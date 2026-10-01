Ρωσία προς ΝΑΤΟ: «Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά όπλα για το Καλίνινγκραντ» – Πρωτοφανής απειλή «από τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου»

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Σε μια πρωτοφανή κλιμάκωση της ρητορικής της, η Ρωσία προειδοποίησε επίσημα το ΝΑΤΟ ότι είναι έτοιμη να προσφύγει στη χρήση πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση που η δυτική συμμαχία επιχειρήσει να αποκόψει το Καλίνινγκραντ, τον ρωσικό θύλακα που συνορεύει με τη Βαλτική Θάλασσα.

Το απόρρητο σημείωμα και η απειλή

Στο διπλωματικό έγγραφο που απεστάλη στο ΝΑΤΟ και περιήλθε στη γνώση του πρακτορείου Reuters, η Μόσχα κατηγορεί τη Συμμαχία για μια «επικίνδυνη και απερίσκεπτη πορεία» που εγκυμονεί «υψηλούς κινδύνους ξεσπάσματος μιας άμεσης ένοπλης σύγκρουσης».

Όπως υπογραμμίζεται στο κείμενο, η πιθανότητα αυτή περιλαμβάνει «ρωσικά πλήγματα εναντίον κέντρων λήψης αποφάσεων στα κράτη-μέλη της συμμαχίας από την πρώτη κιόλας στιγμή».

«Η Ρωσία θα είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει το σύνολο του οπλοστασίου των δυνάμεων και των δυνατοτήτων που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων, προκειμένου να υπερασπιστεί το έδαφός της, εάν οι χώρες του ΝΑΤΟ αναλάβουν οποιαδήποτε προσπάθεια με στόχο την απομόνωση της Περιφέρειας του Καλίνινγκραντ από την υπόλοιπη χώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά το διπλωματικό σημείωμα.

Η αυστηρή αυτή προειδοποίηση αναδεικνύει την έντονη ανησυχία της Μόσχας για αυτό που παρουσιάζει ως αυξανόμενη νατοϊκή απειλή κατά του Καλίνινγκραντ — μιας βαριά στρατιωτικοποιημένης ρωσικής περιοχής, σφηνωμένης ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία, με έκταση ελαφρώς μεγαλύτερη από την αμερικανική πολιτεία του Κονέκτικατ.

Ζαχάροβα: «Πρέπει να προσγειωθούν στην πραγματικότητα»

Σε σχόλιό της στην ιστοσελίδα του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, η εκπρόσωπος του υπουργείου, Μαρία Ζαχάροβα, επικαλέστηκε δηλώσεις αξιωματούχων από κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, οι οποίες -όπως υποστήριξε- αποδεικνύουν «ρωσοφοβία» και ετοιμότητα διεξαγωγής πολέμου με τη Μόσχα.

Αυτά τα πρόσωπα «πρέπει να προσγειωθούν στην πραγματικότητα. Ελπίζουμε οι προειδοποιήσεις μας να εισακουστούν από εκείνους που πρέπει», έγραψε η Ζαχάροβα.

«Εάν η Ευρώπη επιτεθεί στη Ρωσία, θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός τύπος πολέμου – ένας πολύ σύντομος πόλεμος».

Η απάντηση της Συμμαχίας

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η Συμμαχία απάντησε στο μήνυμα της Ρωσίας.

«Είμαστε μια αμυντική συμμαχία. Σταματήστε τις πυρηνικές απειλές. Αυτό είναι απολύτως αδικαιολόγητο και καθόλου βοηθητικό».

Στην επίσημη απάντησή του προς το ρωσικό έγγραφο, το ΝΑΤΟ σημείωσε επίσης ότι καμία από τις «ασκήσεις ή δραστηριότητές του δεν συνιστά απειλή για το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

«Καλούμε τη Ρωσική Ομοσπονδία να τερματίσει την απρόκλητη, πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία. Παροτρύνουμε τη Ρωσική Ομοσπονδία να απέχει από την ολοένα και πιο απερίσκεπτη συμπεριφορά απέναντι στους Συμμάχους και να σταματήσει την ανεύθυνη πυρηνική ρητορική», αναφέρεται στην απάντηση της Συμμαχίας.

