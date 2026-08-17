Θεσπρωτία: Χειροπέδες σε «αμούστακο» ληστή

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Στη φάκα της ΕΛΑΣ έπεσε ένας «αμούστακος» ληστής ο οποίος συνελήφθη στη Θεσπρωτία και συγκεκριμένα στους Φιλιάτες.

Χτύπησε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, νωρίτερα ο ανήλικος εισήλθε σε κατάστημα στους Φιλιάτες και αφαίρεσε 2.500 ευρώ που βρισκόταν δίπλα στο ταμείο.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει χτύπησε στο πρόσωπο και απώθησε τον ιδιοκτήτη.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα και προσήγαγαν τον ανήλικο, ο οποίος υπέδειξε το σημείο όπου είχε αποκρύψει μέρος των χρημάτων που είχε κλέψει (400 ευρώ), το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.