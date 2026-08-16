Βενεζουέλα: Τρεις νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές στο Καράκας

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικες, έχασαν τη ζωή τους στο Καράκας της Βενεζουέλας, έπειτα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη χώρα, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και παρασύροντας οχήματα. Οι καταρρακτώδεις βροχές, που έπεσαν μεταξύ Σαββάτου βράδυ και Κυριακής πρωί, προκάλεσαν επίσης σοβαρά προβλήματα στην πόλη Σούκρε και κατέστρεψαν σκηνές αστέγων που είχαν πληγεί από τους σεισμούς του Ιουνίου.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Βενεζουέλα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικες, έχασαν τη ζωή τους στο Καράκας, έπειτα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Βενεζουέλα.
  • Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και παρασύροντας οχήματα στην πρωτεύουσα, ενώ μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από κατάρρευση τοίχου.
  • Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στην ανατολική πόλη Σούκρε, όπου τουλάχιστον 30 κατοικίες πλημμύρισαν, με δέντρα να πέφτουν και να καταστρέφουν σκηνές αστέγων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικες, έχασαν τη ζωή τους στο Καράκας, έπειτα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και παρασύροντας οχήματα.

Οι καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν τη βόρεια Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας (Inameh). Στο Καράκας, δύο ανήλικες παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πρωτεύουσας να επιβεβαιώνει τον θάνατό τους.

Την ίδια ώρα, μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν κατέρρευσε τοίχος, ενώ οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει την ταυτότητά της.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στην ανατολική πόλη Σούκρε, όπου τουλάχιστον 30 κατοικίες πλημμύρισαν, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές.

Οι καταρρακτώδεις βροχές που έπεσαν μεταξύ του Σαββάτου το βράδυ προς σήμερα Κυριακή πρωί έριξαν δέντρα που κατέστρεψαν σκηνές όπου κοιμούνταν άνθρωποι που παραμένουν άστεγοι μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