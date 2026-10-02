Μάικ Τζέιμς: Αποχώρησε με φορείο από το Ερυθρός Αστέρας – Εφές, φόβοι για τραυματισμό στον αχίλλειο – Η πρώτη του αντίδραση

Ο Μάικ Τζέιμς τραυματίστηκε σε ανύποπτη φάση του αγώνα της Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα και αποχώρησε με φορείο, με την προσοχή να στρέφεται στην περιοχή του αχίλλειου τένοντα. Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε λίγο αργότερα την πρώτη του ανάρτηση στο Χ, ενώ αναμένονται οι ιατρικές εξετάσεις.

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Αθλητισμός

Μάικ Τζέιμς
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μάικ Τζέιμς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα.
  • Αποχώρησε με φορείο, ενώ υπάρχουν φόβοι για τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα.
  • Ο Αμερικανός έκανε την πρώτη του τοποθέτηση μέσω Χ, ευχαριστώντας όσους επικοινώνησαν μαζί του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανησυχία επικρατεί στην Αναντολού Εφές για την κατάσταση του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα στη Σερβία και αποχώρησε από το παρκέ με φορείο.

Ο Αμερικανός γκαρντ έπεσε στο έδαφος σε ανύποπτη φάση, ενώ πήγε να διεκδικήσει ένα ριμπάουντ, και αμέσως έπιασε την περιοχή του αχίλλειου τένοντα. Η εικόνα προκάλεσε ανησυχία για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, χωρίς, πάντως, να υπάρχει στο συγκεκριμένο υλικό οριστική διάγνωση.

Οι άνθρωποι της Εφές έσπευσαν κοντά του, ενώ ο Τζέιμς έδειχνε να πονά και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο, υπό το χειροκρότημα των φιλάθλων που βρίσκονταν στις εξέδρες.

Η Εφές γνώρισε την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 77-72, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα για την τουρκική ομάδα, καθώς το ενδιαφέρον στράφηκε στην κατάσταση της υγείας του Αμερικανού.

Η πρώτη αντίδραση του Μάικ Τζέιμς

Λίγο μετά τον τραυματισμό του, ο Μάικ Τζέιμς έκανε την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Χ, περιγράφοντας με έντονο τρόπο όσα αισθανόταν μετά το περιστατικό.

«Λοιπόν, είναι χάλια… Γ@@να απαίσιο. Ευχαριστώ όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μου».

Πλέον αναμένονται οι ιατρικές εξετάσεις που θα αποσαφηνίσουν τη φύση και τη σοβαρότητα του τραυματισμού, καθώς και το χρονικό διάστημα που ενδέχεται να χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.

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