Ερωτηθείς εάν ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων κατά των χωρών της Βαλτικής είναι πλέον υπαρκτός, ο Ρούτε δήλωσε στο πλαίσιο αμυντικού συνεδρίου στις Βρυξέλλες που διοργάνωσε το δίκτυο Euronews: «Όχι, δεν είναι. Ο Πούτιν γνωρίζει ότι δεν μπορεί ποτέ να νικήσει το ΝΑΤΟ, επομένως δεν το λαμβάνω αυτό τόσο σοβαρά».

Κίνδυνος αμοιβαίου λανθασμένου υπολογισμού

Ο Νικολάι Σόκοφ, αναλυτής πυρηνικών θεμάτων με έδρα τη Βιέννη και πρώην Ρώσος διπλωμάτης, επεσήμανε ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τις δυτικές χώρες να αυξάνουν τη στήριξή τους προς την Ουκρανία χωρίς να διολισθαίνουν σε άμεση αντιπαράθεση με τη Μόσχα.

Όπως εξήγησε, η ρωσική προειδοποίηση ενδέχεται να υποδηλώνει ότι οι σκληροπυρηνικοί αποκτούν μεγαλύτερη επιρροή στη συζήτηση για τον τρόπο αντίδρασης στις δυτικές ενέργειες, οι οποίες περιλαμβάνουν αποστολές όπλων στο Κίεβο, νέες κυρώσεις στη Μόσχα, νηοψίες ρωσικών πλοίων, συχνές στρατιωτικές ασκήσεις και πτήσεις συλλογής πληροφοριών κοντά στο Καλίνινγκραντ.

«Αυτοί (η Ρωσία) αναμένουν περισσότερες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου ενός αποκλεισμού της Βαλτικής Θάλασσας — ο οποίος στον ευρωπαϊκό υπολογισμό βρίσκεται μόλις κάτω από το όριο του πολέμου, αλλά για εκείνους θα αποτελεί ανοιχτό πόλεμο. Βλέπω έναν κίνδυνο αμοιβαίου λανθασμένου υπολογισμού», δήλωσε ο Σόκοφ.

Σε διαδικτυακή του συνέντευξη, συμπλήρωσε ότι η Ρωσία και η Ευρώπη βρίσκονται σε πορεία σύγκρουσης, όπου απαιτείται προσοχή και αυτοσυγκράτηση και από τις δύο πλευρές.

Αντί για αυτό, όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι ασκούν «πιέσεις σε όλα τα μέτωπα» και η Ρωσία στέλνει μια σοβαρή προειδοποίηση ότι αυτό ενέχει τεράστιο ρίσκο.

Υβριδικός πόλεμος

Πέραν της μυστικής προειδοποίησης, οι ρωσικές πρεσβείες σε τουλάχιστον τρεις ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκδώσει ανακοινώσεις τα τελευταία εικοσιτετράωρα, κατηγορώντας το ΝΑΤΟ για κλιμάκωση της έντασης μέσω στρατιωτικών ασκήσεων και σχεδιασμού σεναρίων που εμπλέκουν το Καλίνινγκραντ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, περιέγραψε τις ανακοινώσεις αυτές ως διπλωματικές υπενθυμίσεις προς τους «θερμοκέφαλους της Ευρώπης».

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, που βρίσκονταν ήδη σε οριακό σημείο μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, έχουν επιδεινωθεί δραματικά φέτος, με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να κατηγορούν τη Μόσχα για κλιμάκωση ενός «υβριδικού πολέμου» στη Γηραιά ἤπειρο μέσω πράξεων δολιοφθοράς και εμπρησμών.

Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες αυτές, απορρίπτοντας παράλληλα τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις Δυτικών πολιτικών ότι προετοιμάζεται για ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, διπλωμάτης του ΝΑΤΟ σημείωσε: «Θα έλεγα ότι η ρωσική επιστολή είναι απλώς μια ακόμη ρωσική προσπάθεια εκφοβισμού των Ευρωπαίων, και ότι η απάντηση του ΝΑΤΟ είναι σταθερή και υπεύθυνη. Η απάντηση επιβεβαιώνει εκ νέου ότι ότι δεν θα κάμψουν τη στήριξή μας προς την Ουκρανία».

Από την πλευρά του, ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος στον τομέα της άμυνας υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«(Αυτή είναι η) πρώτη φορά από τον Ψυχρό Πόλεμο που η Ρωσία μας απειλεί με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, πρόκειται για κάτι σοβαρό».

Πηγή: Reuters