Πυρά από την αντιπολίτευση για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, βάζοντας στο στόχαστρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Στο επίκεντρο των κυβερνητικών παρεμβάσεων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις για παλαιές οφειλές, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers, η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο —με τη συνολική ελάφρυνση στην αντλία να φτάνει τα 20 λεπτά— καθώς και η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο.

ΠΑΣΟΚ: «Αρνείται να μειώσει τον ΕΦΚ ο Μητσοτάκης λεηλατώντας το εισόδημα των πολιτών»

«Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ‘ξήλωσε’ σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο το πουλόβερ του success story της οικονομικής του πολιτικής», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωσή του για τις ανακοινώσεις, σχολιάζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε «μια από τα ίδια» και ότι πλέον είναι «και με τη βούλα» «ένας φορολάγνος πολιτικός» που «εμμονικά αρνείται να μειώσει τον ΕΦΚ λεηλατώντας το εισόδημα των πολιτών».

«Μπαλώματα μπροστά στην ασυδοσία των servicers»

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Τσουκαλάς επισημαίνει ότι «στις 2 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κόμπαζε απέναντι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος ότι ‘η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. στον δείκτη των ληξιπρόθεσμων χρεών’, ‘ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών παράγει εντυπωσιακά αποτελέσματα’ και πως ‘το ΠΑΣΟΚ χτίζει την πολιτική του ύπαρξη πάνω στη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων’». Τονίζει, ωστόσο, ότι «σήμερα -28 μέρες μετά- ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο Δημόσιο, -άραγε γιατί αφού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας …το έχει λύσει;- και ψέλλισε μπαλώματα μπροστά στην ασυδοσία των servicers».

Όπως υπογραμμίζει, «βέβαια, οι 120 δόσεις χωρίς ‘κούρεμα’ τόκων και προσαυξήσεων δεν λύνουν το πρόβλημα», ενώ απευθύνει τα εξής ερωτήματα: «γιατί επιμένει ιδεοληπτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αφαίμαξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων με υπέρογκους τόκους που γεννήθηκαν μέσα στην οικονομική κρίση» και «γιατί αρνείται την ανάσα στην αγορά». Επιπλέον αναρωτιέται: «αφού διαπιστώνει τη γάγγραινα των μαζικών πλειστηριασμών που εκείνος δημιούργησε, γιατί δεν δέχεται την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869/2010; Γιατί δεν καθιστά υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό αφού σήμερα κατ’ ουσίαν ομολογεί ότι απέτυχε ως εργαλείο;».

Στο ίδιο πλαίσιο διερωτάται αν λύνεται το ζήτημα με τη θεσμοθέτηση υπέρογκων προκαταβολών 15% για την αναστολή των πλειστηριασμών και αν υπάρχουν καλόπιστοι οφειλέτες που μπορούν να συγκεντρώσουν αυτό το ποσό σε πιεστικές προθεσμίες λίγων ημερών.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ συμπληρώνει ότι «δυστυχώς για τον ίδιο, όμως, οι πολίτες έχουν κάνει το ‘ταμείο’ της πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και ξέρουν ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την πολιτική βούληση και τη γνώση να προστατεύσει τους δανειολήπτες, να αλλάξει τους κανόνες σταματώντας το πάρτι ασυδοσίας και κερδοσκοπίας».

Όσον αφορά την ακρίβεια στα καύσιμα, ο Κώστας Τσουκαλάς σημειώνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να την αντιμετωπίσει «με μια από τα ίδια» και «μετά από 12 ημέρες που είχε τους πολίτες … στο περίμενε», προσθέτοντας ότι «δεν έχει σχέδιο και κάνει επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Παραπέμπει για άλλη μια φορά τις λύσεις στις Βρυξέλλες, ενώ πια όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν περιθώρια δυναμικότερης παρέμβασης».

«Με τη βούλα φορολάγνος πολιτικός ο Μητσοτάκης»

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πια και με τη βούλα ένας φορολάγνος πολιτικός, που εμμονικά αρνείται να μειώσει τον ΕΦΚ λεηλατώντας το εισόδημα των πολιτών, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις του δείχνουν τον δρόμο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς.

