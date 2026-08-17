Ρέθυμνο: Στον ανακριτή ο 35χρονος Ισραηλινός για τη φωτιά στα Σελλιά – Είχε ανάψει ψησταριά σε βίλα που νοίκιαζε

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Ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου απολογείται σήμερα, Δευτέρα, ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξέσπασε την Παρασκευή στα Σελλιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, ενώ χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου και έλαβε προθεσμία για την απολογία του.

Ο 35χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και, μετά την άσκηση της δίωξης, αποφασίστηκε να παραμείνει κρατούμενος μέχρι την απολογία του στον ανακριτή.

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά που είχε ανάψει ο 35χρονος στον χώρο της βίλας, όπου διέμενε μαζί με άλλους Ισραηλινούς επισκέπτες.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα λόγω των ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων και των δύσκολων καιρικών συνθηκών, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και κινητοποιώντας σημαντικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς οδήγησε, παράλληλα, στην εκκένωση των οικισμών Φωτεινάρι και Σούδα, με τις Αρχές, να κρίνουν απαραίτητη την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής και η δημόσια συγγνώμη

Την υπόθεση διερευνά το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, με τις Αρχές να εξετάζουν αναλυτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ψησταριά στη βίλα όπου διέμενε ο 35χρονος μαζί με άλλα δύο άτομα.

Στο πλαίσιο της έρευνας λαμβάνονται καταθέσεις και συγκεντρώνονται στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά αλλά και οι συνθήκες που συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωσή της.

Την ίδια στιγμή, ο ιδιοκτήτης της βίλας τοποθετήθηκε δημόσια για το περιστατικό, εκφράζοντας τη λύπη του για όσα συνέβησαν. Όπως ανέφερε, οι φιλοξενούμενοι είχαν ενημερωθεί κατά την άφιξή τους, αλλά και μέσω γραπτών οδηγιών, ότι απαγορευόταν η χρήση του μπάρμπεκιου όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι.

Παράλληλα, ζήτησε ειλικρινή συγγνώμη από τους κατοίκους και όλους όσοι επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά, δηλώνοντας ότι θα σταθεί στο πλευρό των ανθρώπων που υπέστησαν ζημιές.