Τραγωδία στην Ιρλανδία: 5 έφηβοι νεκροί σε μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων – Οδηγούσαν στο αντίθετο ρεύμα

Πέντε έφηβοι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σε μετωπική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο M9 στην Ιρλανδία, όταν ένα όχημα κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η επικίνδυνη οδική συμπεριφορά να συνδέεται με προκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό εντός μίας εβδομάδας στην Ιρλανδία.

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Διεθνή Νέα

Ιρλανδία τροχαίο
Φωτογραφία: PA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο M9 στην Ιρλανδία, όπου πέντε έφηβοι σκοτώθηκαν και τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, σε μετωπική σύγκρουση που προκλήθηκε από όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
  • Οι σοροί των πέντε θυμάτων, όλοι τους άνδρες εφήβικης ηλικίας, ανασύρθηκαν από το σημείο, ενώ τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Ο αρχηγός της Αστυνομίας χαρακτήρισε τη σύγκρουση «φρικτή», στηλιτεύοντας την επικίνδυνη οδική συμπεριφορά των εφήβων, με υποψίες ότι έγινε για τα likes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο M9 στην Ιρλανδία, όπου πέντε έφηβοι σκοτώθηκαν και τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, σε μετωπική σύγκρουση που προκλήθηκε από όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το χρονικό της πολύνεκρης σύγκρουσης

Σύμφωνα με την αστυνομία (Gardaí), η μετωπική σύγκρουση των δύο οχημάτων σημειώθηκε γύρω στις 3:00 (τοπική ώρα) τα ξημερώματα της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο M9, στο ύψος της κόμητείας Κίλντερ.


Οι σοροί των πέντε θυμάτων, όλοι τους άνδρες εφήβικης ηλικίας, ανασύρθηκαν από το σημείο και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Naas, όπου προγραμματίστηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Στο δεύτερο όχημα που ενεπλάκη στο δυστύχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα: τρεις γυναίκες -δύο ηλικίας περίπου 30 ετών και μία περίπου 20 ετών- καθώς και ένα ανήλικο αγόρι. Όλοι τους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν ενημερωθεί νωρίτερα για αναφορές που ήθελαν ένα όχημα να κατευθύνεται νότια, κινούμενο όμως στις βόρειες λωρίδες κυκλοφορίας του M9.

Υποψίες για επικίνδυνα challenges στα social media

Ο αρχηγός της Αστυνομίας, Τζάστιν Κέλι, χαρακτήρισε τη μετωπική σύγκρουση «φρικτή», στηλιτεύοντας την επικίνδυνη οδική συμπεριφορά των εφήβων.

«Αυτά τα μέλη της οικογένειας ταξίδευαν όταν χτυπήθηκαν από ένα όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου», σημείωσε. «Αυτό το φρικτό περιστατικό, δείχνει πόσο ανεύθυνη και επικίνδυνη είναι η οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου».


«Αυτό, φυσικά, θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, αλλά αυτό που κάνει αυτή την αλόγιστη συμπεριφορά ακόμη πιο εξοργιστική είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται για τα likes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανεξάρτητα από τον ενδεχομένως καταστροφικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει σε αθώους ανθρώπους και στους ίδιους», κατέληξε.

Ο Guardian σημειώνει πως, το συμβάν αυτό έρχεται μόλις μία εβδομάδα έπειτα από άλλο ένα σοβαρό τροχαίο στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο M50 του Δουβλίνου, όπου εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μετωπική σύγκρουση που προκλήθηκε επίσης από όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

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