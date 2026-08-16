Βενεζουέλα: Τρεις νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές στο Καράκας

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Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικες, έχασαν τη ζωή τους στο Καράκας, έπειτα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και παρασύροντας οχήματα.

Οι καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν τη βόρεια Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας (Inameh). Στο Καράκας, δύο ανήλικες παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πρωτεύουσας να επιβεβαιώνει τον θάνατό τους.

⛈️🇻🇪 Fuertes lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento azotaron Caracas, Venezuela, entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, provocando inundaciones, afectaciones en vías, fallas eléctricas y una importante crecida del río Guaire. Al menos dos personas… pic.twitter.com/hywD683Xg2 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 16, 2026

Την ίδια ώρα, μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν κατέρρευσε τοίχος, ενώ οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει την ταυτότητά της.

#EnVideo | 🚨 Dos adolescentes, de 16 y 17 años, fallecieron durante la madrugada de este domingo 16 de agosto tras ser arrastradas por la corriente en el sector La Vega. El hecho ocurrió durante un fuerte aguacero que afectó a la Gran Caracas. pic.twitter.com/UUBoXMbkYJ — El Periodiquito (@Elperiodiquito) August 16, 2026

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στην ανατολική πόλη Σούκρε, όπου τουλάχιστον 30 κατοικίες πλημμύρισαν, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές.

Οι καταρρακτώδεις βροχές που έπεσαν μεταξύ του Σαββάτου το βράδυ προς σήμερα Κυριακή πρωί έριξαν δέντρα που κατέστρεψαν σκηνές όπου κοιμούνταν άνθρωποι που παραμένουν άστεγοι μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου.