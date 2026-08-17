Τραγωδία στο Ηράκλειο: Γιαγιά έπεσε και σκοτώθηκε τη στιγμή που επιβιβαζόταν σε λεωφορείο – Συνελήφθη ο οδηγός

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Ανείπωτη τραγωδία στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν μια 81χρονη γυναίκα, έπεσε την ώρα που επιβιβαζόταν σε λεωφορείο και σκοτώθηκε.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (16/8) στον Ανισαρά Χερσονήσου.

Χτύπησε στο κεφάλι κατά την πτώση η ηλικιωμένη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα έπεσε προς τα πίσω και χτύπησε με δύναμη στο πίσω μέρος του κεφαλιού της, πάνω στο οδόστρωμα.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η 81χρονη μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγο αργότερα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.

Συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος ο οδηγός

Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας συνελήφθη ο οδηγός του λεωφορείου. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.