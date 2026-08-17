Ελένη Χατζίδου: «Ανησυχήσατε για το κοριτσάκι μας…» – Η φωτογραφία της μικρής Μελίτας που προκάλεσε ανησυχία

Ανησυχία προκλήθηκε από μια φωτογραφία που ανέβασε η Ελένη Χατζίδου με την κόρη της, Μελίτα, να φοράει μάσκα εισπνοών, με τους ακολούθους της να σπεύδουν να ρωτήσουν τι συνέβη. Η τραγουδίστρια στη συνέχεια ευχαρίστησε τον κόσμο για το ενδιαφέρον και εξήγησε ότι η μικρή ακολουθεί θεραπεία για αναπνευστικό πρόβλημα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Ελένη Χατζίδου
Φωτογραφία: Instagram/eleni.hatzidou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανησυχία προκλήθηκε από μια φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram η Ελένη Χατζίδου με την κόρη της, Μελίτα να φοράει μια ειδική μάσκα εισπνοών.
  • Η Ελένη Χατζίδου ευχαρίστησε τον κόσμο για το ενδιαφέρον και εξήγησε ότι η μικρή «έχει ένα πρόβλημα με το αναπνευστικό της και πρέπει να κάνουμε μάσκες 4 φορές την ημέρα».
  • Παρόλα αυτά, όπως δήλωσε η ίδια, «η διάθεσή της δεν χαλάει με τίποτα» παρά τη θεραπεία που ακολουθεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ανησυχία προκλήθηκε από μια φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram η Ελένη Χατζίδου με την κόρη της, Μελίτα να φοράει μια ειδική μάσκα εισπνοών.

Ελένη Χατζίδου: Οι φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάργα – «Ο Αύγουστος μου πάει»

Η Ελένη Χατζίδου έγραψε στη λεζάντα «Καρδούλα μου», με τους ακολούθους της να σπεύδουν να ρωτήσουν τι συνέβη με τη μικρούλα.

Ελένη Χατζίδου: «Διαγνώστηκα με μικρή ρήξη στον έσω μηνίσκο…» – Η ανάρτηση στο Instagram

Σε επόμενη ανάρτησή της, καθ’ οδόν προς την παραλία, η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τον κόσμο για το ενδιαφέρον και εξήγησε τη θεραπεία που ακολουθεί η μικρή:

«Ανησυχήσατε για το κοριτσάκι μας... Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές! Έχει ένα πρόβλημα με το αναπνευστικό της και πρέπει να κάνουμε μάσκες 4 φορές την ημέρα… Παρόλα αυτά η διάθεσή της δεν χαλάει με τίποτα».

Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: Αυλαία για το «Breakfast@Star» – «Νομίζω ότι γίναμε μια ωραία παρέα…»

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