Παράλληλα, σημειώνει ότι «το ΠΑΣΟΚ καλεί ξανά την κυβέρνηση -έστω και τη δωδέκατη ώρα- να αναλάβει δράση» προτείνοντας τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, τη θεσμοθέτηση μηχανισμού επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ από την αύξηση των τιμών κατά το ιταλικό πρότυπο, τη διενέργεια ουσιαστικών και συστηματικών ελέγχων στα περιθώρια κέρδους από τη διύλιση έως την αντλία, καθώς και την εφαρμογή μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων σε κάθε τομέα της οικονομίας κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης των αρμόδιων ανεξάρτητων Αρχών.

ΚΚΕ: «Πρόκληση να εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως εγγυητής της ‘σταθερότητας’»

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως εγγυητής της ‘σταθερότητας’, την ώρα που αυτή ακριβώς η ‘σταθερότητα’ που εγγυάται, των ματωμένων πλεονασμάτων, της κερδοφορίας των ομίλων και της πολεμικής εμπλοκής, είναι που τροφοδοτεί την ακρίβεια και τη φοροληστεία, τσακίζοντας τα δικαιώματα και τις ανάγκες του λαού. Αυτή τη ‘σταθερότητα’ υπηρετούν και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, που ανταγωνίζονται γύρω από ‘το τι επιτρέπει η ΕΕ με τις ‘κοστολογημένες προτάσεις’ τους για λίγα λεπτά του ευρώ».

«Ενώ και ο ίδιος αναμασά τα περί ‘δύσκολου χειμώνα’, τελικά ανακοίνωσε αναμονή των εξαγγελιών του για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο τα νοικοκυριά θα το προμηθευτούν πολύ ακριβότερα σε σχέση με πέρσι και μια μικρή διεύρυνση της επιδότησης στην αντλία στα καύσιμα, που ήδη έχει αποδειχτεί ότι επιδοτεί την ακρίβεια και εκτινάσσει τις τιμές», σχολιάζει το ΚΚΕ.

Στο ίδιο πνεύμα, το ΚΚΕ αναφέρει ότι «το δε ‘μέτρο έκπληξη’ που τάχα επιφύλασσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεύρυνση των δόσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς ‘κούρεμα’ οφειλών και μείωση της φορολογίας, συνιστά τελικά μια παράταση του ‘Γολγοθά’ των δόσεων που ανεβαίνουν οι αυτοπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες τη στιγμή που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις τρέχουσες οφειλές και τσακίζονται από την ακρίβεια και το υψηλό κόστος παραγωγής».

Σχετικά με τις προειδοποιήσεις προς τους servicers, το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι «αυτές δεν προστατεύουν τα εργατικά-λαϊκά στρώματα, αφού τους καλούν να τηρήσουν τις ληστρικές συμβάσεις σε βάρος των υπερχρεωμένων δανειοληπτών, που όχι μόνο δεν περιορίζουν τους πλειστηριασμούς, αλλά τους νομιμοποιούν. Μόνο η νομοθετική απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και η μετακύλιση του κόστους στις τράπεζες και στους Servicers, με γενναίο κούρεμα στις ‘δανειακές υποχρεώσεις’, όπως επανειλημμένα διεκδικεί το ΚΚΕ, μπορούν να ανακουφίσουν τα εργατικά-λαϊκά στρώματα».

«Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι στην ενεργειακή ακρίβεια, όπως και σε όλα τα λαϊκά προβλήματα, για να κερδίσει ο λαός, ακόμα και για να πάρει ανάσα, πρέπει να χάσουν οι όμιλοι, το κεφάλαιο και το κράτος τους, η ΕΕ που τους στηρίζει», καταλήγει το ΚΚΕ, υπενθυμίζοντας τις σταθερές προτάσεις του για:

Κατάργηση ΕΦΚ και ΦΠΑ σε καύσιμα και ρεύμα,

Ουσιαστικές αυξήσεις μισθών με επαναφορά Συλλογικών Συμβάσεων και 13ου-14ου μισθού/σύνταξης, Επιβολή πλαφόν στις τιμές καυσίμων και στα κέρδη των διυλιστηρίων,

Αξιοποίηση των λιγνιτικών μονάδων με κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καθώς και

Διακοπή των κυρώσεων στην εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου.

