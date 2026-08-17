Ντόναλντ Τραμπ: «Θα να βομβαρδίσουμε το Ομάν αν σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα «σταθεί εμπόδιο» σε μια συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Μουσκάτ και το Τεχεράνη διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τις ΗΠΑ σχετικά με αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Αν το Ομάν σταθεί εμπόδιο στην πορεία μας, θα τους ταράξουμε στους βομβαρδισμούς», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον δημοσιογράφο του Fox News, Τρέι Γινγκστ, σύμφωνα με ανάρτησή του στο X. Ο Τραμπ απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τις συνεχιζόμενες συζητήσεις μεταξύ αυτών των δύο χωρών.

Ιρανοί και Ομανοί αξιωματούχοι βρίσκονται σε συνομιλίες εδώ και εβδομάδες για να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, που εκτείνεται μεταξύ των ακτών των δύο χωρών.

Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά από τα τέλη Φεβρουαρίου, μετά την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση στο Ιράν, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε απάντηση, οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

«Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν συνεχίζονται με σοβαρότητα», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών. «Πραγματοποιούνται ανταλλαγές απόψεων σχετικά με το κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Τραμπ μιλώντας στο Fox News κάλεσε επίσης το Ιράν να «υψώσει τη λευκή σημαία της συνθηκολόγησης» . «Δεν βιάζομαι», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι οι ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ «δεν αλλάζουν τον τρόπο σκέψης μου».

Ο Γινγκστ, δημοσιογράφος του Fox News, τόνισε επίσης ότι ο Τραμπ παραδέχθηκε την ύπαρξη μιας άμεσης γραμμής επικοινωνίας μεταξύ της Ουάσινγκτον και των Φρουρών της Επανάστασης, της ισχυρής ένοπλης δύναμης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η Τεχεράνη επανέλαβε το Σάββατο ότι το Στενό του Ορμούζ «θα παραμείνει ιρανικό», αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτή η θαλάσσια οδός, θα γίνεται μέρος του αμερικανικού εδάφους μόλις το Ιράν «ηττηθεί».