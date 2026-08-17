«Μαύρη Δευτέρα» στην Ινδία: Τουλάχιστον 14 προσκυνητές νεκροί σε ποδοπάτημα σε ναό και φωτιά σε ξενοδοχείο – ΒΙΝΤΕΟ

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Δύο διαδοχικές τραγωδίες με θύματα πιστούς συγκλονίζουν την ανατολική Ινδία, καθώς ένα φονικό ποδοπάτημα σε ινδουιστικό ναό στο κρατίδιο Μπιχάρ, και μια καταστροφική πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στη Δυτική Βεγγάλη, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 14 ανθρώπους μέσα σε λίγες ώρες.

Το ποδοπάτημα στο Μπιχάρ

Το πολύνεκρο περιστατικό στο κρατίδιο Μπιχάρ σημειώθηκε τη Δευτέρα κοντά στον ναό Ashok Dham, στην περιοχή Lakhisarai, όπου χιλιάδες πιστοί είχαν συγκεντρωθεί για να προσευχηθούν την τρίτη Δευτέρα του Shravan — ενός από τους πιο ιερούς μήνες του ινδουιστικού ημερολογίου.

Η περίοδος αυτή, που συνήθως εμπίπτει μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, είναι αφιερωμένη στη λατρεία του θεού Σίβα και χαρακτηρίζεται από νηστεία, προσευχές και πολύχρωμα φεστιβάλ σε όλη την χώρα.

🚨 At least seven women are killed and several others injured in a stampede at a temple in India’s Bihar state ⚠️ Stampede triggered after rumors spread that a live electrical wire had fallen on devotees https://t.co/J0LHTS9KrN pic.twitter.com/DRBdnVDMrH — Anadolu English (@anadoluagency) August 17, 2026



Από το ποδοπάτημα έχασαν τη ζωή τους 7 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από δώδεκα διακομίστηκαν σε κρατικό νοσοκομείο για περίθαλψη, όπως δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος Σαϊλέντρα Κουμάρ, ο οποίος σημείωσε ότι τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται υπό διερεύνηση.

At least seven people have been killed and 19 injured in a stampede at a Hindu temple in Bihar’s Lakhisarai district after a massive crowd gathered to pay homage to the Hindu deity Shiva, officials say pic.twitter.com/dYpksUCZm2 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 17, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ένα ηλεκτρικό καλώδιο κόπηκε έξω από τις εγκαταστάσεις του ναού γύρω στις 6:30 π.μ. τοπική ώρα, προκαλώντας πανικό, καθώς οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να απομακρυνθούν φοβούμενοι τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, o επικεφαλής των τοπικών αρχών του Μπιχάρ, Σάμρατ Σουντάρι, χαρακτήρισε «οδυνηρό» το δυστύχημα αυτό και ανακοίνωσε ότι οι οικογένειες των θυμάτων θα λάβουν έκαστη αποζημίωση 400.000 ρουπιών (περίπου 3.600 ευρώ).

Six dead, several injured in #stampede at Bihar temple At least six people were killed and several others were injured in a stampede at the #AshokDham #templestampede in Bihar’s Lakhisarai district on Monday, officials said. pic.twitter.com/YBeYNCfM9T — Ranjan alok (@alok_ranjan99) August 17, 2026



Το Associated Press, επικαλούμενο το ειδησεογραφικό πρακτορείο Press Trust of India, αναφέρει πως ο Σαϊλέντρα Κουμάρ δήλωσε: «Ένα τμήμα των κιγκλιδωμάτων κατέρρευσε υπό το βάρος του συνωστισμένου πλήθους, οδηγώντας σε ασφυκτική πίεση κατά την οποία άνθρωποι έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλο».

#Breaking

🚨At least 7 people were killed & over a dozen injured in a stampede at Ashok Dham Temple in Bihar’s #Lakhisarai during the third Monday of Sawan. pic.twitter.com/OdsTwnK8fl#Bihar #India

📌A crowd of nearly 50,000 had gathered for jalabhishek when two morning trains… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 17, 2026

Φονική πυρκαγιά σε ξενοδοχείο

Λίγες ώρες νωρίτερα, γύρω στις 4:30 π.μ. τοπική ώρα, ξεσπούσε πυρκαγιά στο ισόγειο ενός τετραώροφου ξενοδοχείου στην πόλη Ταραπίθ, στην περιοχή Birbhum της Δυτικής Βεγγάλης, την ώρα που οι περισσότεροι ένοικοι κοιμόνταν.

Η πυρκαγιά άφησε πίσω της τουλάχιστον 7 νεκρούς και αρκετούς σοβαρά τραυματίες, αναφέρει το AP.

🚨Breaking: 7 Pilgrims Dead Several Injured In Massive West Bengal Hotel Fire A major fire at a four-storey hotel in Tarapith, West Bengal, on August 17, 2026 resulted in seven deaths and multiple injuries. Suspected to be caused by an electrical short circuit, the incident… pic.twitter.com/fvmxXf5VAB — Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) August 17, 2026



Πολλοί από τους διαμένοντες ήταν προσκυνητές που επισκέπτονταν την Ταραπίθ, έναν δημοφιλή προορισμό με συγκρότημα ναών που περιλαμβάνει και ιερό αφιερωμένο στον θεό Σίβα.

Οι πυροσβέστες έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, με ορισμένους να νοσηλεύονται με εγκαύματα και άλλους με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

7 PILGRIMS KILLED IN TARAPITH HOTEL FIRE !!! At least 7 pilgrims have been killed after a fire broke out at a 4 storey hotel in Tarapith, West Bengal, around 5 AM today. Most guests were asleep when the fire started on the ground floor. Several others are critically injured.… pic.twitter.com/SBRASZ2aam — Ravi Prakash Official (@raviprakash_rtv) August 17, 2026



«Η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε κοντά στον χώρο της υποδοχής, αφού ένα ηλεκτρολογικό εξάρτημα στο σύστημα παροχής ρεύματος του ξενοδοχείου έπιασε φωτιά», δήλωσε η διοίκηση του ξενοδοχείου στο Press Trust of India.

Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό και δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει τα ακριβή αίτια.

Το ιστορικό των πολύνεκρων περιστατικών στην Ινδία

Τα περιστατικά συνωστισμού και ποδοπατήματος είναι σχετικά συχνά στην Ινδία κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εορτών, καθώς τεράστια πλήθη —που ορισμένες φορές φτάνουν τα εκατομμύρια— συγκεντρώνονται σε περιορισμένους χώρους με ελάχιστα μέτρα ασφαλείας ή ελέγχου.