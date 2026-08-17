Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ – «Ήταν μια εύκολη απόφαση, ήθελα πολύ να παίξω εδώ»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο Ρέμο Φρόιλερ είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του διεθνούς Ελβετού μέσου. Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής, ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες.

Ο έμπειρος χαφ, με πολυετή παρουσία στη Serie A, αποτελεί την πρώτη μεταγραφική κίνηση του Ολυμπιακού μετά την απόφαση για συνέχιση της συνεργασίας με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Ελβετού μέσου, Ρέμο Φρόιλερ. Γεννημένος στις 15 Απριλίου 1992, προέρχεται από τη Bologna, με την οποία την τελευταία τριετία πραγματοποίησε 123 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 40 τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Το 2022-2023 αγωνίστηκε στη Nottingham Forest (33 συμμετοχές), ενώ από το 2016 μέχρι το 2022 έκανε 260 παιχνίδια στην Atalanta, με απολογισμό 21 γκολ και 23 ασίστ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία της Winterthur, συνέχισε στην GC Zurich U21 και ακολούθησε η Grasshoppers, η πρώτη ομάδα της Winterthur και η Luzern.

Ο Φρόιλερ μετρά 301 συμμετοχές στη Serie A, 28 στο Champions League, 24 στο Europa League και 28 στην Premier League. Με την εθνική ομάδα της Ελβετίας έχει αγωνιστεί 94 φορές και έχει πετύχει 11 γκολ.

Ρέμο, καλώς ήλθες στον Ολυμπιακό!»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

«Ήταν μια εύκολη απόφαση, ήθελα πολύ να παίξω εδώ»

«Έχω ήδη παίξει εδώ και μου άρεσε η ατμόσφαιρα. Ήταν άρα μια εύκολη απόφαση για εμένα. Η ατμόσφαιρα ήταν τρελή, ήταν πολύ καλή, ειδικά στο σημείο που ξεκινούσε ο αγώνας. Ήταν μια πολύ δυνατή ατμόσφαιρα και ήθελα πολύ να παίξω εδώ.

Το μεγαλύτερο προσόν μου είναι ότι έχω μεγάλη εμπειρία, έχω καλή πάσα και πάντα δίνω τα πάντα για την ομάδα. Παλεύω μέχρι το τέλος αυτά να περιμένετε από μένα.

Το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσεις να διψάς συνεχώς για περισσότερους τίτλους. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, κάθε βαθμός μετράει. Πρέπει να παίζουμε σαν ομάδα και πρέπει να διψάμε για το κάτι παραπάνω» ανέφερε ο Ρέμο Φρόιλερ στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης τοου Ολυμπιακού.