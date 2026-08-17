ΛΔ Κονγκό: 2.325 νεκροί από Έμπολα – Ρεκόρ θανάτων από την έναρξη της επιδημίας

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Στη φονικότερη επιδημία που έχει καταγραφεί στην ιστορία της χώρας της ΛΔ Κονγκό έχει εξελιχθεί η επιδημία του Έμπολα, καθώς ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 2.325, σύμφωνα με τα τελευταία κυβερνητικά στοιχεία.

Ο απολογισμός ξεπερνά εκείνον της μεγάλης επιδημίας που έπληξε τη χώρα την περίοδο 2018-2020, καθιστώντας το τρέχον ξέσπασμα το πλέον θανατηφόρο που έχει καταγραφεί στη ΛΔ Κονγκό.

BREAKING: Ebola outbreak in DR Congo now deadliest in country’s history. Read more 🔗 https://t.co/OIuRZyWstt — Sky News (@SkyNews) August 16, 2026

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας της χώρας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα ανέρχονται πλέον σε 4.945.

Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 101 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη εξάπλωση του ιού και την κρισιμότητα της κατάστασης που καλούνται να διαχειριστούν οι υγειονομικές αρχές.

Η εξέλιξη της επιδημίας έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες αρχές, καθώς η αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων εντείνει την πίεση στο ήδη επιβαρυμένο σύστημα υγείας.