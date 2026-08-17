Ελληνική Λύση: «Η πολιτική των ήρεμων νερών απέναντι στη φασιστική Τουρκία συνιστά εθνική μειοδοσία»

Η Ελληνική Λύση αντιδρά στις τουρκικές προκλήσεις για ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, κατηγορώντας την κυβέρνηση της ΝΔ για «εθνική μειοδοσία» μέσω της πολιτικής των «ήρεμων νερών». Το κόμμα προτείνει άμεση επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια και οριοθέτηση ΑΟΖ Ελλάδος-Κύπρου για την ακύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου και της «γαλάζιας πατρίδας».

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Πολιτική

Ελληνική Λύση
Πηγή: Instagram
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελληνική Λύση, με αφορμή τη νέα πρόκληση της Άγκυρας με την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων, τονίζει ότι «η πολιτική των «ήρεμων νερών» απέναντι στην φασιστική Τουρκία, συνιστά πράξη εθνικής μειοδοσίας».
  • Το κόμμα είχε προτείνει «την άμεση επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, την άμεση ανακήρυξη ΑΟΖ και την οριοθέτηση ΑΟΖ Ελλάδος – Κύπρου», για την ακύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου και της “γαλάζιας πατρίδας”.
  • Η Ελληνική Λύση κατηγορεί τη ΝΔ ότι «άνοιξε την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο», εμμένοντας στην «προδοτική πολιτική των ήρεμων νερών».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ελληνική Λύση με αφορμή τη νέα πρόκληση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα σε Βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τονίζει ότι «είχε προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή ότι η πολιτική των «ήρεμων νερών» απέναντι στη φασιστική Τουρκία, συνιστά πράξη εθνικής μειοδοσίας», ενώ επισημαίνει ότι «είχε προτείνει την άμεση επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, την άμεση ανακήρυξη ΑΟΖ και την οριοθέτηση ΑΟΖ Ελλάδος – Κύπρου, προκειμένου να ακυρωθούν άμεσα στην πράξη τόσο το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο όσο και η «γαλάζια πατρίδα».

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος: «Η ΝΔ αντί να πράξει τα αυτονόητα, μας διαβεβαίωνε ότι οι τουρκικές προκλήσεις δεν είναι αυτό που νομίζουμε, εμμένοντας στην προδοτική πολιτική των ήρεμων νερών που επέτρεψε τον εξοπλισμό του προαιώνιου εχθρού. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Ν.Δ. άνοιξε την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο. Κερκόπορτα που μόνο η Ελληνική Λύση μπορεί να κλείσει».

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