Δικογραφία για γνωστό τράπερ, μοντέλο – επιχειρηματία και influencer: Κατηγορούνται για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών

Δικογραφία σε βάρος τεσσάρων γνωστών προσώπων σχηματίστηκε για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών από μη αδειοδοτημένους παρόχους μέσω διαδικτύου. Οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ένας τράπερ, ένα μοντέλο-επιχειρηματίας και ένας influencer, φέρονται να προώθησαν την παράνομη διαφήμιση μέσω Instagram τον Ιούλιο του 2025, εκμεταλλευόμενοι την υψηλή αναγνωρισιμότητά τους και τους πολλούς ακολούθους τους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος τεσσάρων γνωστών προσώπων, μεταξύ των οποίων τράπερ, μοντέλο-επιχειρηματίας και influencer, για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών από μη αδειοδοτημένους παρόχους.
  • Οι κατηγορούμενοι φέρονται να προώθησαν την παράνομη διαφήμιση μέσω Instagram τον Ιούλιο του 2025, εκμεταλλευόμενοι την υψηλή αναγνωρισιμότητά τους και τους άνω των 1.720.000 ακολούθους τους.
  • Οι διαφημιζόμενοι ιστότοποι εντάχθηκαν στην Blacklist της ΕΕΕΠ, ενώ η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δικογραφία σε βάρος τεσσάρων γνωστών προσώπων για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών από μη αδειοδοτημένους παρόχους μέσω διαδικτύου σχημάτισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Πρόκειται για έναν τράπερ, ένα γνωστό μοντέλο-επιχειρηματία, έναν influencer και ακόμη ένα άτομο. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι φέρονται τον Ιούλιο του 2025 να προώθησαν την παράνομη διαφήμιση μέσω Instagram, εκμεταλλευόμενοι, την υψηλή αναγνωρισιμότητά τους και το γεγονός ότι συνολικά έχουν περισσότερους από 1.720.000 ακολούθους.

Στη Blacklist της ΕΕΕΠ

Σημειώνεται ότι οι διαφημιζόμενοι ιστότοποι εντάχθηκαν στον οικείο κατάλογο (Blacklist) που τηρεί η ΕΕΕΠ, όπου, σύμφωνα με τον Νόμο, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτούς, καθόσον παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιγνίων που διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς άδεια, ως διαφημιστές, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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