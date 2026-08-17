Ινδονησία: Νέα σεισμική δόνηση 5,9 Ρίχτερ στο Φλόρες – Στα 10 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών σημειώθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή του Φλόρες στην Ινδονησία, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Γερμανικού Κέντρου Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην περιοχή του Φλόρες, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Magnitude 5.87 Earthquake Strikes Flores Region, Indonesia#Asiaone #AsiaOneNews #BreakingNews pic.twitter.com/9zHJ5WXMcz
— ASIA ONE NEWS (@AsiaOne_News) August 17, 2026
Shallow M5.7 earthquake 42 km NNW of Ende, Indonesia, depth 35.6 km — likely felt across a broad area. 🌍
Regional activity remains elevated: 3,117 quakes in this region in the last 30 days, largest M7.7.
If you’re in Ende or nearby, please share your felt reports to help map… pic.twitter.com/AkRvGWZZm1
— GeoShake | Community Seismic Network (@geoshake_ai) August 17, 2026
Η νέα δόνηση καταγράφεται λίγες μόλις ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή, αφήνοντας πίσω του εκτεταμένες καταστροφές και δεκάδες νεκρούς.