Ινδονησία: «Ξύπνησε» με πολλαπλές εκρήξεις το ηφαίστειο Άνακ Κρακατόα – Εντυπωσιακές εικόνες

Με πολλαπλές εκρήξεις το ηφαίστειο «Άνακ Κρακατόα» ενεργοποιήθηκε την Κυριακή (16/8) στην Ινδονησία. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό θέαμα, καθώς το ηφαίστειο είχε να ενεργοποιηθεί με τέτοια ένταση από το 1883 και οι επιπτώσεις του ήταν καταστροφικές. Η δε έκρηξή του είχε καταγραφεί ως μία από τις πιο ισχυρές που έχουν καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα αυτόπτης μάρτυρας δείχνει την ορμή του φαινομένου, με την κατακόκκινη λάβα και την στάχτη να σκορπίζεται στην ατμόσφαιρα. Το ηφαίστειο, που βρίσκεται στην περιοχή Νότιο Λαμπούνγκ, καταγράφηκε να εκρήγνυται αρκετές φορές, με τις εικόνες να δείχνουν το πυκνό σύννεφο ηφαιστειακής τέφρας να υψώνεται πάνω από τον κρατήρα.

An eruption of Anak Krakatau volcano in Lampung, Indonesia 🇮🇩 (16.08.2026)pic.twitter.com/Q812jrSSMH — Disaster News (@Top_Disaster) August 16, 2026

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία της Ινδονησίας, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων, καταγράφηκαν συνολικά οκτώ εκρήξεις του ηφαιστείου. Οι εκρήξεις συνοδεύτηκαν από εκτοξεύσεις πυρακτωμένης λάβας, γεγονός που αποτυπώνει την έντονη δραστηριότητα του ηφαιστείου.

Το «Άνακ Κρακατόα», που σημαίνει «Παιδί του Κρακατόα», βρίσκεται στο σημείο όπου βρισκόταν το ιστορικό ηφαίστειο Κρακατόα, η καταστροφική έκρηξη του οποίου το 1883 προκάλεσε μία από τις πιο ισχυρές ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία.

Η τοποθεσία του ηφαιστείου στις εικόνες επιβεβαιώθηκε μέσω της μορφολογίας των γύρω βουνών και της βλάστησης, τα οποία αντιστοιχούν σε δορυφορικές εικόνες της περιοχής, ενώ το ανάγλυφο επιβεβαιώθηκε μέσω χαρτογράφησης της τοπογραφίας. Η ημερομηνία λήψης του βίντεο επιβεβαιώθηκε από τα αρχικά μεταδεδομένα του αρχείου.