια σειρά οκτώ επεισοδίων των Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη γεμάτη από πάθη και ηθικά

διλήμματα. Στον πυρήνα της ιστορίας ο Φίλιππος, ένας νεαρός μουσικός (Δημήτρης Καπουράνης), κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του σε ένα τροχαίο που εγείρει πολλά ερωτήματα. Την υπεράσπισή του αναλαμβάνει η Άννα, δικηγόρος (Ελίζα Σκολίδη) που καλείται να κρατήσει λεπτές ισορροπίες, επαγγελματικές και προσωπικές.

Συνοδοιπόροι του πρωταγωνιστικού διδύμου μια πλειάδα ηθοποιών: Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άρης Νινίκας, Κώστας Φιλίππογλου κ.ά., υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Αλέκου Κυράνη και σε παραγωγή της JK Productions.

Σε φάση παραγωγής βρίσκεται η νέα δραματική σειρά του Mega «Κανακαρά» σε σενάριο Μάριου Ιορδάνου και Σοφίας Καζαντζιάν. Η σειρά αναδεικνύει το έθιμο της «Κανακαράς» στην Κάρπαθο, όπου η πρωτότοκη κόρη κληρονομεί όλη την περιουσία αποκτώντας οικονομική ανεξαρτησία.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Καραμίχος, η Ελένη Κοκκίδου και η Έβελυν Ασουάντ, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Στάμος Τσάμης.

Star: Τέταρτο «IQ 160» και «Φαντάσματα»

Σε δυνατές κωμωδίες που έχουν «χτίσει» το δικό τους κοινό επενδύει και φέτος το Star. Κοινό σημείο οι… χαοτικές συγκατοικήσεις.

Το αρχοντικό βρίσκει και πάλι τη Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) και τον Χάρη (Ορφέας Αυγουστίδης) να μοιράζονται τον χώρο και την… αιωνιότητα με τα εννιά «Φαντάσματα». Η σειρά που βασίζεται στο «Ghosts» του BBC επιστρέφει με νέες περιπέτειες και γκεστ μεταξύ των οποίων ο Νίκος Μουτσινάς και ο Φάνης Λαμπρόπουλος.

Τέταρτος κύκλος «IQ 160», τέταρτο παιδί για την Πηνελόπη Μουρίκη (Σμαράγδα Καρύδη) που με τεστ DNA μαθαίνει ότι πατέρας είναι ο αστυνόμος Αργύρης Καλανζτής (Νίκος Κουρής). Για χάρη του μωρού αποφασίζουν να κάνουν ένα πείραμα συγκατοίκησης που σύντομα καταλήγει σε κομφούζιο. Θα τα καταφέρουν να μείνουν μαζί;

Alpha: Οικογενειακές κωμωδίες και «δραματικό» λίφτινγκ με συνολικά έξι σειρές

Με σταθερό προσανατολισμό στη μυθοπλασία, ο Alpha «χτυπά» με έξι σειρές, συνδυάζοντας την παλιά καλή συνταγή της κωμωδίας με νέες δραματικές ιστορίες. Σόγια και μπαμπάδες δίνουν και πάλι ραντεβού στο κανάλι που επιμένει σε σειρές με παιδιά.

Μετά το επιτυχημένο του comeback έξι χρονιά μετά τη διακοπή του, το «Σόι σου», επιστρέφει με τους Χαμπέους και τους Τριανταφύλλου να ετοιμάζονται για νέες κόντρες… εξ αίματος και με οικιακά ευτράπελα.

Στον παιδικό σταθμό «Τα έξυπνα δελφινάκια» συναντιούνται και πάλι τα τρία μπαμπαδάκια στη δεύτερη σεζόν του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ». Ο Νίκος βλέπει τη δουλειά του να ανθίζει χάνοντας χρόνο από τον πατρικό του ρόλο, η Στέλλα ετοιμάζεται να γεννήσει το τρίτο παιδί του Νίκου ενώ είναι σε σχέση με τον Πανούλη και η Βιργινία χάνει τη διεύθυνση του νηπιαγωγείου από την εξαδέλφη της Ερμιόνη, την οποία υποδύεται το new entry της σειράς, Κόρα Καρβούνη.

