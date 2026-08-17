The Telegraph: 10 μυστικές ρωσικές βάσεις για drones «φέρνουν» Ευρώπη και ΝΑΤΟ σε ακτίνα βολής – Δορυφορικές εικόνες

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Νέα δεδομένα στη γεωπολιτική σκακιέρα δημιουργεί η αθόρυβη ανάπτυξη ρωσικών υποδομών στα σύνορα της χώρας, όπου η εγκατάσταση εξελιγμένων drones μεγάλου βεληνεκούς θέτει πλέον ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και υποδομές του ΝΑΤΟ εντός της ακτίνας δράσης των πληγμάτων της Μόσχας.

Μυστικές βάσεις

Έρευνα της βρετανικής εφημερίδας The Telegraph αποκαλύπτει 10 ρωσικές βάσεις με νεοκατασκευασμένες πλατφόρμες εκτόξευσης για τα πιο προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας μεγάλου βεληνεκιού της Μόσχας.

Ορισμένες από τις βάσεις χρησιμοποιούνται ήδη για τον βομβαρδισμό της Ουκρανίας, με την εγγύτητά τους στα σύνορα να διευκολύνει τις μαζικές αεροπορικές επιθέσεις που παρακάμπτουν τις εξασθενημένες αεράμυνες του Κιέβου.

Παράλληλα, συνιστούν μια μακροπρόθεσμη απειλή για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, θέτοντάς τους στο στόχαστρο των επιθετικών drones υψηλής τεχνολογίας του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογία θα μπορούσε να στραφεί κατά της Ευρώπης σε περίπτωση πολέμου, με ορισμένες βάσεις να θέτουν τη Βαρσοβία εντός του βεληνεκούς των πιο ισχυρών drone της Ρωσίας.

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι πληροφοριών πιστεύουν ότι η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο ένοπλης προβοκάτσιας σε πολωνικό έδαφος, επιθέσεων με πυραύλους ή drones κατά κρίσιμων υποδομών, ή επιθέσεων παραπλάνησης (false-flag) που θα χρεωθούν στην Ουκρανία.

«Η στρατιωτική συμμαχία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό συμμαχικού εδάφους και θα συνεχίσει να ενισχύει την ετοιμότητά της για την αποτροπή και την άμυνα απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή, συμπεριλαμβανομένων των drones», δήλωσε αξιωματούχος του ΝΑΤΟ στην The Telegraph.

Δορυφορικά δεδομένα και η τεχνολογική αναβάθμιση Geran

Χρησιμοποιώντας έγγραφα που έχουν διαρρεύσει και δορυφορικές εικόνες, η βρετανική εφημερίδα εντόπισε τουλάχιστον 59 νέες, ειδικές ράγες εκτόξευσης που εκτοξεύουν τα drones σταθερών πτερύγων χωρίς να χρειάζεται διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης- στα σύνορα της Ρωσίας με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Ορισμένοι από αυτούς τους κόμβους έχουν προκύψει από τη μετασκευή στρατιωτικών βάσεων και πολιτικών αεροδρομίων, ενώ πρόσθετες πλατφόρμες έχουν διαμορφωθεί στην ύπαιθρο.

Αναλύσεις της εταιρείας πληροφοριών drones, DroneSec, έδειξαν ότι περίπου 20 από τις νέες ράγες διαθέτουν αυξημένο μήκος, γεγονός που υποδηλώνει την ικανότητα εκτόξευσης των νεότερων επιθετικών drone μεγάλου βεληνεκούς.

Η Μόσχα αναβαθμίζει ταχύτατα τη δική της έκδοση του ιρανικού drone Shahed, αναπτύσσοντας νεότερες τζετ εκδόσεις υψηλής ταχύτητας που μπορούν να φτάσουν σε στόχους σχεδόν 1.000 χλμ. μακριά.

Η χρήση αυτών των εκδόσεων από τις βάσεις που εντοπίστηκαν θέτει την πρωτεύουσα της Πολωνίας εντός της εμβέλειας του Πούτιν.

Δεδμένα παρακολούθησης ανοικτής πηγής (open-source data) δείχνουν ότι επτά από τις 10 βάσεις χρησιμοποιήθηκαν κατά τους πρόσφατους βομβαρδισμούς του Κιέβου.

Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η Ρωσία σχεδιάζει άμεσα μια τέτοια επίθεση, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για μια μελλοντική σύγκρουση, σημειώνει η The Telegraph.

Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι παλαιότερες εκδόσεις θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι τις ακτές της Βρετανίας, αν και θεωρείται πολύ πιθανό ότι μια τέτοια απόπειρα θα αναχαιτιζόταν.

Σύμφωνα με ουκρανικά κυβερνητικά έγγραφα που διέρρευσαν στο διαδίκτυο:

Οι νεότερες παραλλαγές Geran-4 και Geran-5 αναπτύσσουν επαρκή ταχύτητα για να διαφεύγουν από τα συστήματα αεράμυνας, μεταφέροντας φορτίο 90 κιλών.

και αναπτύσσουν επαρκή ταχύτητα για να διαφεύγουν από τα συστήματα αεράμυνας, μεταφέροντας φορτίο 90 κιλών. Η ουκρανική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών (GUR) προειδοποιεί ότι η Ρωσία εξοπλίζει τα drones Geran με πυραύλους αέρος-αέρος για να επιτίθεται σε αεροσκάφη που προστατεύουν το Κίεβο.

Η επέκταση και η απάντηση

Οι δορυφορικές εικόνες αποδείκνυσαν τη σημαντική αύξηση της παρουσίας αυτών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με μία μόνο βάση να διαθέτει χωρητικότητα αποθήκευσης άνω των 1.000 drone.

Σε αρκετές τοποθεσίες κατασκευάζονται επιπλέον ράγες εκτόξευσης.

Οι βάσεις τροφοδοτούνται από εργοστάσια πολεμοφοδίων σε όλη τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής οικονομικής ζώνης της Αλαμπούγκα, ενός συγκροτήματος που παράγει 6.000 μονάδες ετησίως.

Ο Μάικ Μόνικ, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της DroneSec, ο οποίος ανέλυσε τις δορυφορικές εικόνες, δήλωσε ότι το Κρεμλίνο έχει «διευρύνει σημαντικά» το δίκτυο από drone για «να επιτεθεί στην Ουκρανία και να κρατήσει τα κράτη του ΝΑΤΟ υπό την απειλή τέτοιων επιθέσεων».

«Αυτή η επέκταση των τοποθεσιών εκτόξευσης δείχνει πώς η Ρωσία έχει διευρύνει την ικανότητά της να εκτοξεύει μεγαλύτερους αριθμούς drone, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να καταστήσει τους τύπους των drone που χρησιμοποιούνται πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «Αυτά τα δύο στοιχεία συνδυάζονται για να καταστήσουν δυνατό έναν αυξανόμενο συνολικό αριθμό μη επανδρωμένων συστημάτων αεροσκαφών που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ρωσία για να επιτεθεί στην Ουκρανία και να αυξήσει τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ουκρανικές δυνάμεις στην αναχαίτιση των νεότερων ρωσικών σχεδίων».

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ ανέφερε στην The Telegraph: «Τα drones έχουν αλλάξει θεμελιωδώς τον χαρακτήρα του σύγχρονου πολέμου και έχουν γίνει καθοριστικός παράγοντας στο πεδίο της μάχης».

«Επεκτείνουμε ταχύτατα την ικανότητά μας να παράγουμε, να λειτουργούμε και να εξουδετερώνουμε drones σε μεγάλη κλίμακα», κατέληξε.