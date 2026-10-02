Γιοβάνοβιτς μετά την ισοπαλία της Εθνικής με την Ολλανδία: «Οι παίκτες μου έδωσαν τα πάντα»

Στην προσπάθεια των διεθνών, αλλά και στην αξία που μπορεί να αποκτήσει ο βαθμός της ισοπαλίας στη συνέχεια του Nations League, στάθηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το 2-2 της Ελλάδας με την Ολλανδία. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε παράλληλα στην εικόνα της Εθνικής στο δεύτερο ημίχρονο, στην κόπωση των ποδοσφαιριστών και στην ανάγκη η ομάδα να παραμείνει προσηλωμένη ενόψει του αγώνα με τη Γερμανία.

Μιλώντας στον Alpha μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιοβάνοβιτς περιέγραψε το κλίμα στα αποδυτήρια ως βαρύ, καθώς η Ελλάδα είχε βρεθεί κοντά στη νίκη, πριν δεχθεί την ισοφάριση.

«Είναι περίεργο συναίσθημα, γιατί στα αποδυτήρια υπάρχει πολύ μεγάλη στενοχώρια. Υπήρχε πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί είχαμε ένα αποτέλεσμα που ήταν υπέρ μας μέσα από ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Όμως, και σε αυτό το επίπεδο ομάδων, πάντα στη διάρκεια των ματς, λόγω και της ποιότητας του αντιπάλου και της δικής μας κούρασης, υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά την εικόνα στο γήπεδο», ανέφερε.

«Η εικόνα μας στο δεύτερο μέρος δεν ήταν καλή»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής αναγνώρισε ότι η Ελλάδα δεν κατάφερε να διατηρήσει στο δεύτερο ημίχρονο τον έλεγχο που είχε σε προηγούμενα διαστήματα της αναμέτρησης.

«Σίγουρα η εικόνα μας στο δεύτερο μέρος δεν ήταν καλή. Δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι, δεν μπορούσαμε να βγούμε με την μπάλα, ήμασταν σε έναν παθητικό ρόλο, για πολλούς λόγους που δεν είναι η ώρα να τους αναλύσω τώρα», σημείωσε.

Παρά τις δυσκολίες, ο Γιοβάνοβιτς υπογράμμισε την προσπάθεια των διεθνών μέχρι το τελευταίο λεπτό και εκτίμησε ότι ο βαθμός απέναντι στην Ολλανδία ενδέχεται να αποδειχθεί σημαντικός για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

«Αλλά στο τέλος, ξέρετε, η βασική αίσθηση που έχω είναι πως οι παίκτες μου έδωσαν τα πάντα. Είχαμε και αρκετά θέματα κατά τη διάρκεια του αγώνα όσον αφορά την κούραση και τους τραυματισμούς παικτών.

Το καταλαβαίνετε. Έστω και στις στιγμές που πλέον χάθηκε η οργάνωση και έμειναν μόνο να δίνουν μάχες, το έκαναν μέχρι το φινάλε και νομίζω ότι και αυτός ο βαθμός που πήραμε στο τέλος μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος για τη συνέχεια της διοργάνωσης», πρόσθεσε.

Η ανάγκη να παραμείνει «ταπεινή» η Εθνική

Ο Γιοβάνοβιτς έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη νοοτροπία της ομάδας και στη διαχείριση της πορείας της, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μία νέα γενιά ποδοσφαιριστών που αποκτά εμπειρίες μέσα από απαιτητικές αναμετρήσεις.

«Το βασικό πράγμα είναι να μείνουμε και να παραμείνουμε ταπεινοί. Να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτά τα παιδιά. Είναι μία καινούρια γενιά παικτών. Μεγαλώνουν στα δύσκολα», τόνισε.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο η διοργάνωση αποτελεί ευκαιρία ώστε η Ελλάδα να μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου, ο ομοσπονδιακός τεχνικός σημείωσε ότι οι απαιτήσεις μέσα στην ομάδα είναι μεγαλύτερες.

