Ινδονησία: Νέα σεισμική δόνηση 5,9 Ρίχτερ στο Φλόρες – Στα 10 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 Ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή του Φλόρες στην Ινδονησία, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Γερμανικού Κέντρου Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ). Αυτή η δόνηση καταγράφεται λίγες ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και δεκάδες νεκρούς στην ίδια περιοχή.

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Ινδονησία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα σεισμική δόνηση 5,9 Ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή του Φλόρες στην Ινδονησία.
  • Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή του Φλόρες, με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα.
  • Η δόνηση καταγράφεται λίγες ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που άφησε πίσω του εκτεταμένες καταστροφές και δεκάδες νεκρούς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών σημειώθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή του Φλόρες στην Ινδονησία, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Γερμανικού Κέντρου Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην περιοχή του Φλόρες, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η νέα δόνηση καταγράφεται λίγες μόλις ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή, αφήνοντας πίσω του εκτεταμένες καταστροφές και δεκάδες νεκρούς.

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