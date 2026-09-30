Ρωσία: «Στρατιωτικοί στόχοι τα ευρωπαϊκά εργοστάσια όπλων που προμηθεύουν την Ουκρανία» – Προειδοποίηση Ζαχάροβα

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Ευθεία προειδοποίηση προς τις ευρωπαϊκές χώρες απηύθυνε η Ρωσία, διαμηνύοντας ότι τα εργοστάσια παραγωγής όπλων που προμηθεύουν την Ουκρανία αποτελούν δυνητικούς στρατιωτικούς στόχους για τη Μόσχα, ακόμη και αν βρίσκονται εκτός ουκρανικού εδάφους.

Σύμφωνα με το Reuters, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε την Τετάρτη (30/9) ότι οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση μέσω της στρατιωτικής υποστήριξης που παρέχουν στο Κίεβο, υποστηρίζοντας ότι η στάση τους καθυστερεί τον τερματισμό του πολέμου.

«Όποιος πιστεύει ότι τα εργοστάσια εκτός Ουκρανίας είναι ασφαλή, κάνει λάθος»

Η Ζαχάροβα προχώρησε στη συγκεκριμένη δήλωση απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την εμφανιζόμενη προθυμία της Πολωνίας να φιλοξενήσει εργοστάσιο παραγωγής πυραύλων αναχαίτισης Patriot για την Ουκρανία.

«Τα εργοστάσια όπλων στις ευρωπαϊκές χώρες που παράγουν οπλισμό για την Ουκρανία αποτελούν δυνητικούς στρατιωτικούς στόχους για τη Ρωσία και κανείς δεν πρέπει να θεωρεί ότι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκτός ουκρανικού εδάφους, οι οποίες κατασκευάζουν όπλα για το καθεστώς του Κιέβου, θα είναι ασφαλείς», δήλωσε.

«Όποιος το πιστεύει αυτό, κάνει λάθος», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή της συνιστά προειδοποίηση της Μόσχας προς ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες που συμμετέχουν στην παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού για την Ουκρανία.

Η Μόσχα κατηγορεί την Ευρώπη για άμεση εμπλοκή στον πόλεμο

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκή στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία δεν περιορίζεται πλέον στην αποστολή εξοπλισμού, αλλά περιλαμβάνει και την ανάπτυξη παραγωγικών εγκαταστάσεων και κοινών επιχειρηματικών σχημάτων.

«Οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται άμεσα στην ουκρανική σύγκρουση. Δεν παρέχουν απλώς βοήθεια», ανέφερε.

«Ανοίγοντας εργοστάσια όπλων και δημιουργώντας κοινές επιχειρήσεις, εμπλέκονται πλήρως. Και αυτό το μόνο που κάνει είναι να καθυστερεί την επίλυση της σύγκρουσης, αντί να τη φέρνει πιο κοντά, όπως πιστεύουν ή φαντάζονται ορισμένοι κύκλοι στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Η συζήτηση για τους Patriot στην Πολωνία

Οι δηλώσεις της Ζαχάροβα έρχονται με φόντο τις συζητήσεις για πιθανή εγκατάσταση μονάδας παραγωγής πυραύλων αναχαίτισης Patriot στην Πολωνία, με στόχο την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.

Το ΝΑΤΟ και πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν επανειλημμένα διαμηνύσει ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία, προκειμένου να αντιμετωπίζει τις ρωσικές δυνάμεις και να αναχαιτίζει τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η νέα προειδοποίηση της Μόσχας αφορά πλέον και εγκαταστάσεις αμυντικής παραγωγής εντός ευρωπαϊκών κρατών, την ώρα που η ευρωπαϊκή στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο παραμένει βασικό σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση.