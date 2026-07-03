Εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Και τέταρτος ύποπτος στο μικροσκόπιο των Αρχών – Ευρεία σύσκεψη υπό τον Χρυσοχοΐδη σήμερα

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των δραστών που πραγματοποίησαν τις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και η μία εξ αυτών οδήγησε στον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Τα στελέχη της Αστυνομίας δεν αποκλείουν δε, εκτός από εκείνους που τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς και το τρίτο άτομο που πιθανότατα είχε ρόλο τσιλιαδόρου, να εμπλέκεται στις επιθέσεις και τέταρτο πρόσωπο, δίχως να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών σε πολλά σημεία της πόλης. Αν και τα πρόσωπά τους ήταν καλυμμένα, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι τα βίντεο, σε συνδυασμό με τα ευρήματα που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, θα οδηγήσουν στον εντοπισμό τους.

Σε έναν πυρήνα περίπου 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη, που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσσαν δράση σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της πόλης, έχει εστιάσει την προσοχή της η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών. Με αφορμή τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα, Αντιτρομοκρατική και υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διατυπώνουν την εκτίμηση ότι πίσω από το μπαράζ επιθέσεων βρίσκονται αναρχικοί-μέλη των συγκεκριμένων καταλήψεων. Συμμετείχαν είτε ως φυσικοί αυτουργοί, παίρνοντας δηλαδή μέρος οι ίδιοι στην καταδρομική επιχείρηση, είτε ως ηθικοί αυτουργοί, υποδεικνύοντας τους «στόχους» και καθοδηγώντας νέα μέλη του αναρχικού – αντιεξουσιαστικού χώρου.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι οι δράστες κινήθηκαν με δύο μοτοσικλέτες, καταφέρνοντας μέσα σε περίπου δέκα λεπτά να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς και στα τρία σημεία που αποτέλεσαν στόχο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αυτοσχέδιοι μηχανισμοί δεν ήταν ιδιαίτερα σύνθετοι στην κατασκευή τους, καθώς αποτελούνταν από βενζίνη και αυτοσχέδιο πλαστικό εκρηκτικό, γεγονός που επέτρεψε τη γρήγορη τοποθέτηση και πυροδότησή τους.

Στο επίκεντρο μία μηχανή

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει εντοπιστεί δίκυκλο μικρού κυβισμού, το οποίο θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, ενώ ερευνούν και το ενδεχόμενο να είχε χρησιμοποιηθεί και τις προηγούμενες ημέρες για την προετοιμασία ή την παρακολούθηση των στόχων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε υπολείμματα μονωτικής ταινίας που εντοπίστηκαν σε έναν από τους τρεις αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν σε κτίρια της Θεσσαλονίκης.

Το συγκεκριμένο εύρημα δεν προέρχεται από το κτίριο όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, αλλά από μία από τις άλλες δύο επιθέσεις.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πάνω στη μονωτική ταινία ενδέχεται να έχουν διατηρηθεί δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό (DNA), τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Το υλικό έχει ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξειδικευμένες εξετάσεις.

«Περιμένουμε κάποια εργαστηριακά δεδομένα. Δεν είναι εύκολη η ταυτοποίηση αλλά γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Άρα δεν μιλάμε μόνο για τους 3 εμπλεκόμενους που ξέρουμε ότι υπάρχουν, αλλά ψάχνουμε και την υποστηρικτική ομάδα. Τις επόμενες ημέρες πιστεύω θα έχουμε αποτελέσματα» τόνισε στο ERTNews, η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σύσκεψη υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνοδευόμενος από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο την πορεία των ερευνών και τον συντονισμό των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών και των ενδεχόμενων ηθικών αυτουργών.

Παράλληλα, το γεγονός ότι η υπόθεση πλέον διερευνάται ως ανθρωποκτονία παρέχει στις διωκτικές Αρχές πρόσθετα ανακριτικά εργαλεία, όπως η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος παραμένει συντετριμμένος από την οικογενειακή τραγωδία.

Η οικογένεια είχε βιώσει ακόμη μία βαριά απώλεια πριν από πέντε χρόνια, όταν έχασε την κόρη της. Έκτοτε, η Βάγια Νέστορα είχε αναλάβει ουσιαστικά τη φροντίδα του εγγονού της.

Σε δηλώσεις του, ο Παναγιώτης Νέστορας υπογράμμισε ότι όσοι τοποθετούν τέτοιους εμπρηστικούς μηχανισμούς πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δολοφόνοι, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «το γκαζάκι είναι κι αυτό μια σφαίρα». Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν σύντομα.

Εξιτήριο αναμένεται να λάβει και ένας ακόμη τραυματίας, ενώ μία ένοικος παραμένει για προληπτική νοσηλεία στην καρδιολογική κλινική, καθώς υπέστη καρδιολογικό επεισόδιο λόγω του ισχυρού σοκ.

Η Αφροδίτη Νέστορα διακομίστηκε στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται, καθώς φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο και στα άκρα και χρειάζεται εξειδικευμένη θεραπεία.

Πότε θα τελεστεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα

Σύμφωνα με την οικογένεια, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, όταν η Αφροδίτη Νέστορα καταφέρει να εξέλθει από το νοσοκομείο και να παραστεί στο τελευταίο αντίο της μητέρας της, ολοκληρώνοντας μια ακόμη τραγική σελίδα για την οικογένεια.

Βίντεο από τις εκρήξεις

Σε βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, διακρίνονται δύο διαδοχικές εκρήξεις. Η πρώτη είναι μικρότερης έντασης, ενώ η δεύτερη είναι ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας εκτεταμένο ωστικό κύμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη στιγμή της δεύτερης έκρηξης η Βάγια Νέστορα και η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο, με αποτέλεσμα να δεχθούν το ωστικό κύμα.

Το κλίμα στη γειτονιά όπου σημειώθηκε η επίθεση παραμένει ιδιαίτερα βαρύ. Κάτοικοι που απουσίαζαν την ώρα της έκρηξης επέστρεψαν αργότερα και αντίκρισαν τις καταστροφές και τις συνέπειες της επίθεσης, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι μια εμπρηστική ενέργεια κατέληξε σε ανθρώπινη απώλεια.