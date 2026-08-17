Γερουσιαστής των ΗΠΑ κατά Τραμπ: «Να τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν κάνει τη χώρα μας ασφαλέστερη»

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Επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ εξαπέλυσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν, καταγγέλλοντας «περιφρόνηση για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Βαν Χόλεν υποστήριξε ότι ο πόλεμος με το Ιράν «δεν κάνει τη χώρα μας ασφαλέστερη», ενώ επέκρινε τη διαχείριση των ανησυχιών για την ψυχική υγεία των μελών του πληρώματος του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln.

Το αεροπλανοφόρο βρίσκεται στη θάλασσα εδώ και εννέα μήνες, γεγονός που, σύμφωνα με τον γερουσιαστή, επιβαρύνει σημαντικά τους στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους.

«Οι άνδρες και οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων και οι οικογένειές τους αξίζουν καλύτερη αντιμετώπιση. Ο καλύτερος τρόπος για να τους προστατεύσουμε είναι να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντικατάσταση του USS Abraham Lincoln

Το USS Abraham Lincoln αναμένεται να αντικατασταθεί από το USS George Washington, το οποίο έχει ήδη αναχωρήσει από το λιμάνι Ντα Νανγκ του Βιετνάμ.

Η παρέμβαση του Βαν Χόλεν έρχεται εν μέσω αυξανόμενων επικρίσεων για την παρατεταμένη ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων και τις επιπτώσεις της πολεμικής επιχείρησης στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πηγή: Al Jazeera