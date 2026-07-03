Τραμπ: «Γελοία» η στήριξη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ – «Δεν ήταν εκεί για εμάς»

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Νέο μέτωπο με τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ ανοίγει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα.

Ο Τραμπ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση μέσω του Truth Social, χαρακτήρισε «γελοία» την τρέχουσα σχέση των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ.

«Δεν ήταν εκεί για εμάς!», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σχέση της Ουάσινγκτον με το ΝΑΤΟ «δεν είναι αμοιβαία».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επανειλημμένα επιτεθεί στους Ευρωπαίους συμμάχους για τη στάση τους στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς αρκετές χώρες περιόρισαν τη χρήση των βάσεών τους από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Ο Τραμπ επιμένει επίσης ότι θέλει η Ευρώπη να αναλάβει ηγετικό ρόλο για τη δική της άμυνα, με τον Λευκό Οίκο να έχει ήδη κινηθεί προς τη μείωση των δεσμεύσεών του.

Η ανάρτησή του στο Truth Social περιελάμβανε ένα διάγραμμα που εμφάνιζε το ύψος των δαπανών του ΝΑΤΟ, με τις ΗΠΑ να επενδύουν εξαιρετικά περισσότερα χρήματα σε σχέση με τα λίγα άλλα κράτη-μέλη που απεικονίζονταν, συμπεριλαμβανομένου της Βρετανίας και της Γαλλίας.

Υπό την πίεση του Τραμπ, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ είχαν συμφωνήσει σε μια συνάντηση πέρυσι να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035.