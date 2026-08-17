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Θεσπρωτία: Χειροπέδες σε «αμούστακο» ληστή

Στη Θεσπρωτία, συγκεκριμένα στους Φιλιάτες, συνελήφθη ανήλικος ληστής ο οποίος αφαίρεσε 2.500 ευρώ από κατάστημα και χτύπησε τον ιδιοκτήτη κατά την προσπάθεια διαφυγής. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν άμεσα, με τον ίδιο να υποδεικνύει το σημείο απόκρυψης μέρους των χρημάτων, τα οποία αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη και ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη φάκα της ΕΛΑΣ έπεσε ένας «αμούστακος» ληστής ο οποίος συνελήφθη στη Θεσπρωτία και συγκεκριμένα στους Φιλιάτες.
  • Ο ανήλικος εισήλθε σε κατάστημα στους Φιλιάτες, αφαίρεσε 2.500 ευρώ και στην προσπάθειά του να διαφύγει χτύπησε στο πρόσωπο και απώθησε τον ιδιοκτήτη.
  • Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα τον ανήλικο, ο οποίος υπέδειξε το σημείο όπου είχε αποκρύψει μέρος των χρημάτων (400 ευρώ), ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη φάκα της ΕΛΑΣ έπεσε ένας «αμούστακος» ληστής ο οποίος συνελήφθη στη Θεσπρωτία και συγκεκριμένα στους Φιλιάτες.

Χτύπησε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, νωρίτερα ο ανήλικος εισήλθε σε κατάστημα στους Φιλιάτες και αφαίρεσε  2.500 ευρώ που βρισκόταν δίπλα στο ταμείο.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει χτύπησε στο πρόσωπο και απώθησε τον ιδιοκτήτη.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα και προσήγαγαν τον ανήλικο, ο οποίος υπέδειξε το σημείο όπου είχε αποκρύψει μέρος των χρημάτων που είχε κλέψει (400 ευρώ), το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

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