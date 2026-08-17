Ανακαινίσεις κατοικιών: Τι πρέπει να προσέξουν όσοι ιδιοκτήτες θέλουν να εκσυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95% – Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις

Τη μεγάλη ανάγκη που έχουν για να ανακαινίσουν τις κατοικίες τους χιλιάδες ιδιοκτήτες καταδεικνύουν τα στοιχεία για την πορεία του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας».

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, δύο εβδομάδες πριν εκπνεύσει η προθεσμία, οι συνολικές Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας ξεπερνούν τις 89.000. H ανταπόκριση είναι ιδιαίτερα υψηλή καθώς οι ιδιοκτήτες θα έχουν την δυνατότητα να εκσυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση που μπορεί να φτάνει και το 95%. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες συνολικά έχουν βεβαιωθεί περίπου 80.000 βεβαιώσεις για ανοικτά ακίνητα και πάνω από 9.000 για κλειστά ακίνητα ενώ συνολικά συνδέθηκαν στην πλατφόρμα για τις Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας πάνω από 353.000 χρήστες.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση ο οποίος επισημαίνει ότι «όλοι όσοι διαθέτουν κλειστά σπίτια και λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, θα λάβουν επιδότηση». Επίσης, σημειώνει ότι «τα κλειστά ακίνητα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διατεθούν στην αγορά για τουλάχιστον πέντε χρόνια, με σταθερό ενοίκιο για την πρώτη τριετία ή να ιδιοκατοικηθούν».

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η προθεσμία για τις Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας θα εκπνεύσει στις 31 Αυγούστου ενώ οι αιτήσεις για την επιδότηση της ανακαίνισης θα ξεκινήσουν εντός Σεπτεμβρίου. Ουσιαστικά μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει και το κυρίως πρόγραμμα.

Συνολικά, εκτιμάται ότι η δράση θα καλύψει περίπου 25.000 κατοικίες, ενισχύοντας τόσο την προσφορά ακινήτων προς μίσθωση όσο και τη βιώσιμη ιδιοκατοίκηση. Προτεραιότητα του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν κλειστά σπίτια και να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες προς μακροχρόνια μίσθωση. Για να προχωρήσει μάλιστα άμεσα το πρόγραμμα προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 60% του εγκεκριμένου ποσού, ώστε οι εργασίες να μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται γενικές επισκευές, εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, επισκευή τοιχοποιίας, ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας.

Η δράση αφορά σε κλειστές κατοικίες που δεν κατοικήθηκαν τα έτη 2024-2025 και θα διατεθούν μετά την ανακαίνιση είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση. Για τα κλειστά ακίνητα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία ηλεκτροδότησης του ακινήτου και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 για το φορολογικό έτος 2025. Επίσης η δράση αφορά και τις ανοικτές κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει και τα 46.000 ευρώ για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά και θα υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με πλαφόν τα 300 ευρώ, ενώ η συνολική ενίσχυση δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τις 36.000 ευρώ ανά ακίνητο για ακίνητο έως 120 τ.μ. Επιπλέον καλύπτονται έως 2.500 ευρώ για μηχανικούς, άδειες, ελέγχους ολοκλήρωσης και άλλες δαπάνες.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Στην Κατηγορία Ι από 18.000 ευρώ για άγαμο έως 35.000 ευρώ για έγγαμο με 2 παιδιά συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί προκειμένου να λάβει επιχορήγηση 80%.

Στην κατηγορία ΙΙ από 25.000 ευρώ για άγαμο έως 45.000 ευρώ για έγγαμο με 2 παιδιά συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί για επιχορήγηση 70%.

Υπάρχει επιπλέον προσαύξηση 5% για τις ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, τις μονογονεϊκές, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες και τα ΑμεΑ.

Βασικές προϋποθέσεις

Η κατοικία θα πρέπει να έχει οικοδομική άδεια έως 31/12/1990, να είναι έως 120 τ.μ. ή 150 τ.μ. για τρίτεκνους/πολύτεκνους υπό όρους, να βρίσκεται σε ενεργειακή κατηγορία έως Γ, να μην έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1.1.2020 και να μην είναι καταχωρημένη σε βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb). Μία κατοικία είναι επιλέξιμη για ένταξη στη δράση, εφόσον, και μεταξύ άλλων, διαθέτει οικοδομική άδεια, που έχει εκδοθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 1990.

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις θα πρέπει να αναβαθμίζουν το ακίνητο τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κατηγορία και να αντιστοιχούν στο 20%-40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Για 5 χρόνια οι ανοικτές κατοικίες πρέπει να παραμείνουν σε ιδιοκατοίκηση και οι κλειστές κατοικίες πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση. Απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb), η επαγγελματική χρήση και η υπεκμίσθωση. Η μεταβίβαση του ακινήτου εντός της πενταετίας συνεπάγεται επιστροφή της επιχορήγησης.