Γκαλιμπάφ: «Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν στο Ιράν περισσότερη ισχύ πυρός από ό,τι στο Βιετνάμ»

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν στο Ιράν περισσότερη ισχύ πυρός απ’ όση είχαν χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Βιετνάμ.

Μιλώντας σε εκδήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική ιρανική τηλεόραση IRIB, ο Γκαλιμπάφ τόνισε παράλληλα ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να φτάσει σε ένα «σημείο αποτροπής», ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα εγκλωβιστεί σε έναν διαρκή κύκλο πολέμου και ειρήνης.

Η δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου έρχεται με φόντο την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον και τις ανησυχίες για τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης στην περιοχή.

Iran’s Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf says the US used more firepower on Iran than it did during the Vietnam War and adds that Tehran must reach a “point of deterrence” to ensure it is not caught in a cycle of war and peace. 🔴 LIVE updates: https://t.co/8OMlpID8vo pic.twitter.com/iFiJURjVGF — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 16, 2026

Πηγή: Al Jazeera