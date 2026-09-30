Ρούτε: «Δεν υπάρχει άμεση απειλή από τη Ρωσία σε χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ»

Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή από τη Ρωσία για έδαφος κράτους – μέλους της Συμμαχίας έδωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε αποκρούοντας τις ανησυχίες, αλλά και επιχειρώντας να απομειώσει το βάρος των δηλώσεων Ρώσων αξιωματούχων.

«Η αξιολόγηση της ρωσικής απειλής δεν έχει αλλάξει σε σύγκριση με πριν από τρεις εβδομάδες, τρεις μήνες ή έναν χρόνο», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε, παρά την προειδοποίηση της Μόσχας προς το ΝΑΤΟ μέσω εγγράφου, το οποίο περιήλθε εις γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Σε αυτό το έγγραφο, η Ρωσία αναφέρει ότι θα ήταν έτοιμη να καταφύγει σε χρήση πυρηνικών όπλων εάν το ΝΑΤΟ επιχειρούσε να αποκόψει τον θύλακα του Καλίνινγκραντ, ο οποίος βρίσκεται στη Βαλτική ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία. «Το ΝΑΤΟ αντέδρασε με ψυχραιμία», είπε ο Ρούτε. «Βασικά αυτό που είπαμε είναι: Ακούστε, είμαστε αμυντική συμμαχία, σταματήστε την απειλή περί πυρηνικών», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ σε εκδήλωση του Euronews στις Βρυξέλλες.

«Εάν η Ρωσία ήθελε να κινηθεί εναντίον της Φινλανδίας, της Πολωνίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, θα είχε προηγηθεί συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων», ανέφερε ο Μάρκ Ρούτε. Υπογράμμισε, πάντως, πως «οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στην υπεράσπιση της Ευρώπης τόσο με συμβατικά όσο και με πυρηνικά μέσα».

«Ο Πούτιν δεν δείχνει ενδιαφέρον για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία»

«Εν τω μεταξύ, το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει τις δράσεις του, όπως την στήριξη της Ουκρανίας και τις επενδύσεις στην άμυνά του», επισήμανε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας. Εξήγησε, μάλιστα, ότι «ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν δείχνει ενδιαφέρον για τις διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία». «Χρειάζονται δύο στο τάνγκο», είπε ο Μάρκ Ρούτε. «Μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να χορέψει τάνγκο», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.