Το κωμικό αποτύπωμα του Alpha συμπληρώνουν οι «Φόνοι στο καμπαναριό» που επιστρέφουν με β’ κύκλο επεισοδίων. Κυνηγημένες από πληρωμένο δολοφόνο, οι μοναχές καταφεύγουν σε άλλη μονή με ηγουμένη την Σεβαστιανή (Άνδρη Θεοδότου) και οι… καμπάνες αρχίζουν. Στο γνώριμο καστ με τις Ρένια Λουιζίδου, Άννη Θεοχάρη, Μένη Κωνσταντινίδου, Λυδία Τζανουδάκη και Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, προστίθενται η Μάρθα Λαμπίρη-Φεντόρουφ σε ρόλο καλόγριας… undercover κα η Τζωρτζίνα Λιώση, ενώ σε γκεστ ρόλο εμφανίζεται και η Μαρία Κίτσου.

Μετά τις κωμωδίες, ο Alpha ψηφίζει «δραματική» ανανέωση, λανσάροντας τρεις νέες σειρές. Το σύγχρονο ρομαντικό δράμα «Για σένα», με πρωταγωνιστικό δίδυμο τον Κίμωνα Κουρή και την Ειρήνη Αγγελοπούλου, μιλά για έναν έρωτα που γεννιέται όταν όλα διαλύονται. Ο κόσμος του Φίλιππου, ενός αυτοδημιούργητου και αφοσιωμένου οικογενειάρχη, κλονίζεται όταν η γυναίκα του τον αφήνει με ένα μυστικό που αλλάζει τα πάντα.

Εκεί ξεκινά το «ταξίδι» για να μάθει τι πραγματικά συνέβη. Στη διαδρομή συναντά τη Μελίνα, που αναζητεί τις ίδιες απαντήσεις από άλλη αφετηρία. Γύρω τους ένα πολυπρόσωπο καστ με τους Νίκο Πουρσανίδη, Νικόλα Παπαγιάννη, Τάσο Γιαννόπουλο, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Παρασύρη και με τη Μαρία Τζομπανάκη στον ρόλο της Έλενας, μητέρας του Φίλιππου. Η σειρά αποτελεί ελληνική μεταφορά του τουρκικού «Güller ve Günahlar» («Sins and roses») σε σενάριο Μαίρης Ζαφειροπούλου και Γιώργου Κόκουβα, σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη και παραγωγή της Pedio Productions.

Μια άλλη δραματική ιστορία έρχονται να αφηγηθούν στον Alpha «Οι κόρες της Αρετής», με τη Μαριάνα Τουμασάτου στον ομώνυμο ρόλο. Χήρα που μεγάλωσε τις δύο κόρες της Άννα (Γεωργία Μεσσαρίτη) και Ναταλία (Ασημένια Βουλιώτη) μέσα στη φτώχεια, η Αρετή είναι αποφασισμένη να τους εξασφαλίσει τη ζωή που η ίδια στερήθηκε.

Στον δρόμο τους εμφανίζεται η ισχυρή οικογένεια Κεχαγιά. Οι δύο κόσμοι συγκρούονται ενώ οι ταξικές αντιθέσεις, η φιλοδοξία και τα κρυμμένα μυστικά δοκιμάζουν τις σχέσεις όλων. Στο πρωταγωνιστικό καστ συμμετέχουν οι Γιάννης Περλέγκας, Μάνια Παπαδημητρίου, Ράνια Σχίζα, Αλεξία Καλτσίκη, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Δώρα Χρυσικού, Μαριάνα Πουρέγκα κ.ά. Το σενάριο που αποτελεί μεταφορά του τούρκικου «Fazilet hanim ve kizlari» («Fazilet and her daughters») υπογράφει η Κατερίνα Γιαννάκου, τη σκηνοθεσία ο Μιχάλης Κωνσταντάτος και την παραγωγή η Pedio Productions.

Μια ιστορία για τη δύναμη που γεννιέται μέσα από τις απώλειες αφηγείται «Μια γυναίκα» στον Alpha με τη Δανάη Παππά στον κεντρικό ρόλο. Μετά τον τραγικό χαμό του άνδρα της Νίκου, που υπήρξε ο έρωτας της ζωής της, η Μαρίνα μεγαλώνει μόνη τα δύο μικρά παιδιά της σε μια λαϊκή γειτονιά, δίνοντας καθημερινές μάχες σε πολλά μέτωπα για να κρατήσει την οικογένειά της όρθια.

Η Ελισάβετ Μουτάφη, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Γιώργος Ζυγούρης, ο Ηλίας Βαλάσης και η Νικολέτα Καρρά πρωταγωνιστούν στη σειρά που βασίζεται στο ιαπωνικό φορμάτ «Woman» σε σκηνοθεσία Πιέρρου Ανδρακάκου, σενάριο Δώρας Μασκλαβάνου και παραγωγή της Prima visione.