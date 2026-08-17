Έψαχναν το πτώμα του και τον βρήκαν ζωντανό – Ψαράς ήταν παγιδευμένος επί 15 ημέρες σε σπηλιά σε βάθος 100 μέτρων

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Ο ψαράς Εράστο Κρισάντο Βαλντές είναι survivor… κυριολεκτικά, καθώς αγνοούνταν από τις 23 Ιουλίου και τελικά εντοπίστηκε ζωντανός με την ιστορία του να αποτελεί ένα «θαύμα» επιβίωσης».

Πήγε με τον πατέρα του για ψάρεμα σε ένα cenotes, μια από τις φυσικές καταβόθρες που υπάρχουν στο Μεξικό. Οι δυο τους έκαναν ψαροντούφεκο στην περιοχή αλλά αρκετή ώρα αργότερα, στην επιφάνεια του νερού βγήκε μόνο ο πατέρας του, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές ότι ο γιος του αγνοούνταν.

Σύμφωνα με την thesun, από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 31χρονου.

Έψαχναν το πτώμα του και τον βρήκαν ζωντανό

Έξι ημέρες μετά την εξαφάνιση, η κοινή ομάδα έρευνας που στήθηκε με διασώστες από Μεξικό, ΗΠΑ, Γερμανία και Δομινικανή Δημοκρατία εντόπισε ένα ψαροντούφεκο σε βάθος 65 μέτρων και αυτό… προκάλεσε τρόμο σε όλους.

«Ήμασταν προετοιμασμένοι να βρούμε τη σορό του. Όμως ο Θεός είχε άλλα σχέδια» λέει ένας από τους ερευνητές και πράγματι, αφού πέρασαν συνολικά 15 ημέρες, ο Βαλντές εντοπίστηκε ζωντανός σε μια σπηλιά.

Η ανεξερεύνητη σπηλιά

Η σπηλιά αυτή ήταν ανεξερεύνητη, με πολύ περιορισμένη ορατότητα και αιχμηρά βράχια που προεξείχαν, γεγονός που έκανε την επιχείρηση διάσωσης ιδιαίτερα δύσκολη.

Ο έμπειρος Αμερικανός δύτης σπηλαίων Χάρι Γκαστ, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε στο Divernet ότι η αποστολή που του ανατέθηκε αρχικά παρουσιάστηκε ως επιχείρηση ανάσυρσης πτώματος και ότι δεν είχαν καμία ελπίδα να βρουν τον αγνοούμενο ζωντανό.

Περίπου 75 λεπτά μετά την έναρξη της πρώτης του κατάδυσης, ο Γκαστ εντόπισε μια εφεδρική φιάλη αέρα περίπου 100 μέτρα μέσα στη σπηλιά, όπως είπε στο μέσο.

Το εύρημα έδωσε μια ένδειξη για τη διαδρομή που μπορεί να είχε ακολουθήσει ο Βάλντες.

Την επόμενη ημέρα, ο Γκαστ επέστρεψε στο σημείο όπου είχε βρει τη φιάλη και ανακάλυψε «μια μεγάλη στεγνή σπηλιά».

«Είναι κανείς εκεί;»

Ο δύτης φώναξε ρωτώντας αν υπήρχε κάποιος εκεί μέσα. Τότε άκουσε τον Βάλντες να του φωνάζει πίσω «ναι!».

🚨 ¡Milagro en Veracruz! 🙏🏼✨

Tras 15 días desaparecido, el pescador Erasto Crisanto (31) fue hallado con vida al fondo de una caverna de 100 metros en un cenote de Uxpanapa. 🕳️😱

Sobrevivió dos semanas sin alimento. pic.twitter.com/bmUj3TpU8h — Canal 13 Oaxaca (@canal13oaxaca) August 10, 2026

«Δεν μπορούσα να τον δω, αλλά τον διαβεβαίωσα ότι θα επέστρεφα μαζί με περισσότερη βοήθεια για να τον βγάλουμε», είπε ο Γκαστ ο οποίος επέστρεψε με ακόμα έναν δύτη και έδωσαν στον Βάλντες αναπνευστική συσκευή συνδεδεμένη με φιάλη αέρα.

🔴Pescador declarado muerto #reaparece con vida en #cenote de Veracruz. En el Valle de Uxpanapa, tras quince días de intensa búsqueda, el pescador Erasto Crisanto (31 años), dado por muerto en un cenote virgen, reapareció con vida. #Sobrevivió en condiciones extremas. pic.twitter.com/SrO0VwyFeb — Sintexto (@SintextoMX) August 11, 2026

Στη συνέχεια μετέφεραν τον σοβαρά αφυδατωμένο και υποσιτισμένο άνδρα μέσα από το σκοτάδι, διανύοντας περίπου 100 μέτρα κάτω από το νερό, μέχρι την επιφάνεια της καταβόθρας.

«Ευχαριστώ τον Θεό»

Σε μια συνέντευξη με το NMás, ο Erasto είπε: «Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσες άλλη μια ευκαιρία στη ζωή και που μου επέτρεψες να δω ξανά τα παιδιά και την οικογένειά μου».

«Ήταν ένα θαύμα – ένα απίστευτο θαύμα»

Μετά την αρχική εξαφάνισή του, ξεκίνησε αμέσως επιχείρηση έρευνας, αλλά οι έρευνες στο νερό δεν απέδωσαν καρπούς.