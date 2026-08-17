Δημήτρης Καρύδης: Θλίψη για τον θάνατο του δημάρχου Φούρνων Κορσεών – Το σπαρακτικό «αντίο» της συζύγου του, την Τετάρτη η κηδεία του

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του δημάρχου Φούρνων Κορσεών, Δημήτρη Καρύδη, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη 19 Αυγούστου, στις 12:30 στους Φούρνους, όπου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και κάτοικοι θα έχουν την ευκαιρία να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Η οικογένειά του ζήτησε, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, να στηρίξουν οικονομικά τον Σύλλογο Φίλων και Υποστηρικτών Καρκινοπαθών Νομού Σάμου «ΕυΠο». Μετά την είδηση του θανάτου του, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι του Δήμου, αλλά και φορείς από ολόκληρο τον Νομό Σάμου, εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη και τα συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Το σπαρακτικό «αντίο» της συζύγου του

«Αγάπη μου γλυκιά, μαχητής στη ζωή, μαχητής και στον θάνατο». Με αυτά τα λόγια αποχαιρέτησε τον Δήμαρχο Φούρνων Κορσεών, Δημήτρη Καρύδη, η σύζυγός του, Μαρίτσα Σπανού, λίγες ώρες μετά τον θάνατό του.

«Από σήμερα ομορφαίνει ο ουρανός και σκοτεινιάζει το σπίτι μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή της.

Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Καρύδης έφυγε από τη ζωή ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου σε ηλικία 57 ετών, ύστερα από τη μάχη που έδωσε με γενναιότητα και αξιοπρέπεια απέναντι στον καρκίνο. Σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδρομή, η σύζυγός του δεν έφυγε στιγμή από κοντά του, στεκόμενη βράχος δίπλα του στις πιο δύσκολες ώρες.