Νότια Κορέα: «Κανονικά» οι κοινές ασκήσεις με τις ΗΠΑ παρά τις εξαγγελίες Τραμπ

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Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις της Νότιας Κορέας με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξαχθούν κανονικά, όπως έχει προγραμματιστεί, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η αμερικανική συμμετοχή στις ασκήσεις θα περιοριστεί.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ανάρτηση του Τραμπ, εκπρόσωπος του νοτιοκορεατικού υπουργείου Άμυνας διαβεβαίωσε ότι οι προγραμματισμένες στρατιωτικές δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

«Θα προχωρήσουμε όπως έχει ήδη ειδοποιηθεί και προγραμματιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος σε σύντομη δήλωσή του.

Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον θα μειώσει σημαντικά τη συμμετοχή της στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Νότια Κορέα, οι οποίες ξεκινούν τη Δευτέρα και έχουν ως στόχο την αποτροπή της Βόρειας Κορέας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με τη διεξαγωγή των ασκήσεων, χαρακτηρίζοντάς τες δαπανηρές και υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος του κόστους καλύπτεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ασκήσεις στέλνουν ένα «εντελώς ακατάλληλο και εχθρικό» μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα, την οποία, όπως ανέφερε, δεν θεωρεί απειλητική όσο ο ίδιος βρίσκεται στην προεδρία.

Η αναφορά στον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε επίσης την «πολύ καλή σχέση» που, όπως είπε, διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, επισημαίνοντας τη διαφορετική προσέγγισή του απέναντι στην Πιονγιάνγκ σε σχέση με προηγούμενες περιόδους έντασης.

The president called the joint exercises costly and cited his “very good relationship” with North Korean leader Kim Jong Un. https://t.co/QJqQaCUacj — The Wall Street Journal (@WSJ) August 16, 2026

Όπως ανέφερε, έχει ήδη δώσει εντολή στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, να «μειώσει σημαντικά» την αμερικανική συμμετοχή στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Νότια Κορέα.