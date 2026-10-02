Παναθηναϊκός: Την Κυριακή στην Αθήνα ο Λιβάι Γκαρσία για την μαγνητική μετά τον τραυματισμό του

Σε μαγνητική τομογραφία αναμένεται να υποβληθεί ο Λιβάι Γκαρσία, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού κατά τη διάρκεια αγώνα της εθνικής ομάδας του Τρινιντάντ και Τομπάγκο.
Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού επιστρέφει την Κυριακή στην Αθήνα, προκειμένου να εξεταστεί και να διαπιστωθεί με ακρίβεια η έκταση του τραυματισμού του.
Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα καθορίσουν εάν ο Λιβάι Γκαρσία θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, καθώς και το χρονικό διάστημα της πιθανής απουσίας του.
Η κατάσταση του ποδοσφαιριστή αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της επανέναρξης της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.