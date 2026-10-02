Παναθηναϊκός: Την Κυριακή στην Αθήνα ο Λιβάι Γκαρσία για την μαγνητική μετά τον τραυματισμό του

Ο Λιβάι Γκαρσία τραυματίστηκε σε αγώνα της εθνικής Τρινιντάντ και Τομπάγκο και θα υποβληθεί σε μαγνητική στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα θα δείξουν την έκταση του προβλήματος και το ενδεχόμενο διάστημα απουσίας του, ενόψει και του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της Super League.

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Αθλητισμός

Λιβάι Γκαρσία, Παναθηναϊκός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε μαγνητική τομογραφία αναμένεται να υποβληθεί ο Λιβάι Γκαρσία, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού. – Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού επιστρέφει την Κυριακή στην Αθήνα, προκειμένου να εξεταστεί και να διαπιστωθεί με ακρίβεια η έκταση του τραυματισμού του. – Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα καθορίσουν εάν ο Λιβάι Γκαρσία θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Η κατάσταση του αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε μαγνητική τομογραφία αναμένεται να υποβληθεί ο Λιβάι Γκαρσία, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού κατά τη διάρκεια αγώνα της εθνικής ομάδας του Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού επιστρέφει την Κυριακή στην Αθήνα, προκειμένου να εξεταστεί και να διαπιστωθεί με ακρίβεια η έκταση του τραυματισμού του.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα καθορίσουν εάν ο Λιβάι Γκαρσία θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, καθώς και το χρονικό διάστημα της πιθανής απουσίας του.

Η κατάσταση του ποδοσφαιριστή αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της επανέναρξης της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

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