Νέα Αριστερά: «Ακρίβεια διαρκείας στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης»

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα προσπάθησε να κρατήσει αποστάσεις από υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ, που υποτιμητικά μίλησαν για ‘κακομοίρηδες’ που πρέπει να χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Ωστόσο τα μέτρα που ανακοίνωσε για τα καύσιμα έδειξαν πως στην ουσία μοιράζεται την ίδια ακριβώς αντίληψη με τους βουλευτές του, καθώς επίμονα συντηρεί την ακρίβεια από την οποία στενάζει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών», τονίζει η Νέα Αριστερά.

Όπως επισημαίνει, με βάση τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν οι διεθνείς τιμές παραμείνουν σταθερές, η τιμή του ντίζελ με την επιδότηση των 15+5 λεπτών θα διαμορφωθεί στα 2,10 ευρώ/λίτρο (μόλις 5-10 λεπτά χαμηλότερα από σήμερα), ενώ στηλιτεύει ως προκλητική την απουσία αναφοράς στην αμόλυβδη βενζίνη. Έτσι, η ακρίβεια στα καύσιμα κίνησης θα συνεχίσει να επιβαρύνει νοικοκυριά, μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα, σημειώνει ότι ο στόχος για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ/λίτρο σημαίνει πως τα νοικοκυριά θα το πληρώσουν 55-60% ακριβότερα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025. Για την ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου, η Νέα Αριστερά ξεκαθαρίζει ότι δεν αρκούν τα «τσιρότα» και ζητά άμεσα:

Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στα ελάχιστα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 6%.Έκτακτη φορολόγηση 90% στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων.

Επιβολή πλαφόν στην κερδοφορία σε όλο το μήκος της αλυσίδας καυσίμων (διυλιστήρια, εταιρείες εμπορίας, πρατήρια).

ΣΥΡΙΖΑ: «Παραδοχή Μητσοτάκη ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος»

Για παραδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τελικά υπάρχει δημοσιονομικός χώρος κάνει λόγο ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχτηκε το ψέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δικαιώθηκε. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων», δηλώνει ο Νίκος Παππάς, προσθέτοντας: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει μείωση της τιμής στην πηγή. Μείωση του ΕΦΚ στα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια. Πλαφόν στο περιθώριο διύλισης. Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή, δίνουν λύση και είναι εφικτές».

ΕΛ.Α.Σ: «Έκπτωση λίγων λεπτών και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις»

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάφτισε ‘απάντηση στην ακρίβεια μια έκπτωση λίγων λεπτών στο diesel για μόλις δεκαπέντε ημέρες, μια εθελοντική κίνηση των διυλιστηρίων για τη βενζίνη και άλλη μια ξαναζεσταμένη υπόσχεση για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο πριν τις 15 Οκτωβρίου», αναφέρει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Η ανακοίνωση συνεχίζει τονίζοντας ότι «η ακρίβεια, όμως, δεν αναστέλλεται για ένα δεκαπενθήμερο. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν λειτουργούν με κυβερνητικό χρονόμετρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε λέξη σε σχέση με την αξιοποίηση των εργαλείων που πρότεινε η ΕΛΑΣ.

Δεν είπε τίποτα για ουσιαστική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή του ΦΠΑ. Δεν ανακοίνωσε πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αλυσίδα από το διυλιστήριο ως το πρατήριο, ούτε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική κατά της ακρίβειας». «Είναι φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης.

Οι πολίτες δεν ζητούν δεκαπενθήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδωρήματα. Ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών, έλεγχο στην πηγή και μια κυβέρνηση που θα έχει τη βούληση να συγκρουστεί με την αισχροκέρδεια. Τελικά το μόνο πλαφόν που έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση», καταλήγει η ΕΛ.ΑΣ.