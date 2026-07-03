Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τον λόγο που έλειπε από την εκπομπή – «Ήταν ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί»

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Με την επιστροφή της στο πλατό για την τελευταία εκπομπή της σεζόν, το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε τον λόγο της απουσίας της την Πέμπτη, εξηγώντας ότι είχε επεισόδιο ιλίγγου θέσεως.

Η παρουσιάστρια περιέγραψε την εμπειρία της ως μία από τις πιο τρομακτικές που έχει βιώσει, τονίζοντας πως χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.

«Ήταν ό,τι πιο τρομακτικό μου έχει συμβεί»

Ανοίγοντας την εκπομπή, η Κατερίνα Καινούργιου απευθύνθηκε στους τηλεθεατές και ζήτησε συγγνώμη για την απουσία της.

«Καλημέρα! Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Παρασκευή 3 Ιουλίου, τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Με συγχωρείτε που δεν ήμουν χθες. Θα σας πω τι έπαθα. Πολλοί από εσάς ίσως το έχετε ζήσει. Ονομάζεται ίλιγγος θέσεως. Ειλικρινά, ήταν ό,τι πιο τρομακτικό μου έχει συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια περιέγραψε τα έντονα συμπτώματα που αντιμετώπισε, επισημαίνοντας πως ο ίλιγγος ήταν τόσο ισχυρός που δεν μπορούσε ούτε να σηκωθεί από το κρεβάτι.

Όπως εξήγησε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί της έκαναν ειδικούς χειρισμούς και της χορήγησαν φαρμακευτική αγωγή.

«Σε πιάνει ένας έντονος ίλιγγος, δεν μπορείς να σηκωθείς ή να κάνεις το παραμικρό και πανικοβάλλεσαι. Το σωστό είναι να πας αμέσως στο νοσοκομείο. Μου έκαναν κάποιες ειδικές ασκήσεις και μου έδωσαν αγωγή. Συνήθως σχετίζεται με το αυτί, τον λαβύρινθο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχει άλλη αιτία. Είναι κάτι αρκετά συνηθισμένο, οπότε χρειάζεται ψυχραιμία», ανέφερε.

Επέστρεψε για το φινάλε της σεζόν

Παρά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της, η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στο πλατό για την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στις κινήσεις της.

«Σήμερα είμαι κοντά σας, αλλά ακόμη δεν μπορώ να κάνω πολύ έντονες κινήσεις», είπε, λίγο πριν αποχαιρετήσει τη φετινή τηλεοπτική χρονιά μαζί με τους συνεργάτες της.