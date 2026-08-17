Σοκ στην Καλιφόρνια: Σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και έβαλε φωτιά στο σπίτι – Η ομολογία του δράστη

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Ο Μιγκέλ Ντιέγκο Σαντοβάλ, ο οποίος ήταν μόλις 19 ετών όταν διέπραξε το έγκλημα, παραδέχθηκε την ενοχή του για τη δολοφονία τεσσάρων ανθρώπων σε μια υπόθεση που συγκλόνισε το Λάνκαστερ της Καλιφόρνιας.

Ο 21χρονος σήμερα Σαντοβάλ δήλωσε ένοχος για τέσσερις ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού, με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για έγκλημα εκδίκησης που προκλήθηκε από μια οδυνηρή ερωτική ρήξη.

Περίμενε να κοιμηθούν και άνοιξε πυρ

Το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου 2024, ο Σαντοβάλ φέρεται να περίμενε έξω από το σπίτι του πρώην συντρόφου του στη λεωφόρο North Tabler, στο Λάνκαστερ, έως ότου οι ένοικοι αποκοιμηθούν.

Στη συνέχεια εισέβαλε στο σπίτι και άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, ηλικίας από 21 έως 25 ετών.

Οι εισαγγελικές αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση προσχεδιασμένη, επισημαίνοντας ότι ο δράστης περίμενε τους ενοίκους να κοιμηθούν πριν πραγματοποιήσει την επίθεση.

«Ήταν μια υπολογισμένη πράξη βίας που άφησε ένα κενό στις οικογένειες των θυμάτων που δεν μπορεί ποτέ να αναπληρωθεί», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Τζ. Χόχμαν.

Πυροβόλησε και τρία σκυλιά πριν βάλει φωτιά

Μετά τους πυροβολισμούς, ο Σαντοβάλ φέρεται να έβαλε φωτιά στο σπίτι, σε μια προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του. Οι αρχές ανέφεραν ότι πυροβόλησε θανάσιμα και τρία σκυλιά που βρίσκονταν στο σπίτι.

Μέσα στο φλεγόμενο κτίριο βρισκόταν και μια 16χρονη κοπέλα, η οποία είχε παγιδευτεί σε κλειδωμένο δωμάτιο. Η έφηβη κατάφερε να καλέσει την Άμεση Δράση, με τους αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο και να τη διασώζουν.

Ο 21χρονος Μάθιου Μοντεμπέλο μεταφέρθηκε ζωντανός στο νοσοκομείο, όμως υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Miguel Diego Sandoval pleaded guilty to four counts of murder and arson in a 2024 Lancaster home invasion that killed four people and three pets. https://t.co/LzdAsHQEoH — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) August 15, 2026

Η μητέρα του, Μαρία, δήλωσε ότι είχε δει τον Σαντοβάλ ως πρώην σύντροφο ενός από τα νεότερα μέλη της οικογένειας που ζούσαν στο σπίτι, χωρίς ωστόσο να τον γνωρίζει προσωπικά. Για τον γιο της, είπε ότι θέλει να τον θυμούνται ως έναν «καλό, στοργικό και ευγενικό άνθρωπο».

Εκτός από τις τέσσερις δολοφονίες, ο Σαντοβάλ δήλωσε ένοχος και για απόπειρες ανθρωποκτονίας, διάρρηξη κατοικίας, εμπρησμό κατοικημένου κτιρίου, τρεις κατηγορίες κακοποίησης ζώων και δύο κατηγορίες κακοποίησης παιδιού.

Ο 21χρονος αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Η ανακοίνωση της ποινής του έχει οριστεί για τις 17 Νοεμβρίου στο Foltz Criminal Justice Center.