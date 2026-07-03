Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: Αυλαία για το «Breakfast@Star» – «Νομίζω ότι γίναμε μια ωραία παρέα…»

Έπειτα από τέσσερα χρόνια, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου αποχαιρέτησαν το κοινό του «Breakfast@Star», την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Οι δύο παρουσιαστές, ευχαρίστησαν τους συνεργάτες τους, το Star, και τους τηλεθεατές, με τους οποίους συμπορεύτηκαν αυτές τις σεζόν που βρίσκονταν στο «τιμόνι» της εκπομπής.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Ετεοκλής Παύλου ανέφερε πως: «Ένα ταξίδι τεσσάρων ολοκληρώνεται. Αυτή είναι η στιγμή που τα φώτα του “Breakfast@Star” θα ανάψουν για τελευταία φορά, και όταν σβήσουν αυτό θα είναι οριστικό.

Πραγματικά ένα ταξίδι που ξεκίνησε με πάρα πολλή αγάπη, με μεράκι, με πίστη, με συνέπεια, για να γίνουμε μια ωραία παρέα. Και νομίζω ότι γίναμε μια ωραία παρέα. Άλλες φορές αυτή η παρέα ήταν μεγαλύτερη, άλλες φορές αυτή η παρέα ήταν μικρότερη, όμως εμείς ήμασταν εκεί, συνεπείς, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, για εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι και σας ευχαριστούμε τόσο μα τόσο πολύ που μας ανοίξατε την καρδιά σας, και μας ανοίξατε το σπίτι σας.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσένα, Ελένη Χατζίδου. Δεν αναφέρομαι στη γυναίκα μου, αναφέρομαι στη συμπαρουσιάστριά μου, αναφέρομαι στη συνεργάτιδά μου, συγχαρητήρια, ήσουν εξαιρετική επαγγελματίας. Ήσουν υπόδειγμα σε αυτό που έκανες. Σε ευχαριστώ για τον τρόπο που αντιμετώπισες την παρουσίαση, τον τρόπο που υπήρχες σε όλη αυτή την ομάδα που λέγεται “Breakfast@Star”. Ήσουν μια εξαιρετική συνεργάτιδα Ελένη Χατζίδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ».

«Σε λατρεύω, σε αγαπώ, θα γεράσουμε μαζί»

Από την πλευρά της, η Ελένη Χατζίδου είπε, μεταξύ άλλων, ότι: «Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο και να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Με το που έμαθαν ότι τελειώνει η εκπομπή, ότι καταργείται τέλος πάντων αυτή η συγκεκριμένη ζώνη, ότι δεν θα υπάρχει πια το “Breakfast@Star”, μου έστειλαν μηνύματα μαμάδες, που μεγάλωσαν τα παιδιά τους μαζί μας. Δηλαδή γέννησαν, πέρασαν τη λοχεία τους, και μεγάλωσαν τα παιδάκια τους μέχρι να πάνε στο παιδικό, στο νηπιαγωγείο.

Μου έλεγαν ότι ήμασταν η παρέα τους, “είχα το μπεμπίνι στο πλάι και εσάς με ανοιχτή την τηλεόραση”. Εύχομαι αυτό. Να μπορούν οι μαμάδες και οι μπαμπάδες που είναι στο σπίτι με τα μπεμπάκια τους, να μπορούν να έχουν ανοιχτή την τηλεόραση. Χωρίς εντάσεις, χωρίς φασαρία, με μια ωραία γλύκα, και να περνάνε καλά, και να τους φτιάχνει η διάθεση. Αυτό εύχομαι για την τηλεόραση.

Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ να έχουν δουλειά, να απορροφηθούν κάπου, να συνεχίσουν να κάνουν το επόμενό τους βήμα, και να είναι ακόμη καλύτερο. Να μην μείνει κανείς εκτός. Εύχομαι καλύτερες μέρες για την τηλεόραση. Υγεία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κρατήσατε εδώ αυτά τα τέσσερα χρόνια, που κυκλοφορούσαμε κάπου εκεί μέσα. Σας αγαπάμε πολύ, πιστεύω ότι κάπου, κάπως, κάποτε, θα βρεθούμε ξανά. Να είστε καλά».

«Σε λατρεύω, σε αγαπώ, θα γεράσουμε μαζί. Λέγαμε ότι θα γεράσουμε στο “Breakfast@Star”, δεν γίνονται πολλά όπως τα περιμένουμε πολλές φορές. Ότι εμείς όμως θα γεράσουμε μαζί, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αυτό θα το κάνουμε», πρόσθεσε συγκινημένη, απευθυνόμενη στον Ετεοκλή Παύλου.