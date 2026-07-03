Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη λιμενάρχης για ενδοοικογενειακή βία – Το τηλεφώνημα της συζύγου του στην αστυνομία

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Συνελήφθη ο κεντρικός Λιμενάρχης στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς του ΑΤ Λευκού Πύργου για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, η σύζυγος του λιμενάρχη Θεσσαλονίκης κάλεσε χθες το μεσημέρι την Αστυνομία και είπε ότι την χτύπησε ο σύζυγός της.

Αστυνομικοί του ΑΤ Λευκού Πύργου μετέβησαν στο σπίτι και συνέλαβαν τον άνδρα.

Ο συγκεκριμένος υπηρετεί με τον βαθμό του Πλοιάρχου στο Λιμενικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αναλάβει το συγκεκριμένο πόστο πριν από δύο χρόνια.

Δείτε το βίντεο: