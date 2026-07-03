Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη λιμενάρχης για ενδοοικογενειακή βία – Το τηλεφώνημα της συζύγου του στην αστυνομία

Ο κεντρικός Λιμενάρχης Θεσσαλονίκης συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Λευκού Πύργου για ενδοοικογενειακή βία, μετά από τηλεφώνημα της συζύγου του. Η σύζυγος κάλεσε την Αστυνομία χθες το μεσημέρι, δηλώνοντας ότι ο σύζυγός της την χτύπησε, οδηγώντας στην σύλληψη του Πλοιάρχου που υπηρετεί στο Λιμενικό Σώμα και είχε αναλάβει το πόστο πριν δύο χρόνια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη ο κεντρικός Λιμενάρχης στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς του ΑΤ Λευκού Πύργου για ενδοοικογενειακή βία.
  • Η σύζυγος του λιμενάρχη κάλεσε χθες το μεσημέρι την Αστυνομία, αναφέροντας ότι την χτύπησε ο σύζυγός της.
  • Ο συγκεκριμένος υπηρετεί με τον βαθμό του Πλοιάρχου στο Λιμενικό και είχε αναλάβει το συγκεκριμένο πόστο πριν από δύο χρόνια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνελήφθη ο κεντρικός Λιμενάρχης στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς του ΑΤ Λευκού Πύργου για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, η σύζυγος του λιμενάρχη Θεσσαλονίκης κάλεσε χθες το μεσημέρι την Αστυνομία και είπε ότι την χτύπησε ο σύζυγός της.

Αστυνομικοί του ΑΤ Λευκού Πύργου μετέβησαν στο σπίτι και συνέλαβαν τον άνδρα.

Ο συγκεκριμένος υπηρετεί με τον βαθμό του Πλοιάρχου στο Λιμενικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αναλάβει το συγκεκριμένο πόστο πριν από δύο χρόνια.

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