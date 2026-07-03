Αλέξης Τσίπρας στο Politico: Η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική «λευκής επιταγής» προς τον Τραμπ

Η Ελλάδα πρέπει να «ψυχράνει» την υπερβολικά στενή σχέση της με το κίνημα MAGA, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Politico ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Περιγράφοντας την ατζέντα του ενόψει των εκλογών που αναμένονται έως την επόμενη άνοιξη, επέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον αντιπαρέβαλε, μάλιστα, με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος απέκλεισε τη χρήση ισπανικών στρατιωτικών βάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις.

«Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και πρέπει να διέπονται από την αρχή του αμοιβαίου οφέλους», είπε. «Η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική “λευκής επιταγής” και αυτό δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα», αναφέρει.

Ο Τσίπρας υποστήριξε ότι η προτεραιότητα στη χρήση των στρατιωτικών βάσεων θα πρέπει να είναι η ασφάλεια της ίδιας της Ελλάδας και όχι η απλή ικανοποίηση των αμερικανικών απαιτήσεων.

«Το ζήτημα αυτό αναδείχθηκε με ιδιαίτερη ένταση κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου στο Ιράν. Είδαμε ποια ήταν η αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού και ποια εκείνη του Ισπανού Πρωθυπουργού» είπε.

Δεδομένων των απειλών για την ασφάλεια της Ευρώπης, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι οι επενδύσεις στον τομέα της Άμυνας πρέπει να αυξηθούν, αλλά όχι σε βάρος των κοινωνικών δαπανών. «Αν συμβεί αυτό, σε λίγα χρόνια θα βρεθούμε με μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι ισχυρότερη αμυντικά, αλλά θα κυβερνάται από ακροδεξιές κυβερνήσεις» υποστήριξε.

«Να φορολογηθούν οι πολυεθνικές»

«Η κοινωνική συνοχή πρέπει να ενισχυθεί και οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αυξηθούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει η πολιτική βούληση για τη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιρειών, καθώς και των εκπομπών άνθρακα», δήλωσε. Δεδομένων των απειλών για την ασφάλεια της Ευρώπης, ο Αλέξης Τσίπρας συμφώνησε ότι οι επενδύσεις στον τομέα της Άμυνας πρέπει να αυξηθούν, αλλά όχι σε βάρος των κοινωνικών δαπανών.

«Αν συμβεί αυτό, σε λίγα χρόνια θα βρεθούμε με μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι ισχυρότερη αμυντικά, αλλά θα κυβερνάται από ακροδεξιές κυβερνήσεις» είπε χαρακτηριστικά.

Ο “φόρος της διαφθοράς” στην Ελλάδα

Ο Τσίπρας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη μεγάλη πρόκληση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις. Παρά το γεγονός ότι μια σειρά από μεγάλα σκάνδαλα έχουν συγκλονίσει τη χώρα — μεταξύ των οποίων η προβληματική διαχείριση από την κυβέρνηση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ελλάδα και η εκτεταμένη απάτη που αφορούσε ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια — η κυβέρνηση έχει διατηρήσει το προβάδισμά της, εν μέρει χάρη στον έντονο κατακερματισμό της αντιπολίτευσης, αναφέρει το Politico.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει ότι αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο δημιούργησε το νέο του πολιτικό κίνημα. «Η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση», λέει, «αλλά είναι μάλλον αρνητική για την αντιπολίτευση, και γι’ αυτό δημιουργήθηκε η ΕΛΑΣ.» Τόνισε, μάλιστα, ότι η αγανάκτηση των πολιτών για τη διαφθορά θα πρέπει εν τέλει να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή. Επικαλέστηκε δημοσκοπήσεις σύμφωνα με τις οποίες περίπου το 70% των Ελλήνων επιθυμεί πολιτική αλλαγή, περίπου το 90% θεωρεί ότι η διαφθορά είναι εκτεταμένη, ενώ περίπου το 55% δηλώνει ότι ζούσε καλύτερα το 2019 απ’ ό,τι σήμερα.

Παρατήρησε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν βρεθεί αντιμέτωπα τα τελευταία επτά χρόνια με ένα «διπλό πλήγμα»: το υψηλό κόστος ζωής και τη ευρεία διαφθορά. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 5,2% τον Μάιο του 2026, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της ευρωζώνης, που ήταν 3,2%.

Σύμφωνα με την έκθεση 2026 UBS Global Wealth Report, η ανισότητα στον πλούτο έχει αυξηθεί, καθώς ολοένα και λιγότεροι άνθρωποι επωφελούνται από την αύξηση του συνολικού πλούτου. Παρότι ο συνολικός καθαρός πλούτος αυξάνεται σταθερά από το 2020, το χάσμα μεταξύ των πλουσίων και του γενικού πληθυσμού εξακολουθεί να διευρύνεται.

«Έχουμε τον αόρατο φόρο της διαφθοράς — και τον αποκαλώ φόρο, επειδή πιστεύω ότι το κόστος των εκτεταμένων και πρωτοφανών επιπέδων διαφθοράς στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλο, ώστε στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Κάθε ευρώ που χάνεται μέσω απευθείας αναθέσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς και μέσω της υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα ευρώ που λείπει από τα δημόσια σχολεία, τους μισθούς των εκπαιδευτικών, τα δημόσια νοσοκομεία και τις αμοιβές των νοσηλευτών», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τις πολιτικές συνέπειες της φήμης του ως ενός ριζοσπάστη και απρόβλεπτου πολιτικού από την περίοδο της κρίσης της ευρωζώνης, ο Τσίπρας απάντησε ότι πολλοί θυμούνται τη διακυβέρνησή του μόνο για τους πρώτους έξι ταραχώδεις μήνες, όταν η Αθήνα βρισκόταν στο χείλος της εξόδου από την ευρωζώνη.

Ο ίδιος, ωστόσο, παρουσίασε τον εαυτό του ως τον ηγέτη της κυβέρνησης που τελικά κατάφερε να σταθεροποιήσει την κατάσταση.

«Γίνεται μια προσπάθεια να επικεντρώνεται η συζήτηση μόνο στους πρώτους έξι μήνες της διακυβέρνησης, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2015. Όμως υπάρχει και η περίοδος πριν και μετά. Η χώρα δεν μπήκε στην κρίση εξαιτίας των δικών μας πολιτικών… Καταλήξαμε σε μια δύσκολη συμφωνία, μέσα από συγκρούσεις και εντάσεις, αλλά βάλαμε τέλος στα μνημόνια, αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία της οικονομίας και πετύχαμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης» τόνισε.