«Να μετράμε τις δυνάμεις μας, ναι, αλλά ξέρετε και εσείς, κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό στον αθλητισμό, είχαμε μεγαλύτερες απαιτήσεις από τον εαυτό μας. Εξάλλου, υπάρχει ένας κόσμος που είναι πίσω μας, που έρχεται στο γήπεδο και μας στηρίζει. Είμαστε υποχρεωμένοι απέναντί του να κάνουμε τα πάντα για να τον κάνουμε χαρούμενο», δήλωσε.

Το βλέμμα στον αγώνα με τη Γερμανία

Η προσοχή της Εθνικής στρέφεται πλέον στην αναμέτρηση της Κυριακής με τη Γερμανία, η οποία θα διεξαχθεί στο ίδιο γήπεδο. Ο Γιοβάνοβιτς στάθηκε τόσο στην υποστήριξη του κόσμου όσο και στην ανάγκη διαχείρισης της καταπόνησης των ποδοσφαιριστών.

«Είμαι σίγουρος ότι την Κυριακή, που το γήπεδο θα είναι γεμάτο, θα μας βοηθήσει αυτό για το παιχνίδι με τη Γερμανία. Οι Έλληνες αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αλλά πιο πολύ αγαπάνε το αποτέλεσμα και είναι λογικό. Εύχομαι στο τέλος της διαδικασίας να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους», ανέφερε.

Για τις απαιτήσεις του επόμενου αγώνα πρόσθεσε: «Έχουμε το παιχνίδι τώρα της Κυριακής, πάλι σε αυτό το γήπεδο. Πάλι θα έχουμε μία τεράστια υποστήριξη. Ξέρω ότι οι παίκτες θα δώσουν τα πάντα και κόντρα στη Γερμανία, πριν γυρίσουν στις ομάδες τους.

Το δικό μου πρόβλημα έχει να κάνει με την κούραση και τη διαχείριση, έστω αυτού του τελευταίου παιχνιδιού σε αυτή τη διαδικασία των δύο εβδομάδων, που ήταν πάρα πολύ καλή για εμάς».

«Θαυμάζω τους παίκτες μου»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε και στις επιλογές που καλείται να κάνει για την αναμέτρηση με τη Γερμανία, με δεδομένες την κόπωση και τις απαιτήσεις ενός ακόμη αγώνα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Ήταν πολύ δύσκολες και πριν από αυτό το παιχνίδι και είναι δύσκολες και για την αναμέτρηση με τη Γερμανία. Είμαστε σε μία πολύ ευαίσθητη φάση της διοργάνωσης, σε ένα τέταρτο παιχνίδι στην έδρα μας.

Έχουμε μία πολύ καλή ψυχολογία, θα έλεγα, ως ομάδα. Παρουσιάσαμε στα τρία παιχνίδια μία εξαιρετική εικόνα σε πολλά σημεία. Θαυμάζω τους παίκτες μου, ναι, τους θαυμάζω», δήλωσε.

Ο Γιοβάνοβιτς εξήγησε ότι η εκτίμησή του προς τους διεθνείς βασίζεται κυρίως στη συμπεριφορά και στη νοοτροπία που έχουν παρουσιάσει απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους.

«Για την αφοσίωση, για την αγωνιστική πειθαρχία, για τη μαχητικότητα, για τη γενναιότητα που έδειξαν. Είμαστε μία ομάδα που συμμετέχει σε αυτόν τον όμιλο σαν να μην είναι η πρώτη φορά, έχοντας πολύ μεγάλες δυνάμεις απέναντί μας.

Διεκδικούμε πράγματα και σίγουρα όλο αυτό είναι μόνο και μόνο λόγω της διάθεσης που έχουν να κάνουν κάτι ξεχωριστό», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον περιορισμένο χρόνο που έχει στη διάθεσή της η Εθνική για προπονήσεις και αποκατάσταση, επισημαίνοντας τη σημασία της τακτικής προετοιμασίας και της συγκέντρωσης των παικτών.

«Μας λείπουν μέρες ως ομάδα, μας λείπουν ημέρες προπόνησης, μας λείπουν ημέρες ξεκούρασης. Βασιζόμαστε πάρα πολύ σε αναλύσεις και συζητήσεις.

Σε αυτό ρόλο παίζει ο βαθμός συγκέντρωσης και ετοιμότητας των παικτών. Σαν Ελλάδα έχουμε εξαιρετικά παιδιά που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό».