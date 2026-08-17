«Μαύρη Δευτέρα» στην Ινδία: Τουλάχιστον 14 προσκυνητές νεκροί σε ποδοπάτημα σε ναό και φωτιά σε ξενοδοχείο – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο διαδοχικές τραγωδίες συγκλονίζουν την ανατολική Ινδία, με τουλάχιστον 14 προσκυνητές να χάνουν τη ζωή τους. Ένα φονικό ποδοπάτημα σημειώθηκε σε ινδουιστικό ναό στο κρατίδιο Μπιχάρ, ενώ μια καταστροφική πυρκαγιά ξέσπασε σε ξενοδοχείο στη Δυτική Βεγγάλη.

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Διεθνή Νέα

Ινδονησία ποδοπάτημα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο διαδοχικές τραγωδίες, ένα φονικό ποδοπάτημα σε ινδουιστικό ναό και μια καταστροφική πυρκαγιά σε ξενοδοχείο, συγκλονίζουν την ανατολική Ινδία, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 14 ανθρώπους.
  • Το πολύνεκρο περιστατικό στο κρατίδιο Μπιχάρ σημειώθηκε κοντά στον ναό Ashok Dham, όπου 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πανικό που προκλήθηκε από κομμένο ηλεκτρικό καλώδιο.
  • Λίγες ώρες νωρίτερα, πυρκαγιά σε τετραώροφο ξενοδοχείο στην πόλη Ταραπίθ της Δυτικής Βεγγάλης άφησε πίσω της τουλάχιστον 7 νεκρούς, πολλοί εκ των οποίων ήταν προσκυνητές.

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Δύο διαδοχικές τραγωδίες με θύματα πιστούς συγκλονίζουν την ανατολική Ινδία, καθώς ένα φονικό ποδοπάτημα σε ινδουιστικό ναό στο κρατίδιο Μπιχάρ, και μια καταστροφική πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στη Δυτική Βεγγάλη, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 14 ανθρώπους μέσα σε λίγες ώρες.

Το ποδοπάτημα στο Μπιχάρ

Το πολύνεκρο περιστατικό στο κρατίδιο Μπιχάρ σημειώθηκε τη Δευτέρα κοντά στον ναό Ashok Dham, στην περιοχή Lakhisarai, όπου χιλιάδες πιστοί είχαν συγκεντρωθεί για να προσευχηθούν την τρίτη Δευτέρα του Shravan — ενός από τους πιο ιερούς μήνες του ινδουιστικού ημερολογίου.

Η περίοδος αυτή, που συνήθως εμπίπτει μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, είναι αφιερωμένη στη λατρεία του θεού Σίβα και χαρακτηρίζεται από νηστεία, προσευχές και πολύχρωμα φεστιβάλ σε όλη την χώρα.


Από το ποδοπάτημα έχασαν τη ζωή τους 7 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από δώδεκα διακομίστηκαν σε κρατικό νοσοκομείο για περίθαλψη, όπως δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος Σαϊλέντρα Κουμάρ, ο οποίος σημείωσε ότι τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ένα ηλεκτρικό καλώδιο κόπηκε έξω από τις εγκαταστάσεις του ναού γύρω στις 6:30 π.μ. τοπική ώρα, προκαλώντας πανικό, καθώς οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να απομακρυνθούν φοβούμενοι τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, o επικεφαλής των τοπικών αρχών του Μπιχάρ, Σάμρατ Σουντάρι, χαρακτήρισε «οδυνηρό» το δυστύχημα αυτό και ανακοίνωσε ότι οι οικογένειες των θυμάτων θα λάβουν έκαστη αποζημίωση 400.000 ρουπιών (περίπου 3.600 ευρώ).


Το Associated Press, επικαλούμενο το ειδησεογραφικό πρακτορείο Press Trust of India, αναφέρει πως ο Σαϊλέντρα Κουμάρ δήλωσε: «Ένα τμήμα των κιγκλιδωμάτων κατέρρευσε υπό το βάρος του συνωστισμένου πλήθους, οδηγώντας σε ασφυκτική πίεση κατά την οποία άνθρωποι έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλο».

Φονική πυρκαγιά σε ξενοδοχείο

Λίγες ώρες νωρίτερα, γύρω στις 4:30 π.μ. τοπική ώρα, ξεσπούσε πυρκαγιά στο ισόγειο ενός τετραώροφου ξενοδοχείου στην πόλη Ταραπίθ, στην περιοχή Birbhum της Δυτικής Βεγγάλης, την ώρα που οι περισσότεροι ένοικοι κοιμόνταν.

Η πυρκαγιά άφησε πίσω της τουλάχιστον 7 νεκρούς και αρκετούς σοβαρά τραυματίες, αναφέρει το AP.


Πολλοί από τους διαμένοντες ήταν προσκυνητές που επισκέπτονταν την Ταραπίθ, έναν δημοφιλή προορισμό με συγκρότημα ναών που περιλαμβάνει και ιερό αφιερωμένο στον θεό Σίβα.

Οι πυροσβέστες έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, με ορισμένους να νοσηλεύονται με εγκαύματα και άλλους με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.


«Η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε κοντά στον χώρο της υποδοχής, αφού ένα ηλεκτρολογικό εξάρτημα στο σύστημα παροχής ρεύματος του ξενοδοχείου έπιασε φωτιά», δήλωσε η διοίκηση του ξενοδοχείου στο Press Trust of India.

Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό και δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει τα ακριβή αίτια.

Το ιστορικό των πολύνεκρων περιστατικών στην Ινδία

Τα περιστατικά συνωστισμού και ποδοπατήματος είναι σχετικά συχνά στην Ινδία κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εορτών, καθώς τεράστια πλήθη —που ορισμένες φορές φτάνουν τα εκατομμύρια— συγκεντρώνονται σε περιορισμένους χώρους με ελάχιστα μέτρα ασφαλείας ή ελέγχου.

  • 2025: Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν δεκάδες χιλιάδες ινδουιστές έσπευσαν να βουτήξουν σε ιερό ποταμό κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Maha Kumbh, της μεγαλύτερης θρησκευτικής συγκέντρωσης στον κόσμο.
  • 2024: 120 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε θρησκευτική συγκέντρωση χιλιάδων ινδουιστών στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, σε ένα από τα φονικότερα δυστυχήματα που συνδέονται με ποδοπάτημα τα τελευταία χρόνια στην Ινδία.
  • 2013: Προσκυνητές που συμμετείχαν σε ινδουιστική γιορτή σε ναό του κρατιδίου Μάντια Πραντές πανικοβλήθηκαν λόγω φόβων ότι μια γέφυρα θα κατέρρεε, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 115 άνθρωποι να ποδοπατηθούν μέχρι θανάτου ή να πνιγούν στον ποταμό.
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