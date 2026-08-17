Ινδονησία: Νέα σεισμική δόνηση 5,9 Ρίχτερ στο Φλόρες – Στα 10 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

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Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών σημειώθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή του Φλόρες στην Ινδονησία, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Γερμανικού Κέντρου Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην περιοχή του Φλόρες, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η νέα δόνηση καταγράφεται λίγες μόλις ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή, αφήνοντας πίσω του εκτεταμένες καταστροφές και δεκάδες νεκρούς.