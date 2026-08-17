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Ινδονησία: «Ξύπνησε» με πολλαπλές εκρήξεις το ηφαίστειο Άνακ Κρακατόα – Εντυπωσιακές εικόνες

Το ηφαίστειο «Άνακ Κρακατόα» στην Ινδονησία ενεργοποιήθηκε την Κυριακή (16/8) με πολλαπλές εκρήξεις, ένα φαινόμενο που δεν είχε παρατηρηθεί με τέτοια ένταση από το 1883, οπότε και η έκρηξη του ιστορικού Κρακατόα ήταν καταστροφική. Η Γεωλογική Υπηρεσία της Ινδονησίας κατέγραψε οκτώ εκρήξεις με εκτόξευση πυρακτωμένης λάβας και πυκνό σύννεφο ηφαιστειακής τέφρας, όπως φαίνεται σε βίντεο αυτόπτη μάρτυρα.

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Διεθνή Νέα

Ινδονησία, ηφαίστειο Άνακ Κρακατόα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ηφαίστειο «Άνακ Κρακατόα» στην Ινδονησία ενεργοποιήθηκε με πολλαπλές εκρήξεις την Κυριακή 16 Αυγούστου.
  • Πρόκειται για ένα ξεχωριστό θέαμα, καθώς είχε να ενεργοποιηθεί με τέτοια ένταση από το 1883, με βίντεο να δείχνουν κατακόκκινη λάβα και στάχτη να σκορπίζονται στην ατμόσφαιρα.
  • Η Γεωλογική Υπηρεσία της Ινδονησίας κατέγραψε συνολικά οκτώ εκρήξεις, με το «Άνακ Κρακατόα» να βρίσκεται στο σημείο του ιστορικού ηφαιστείου Κρακατόα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με πολλαπλές εκρήξεις το ηφαίστειο «Άνακ Κρακατόα» ενεργοποιήθηκε την Κυριακή (16/8) στην Ινδονησία. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό θέαμα, καθώς το ηφαίστειο είχε να ενεργοποιηθεί με τέτοια ένταση από το 1883 και οι επιπτώσεις του ήταν καταστροφικές. Η δε έκρηξή του είχε καταγραφεί ως μία από τις πιο ισχυρές που έχουν καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα αυτόπτης μάρτυρας δείχνει την ορμή του φαινομένου, με την κατακόκκινη λάβα και την στάχτη να σκορπίζεται στην ατμόσφαιρα. Το ηφαίστειο, που βρίσκεται στην περιοχή Νότιο Λαμπούνγκ, καταγράφηκε να εκρήγνυται αρκετές φορές, με τις εικόνες να δείχνουν το πυκνό σύννεφο ηφαιστειακής τέφρας να υψώνεται πάνω από τον κρατήρα.

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία της Ινδονησίας, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων, καταγράφηκαν συνολικά οκτώ εκρήξεις του ηφαιστείου. Οι εκρήξεις συνοδεύτηκαν από εκτοξεύσεις πυρακτωμένης λάβας, γεγονός που αποτυπώνει την έντονη δραστηριότητα του ηφαιστείου.

Το «Άνακ Κρακατόα», που σημαίνει «Παιδί του Κρακατόα», βρίσκεται στο σημείο όπου βρισκόταν το ιστορικό ηφαίστειο Κρακατόα, η καταστροφική έκρηξη του οποίου το 1883 προκάλεσε μία από τις πιο ισχυρές ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία.

Η τοποθεσία του ηφαιστείου στις εικόνες επιβεβαιώθηκε μέσω της μορφολογίας των γύρω βουνών και της βλάστησης, τα οποία αντιστοιχούν σε δορυφορικές εικόνες της περιοχής, ενώ το ανάγλυφο επιβεβαιώθηκε μέσω χαρτογράφησης της τοπογραφίας. Η ημερομηνία λήψης του βίντεο επιβεβαιώθηκε από τα αρχικά μεταδεδομένα του αρχείου.

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