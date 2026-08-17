Γκαλιμπάφ: «Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν στο Ιράν περισσότερη ισχύ πυρός από ό,τι στο Βιετνάμ»

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν στο Ιράν μεγαλύτερη ισχύ πυρός από ό,τι στον Πόλεμο του Βιετνάμ, τονίζοντας την ανάγκη η Τεχεράνη να φτάσει σε «σημείο αποτροπής» για να αποφύγει έναν διαρκή κύκλο σύγκρουσης. Η δήλωση αυτή έρχεται εν μέσω της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον και των ανησυχιών για κλιμάκωση στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Γκαλιμπάφ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν στο Ιράν περισσότερη ισχύ πυρός απ’ όση είχαν χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Βιετνάμ.
  • Ο Γκαλιμπάφ τόνισε παράλληλα ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να φτάσει σε ένα «σημείο αποτροπής», ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα εγκλωβιστεί σε έναν διαρκή κύκλο πολέμου και ειρήνης.
  • Η δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου έρχεται με φόντο την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον και τις ανησυχίες για τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης στην περιοχή.

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Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν στο Ιράν περισσότερη ισχύ πυρός απ’ όση είχαν χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Βιετνάμ.

Μιλώντας σε εκδήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική ιρανική τηλεόραση IRIB, ο Γκαλιμπάφ τόνισε παράλληλα ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να φτάσει σε ένα «σημείο αποτροπής», ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα εγκλωβιστεί σε έναν διαρκή κύκλο πολέμου και ειρήνης.

Η δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου έρχεται με φόντο την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον και τις ανησυχίες για τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης στην περιοχή.

Πηγή: Al Jazeera

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