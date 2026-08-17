Ελένη Χατζίδου: «Ανησυχήσατε για το κοριτσάκι μας…» – Η φωτογραφία της μικρής Μελίτας που προκάλεσε ανησυχία

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Ανησυχία προκλήθηκε από μια φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram η Ελένη Χατζίδου με την κόρη της, Μελίτα να φοράει μια ειδική μάσκα εισπνοών.

Η Ελένη Χατζίδου έγραψε στη λεζάντα «Καρδούλα μου», με τους ακολούθους της να σπεύδουν να ρωτήσουν τι συνέβη με τη μικρούλα.

Σε επόμενη ανάρτησή της, καθ’ οδόν προς την παραλία, η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τον κόσμο για το ενδιαφέρον και εξήγησε τη θεραπεία που ακολουθεί η μικρή:

«Ανησυχήσατε για το κοριτσάκι μας... Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές! Έχει ένα πρόβλημα με το αναπνευστικό της και πρέπει να κάνουμε μάσκες 4 φορές την ημέρα… Παρόλα αυτά η διάθεσή της δεν χαλάει με τίποτα».